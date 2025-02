Palazzina Grassi: alla scoperta di Venezia, tra lusso e design

Palazzina Grassi è un hotel 5 stelle situato nel cuore di Venezia, lungo il Canal Grande, in una posizione strategica tra Piazza San Marco e il Ponte di Rialto. Progettato dall'architetto Philippe Starck, combina il fascino di un edificio storico con un design contemporaneo e offre un'ospitalità attenta ai dettagli. Grazie alla sua posizione e ai servizi proposti, Palazzina Grassi rappresenta anche un punto di partenza ideale per esplorare Venezia. L'hotel offre esperienze personalizzate, tra cui tour guidati a piedi, escursioni in barca nella Laguna e tour in gondola, per scoprire la città da diverse prospettive.

San Samuele è l'area che si sviluppa attorno a Campo Santo Stefano, al Ponte dell'Accademia e a Palazzo Grassi, oggi di proprietà del collezionista François Pinault e dedicato all'arte contemporanea. La zona è caratterizzata da una forte presenza di artisti, gallerie e botteghe artigiane, in modo simile a Montmartre a Parigi.

Situato lungo il Canal Grande, Palazzina Grassi si trova in una posizione strategica

Passeggiando per le strade del quartiere si incontrano numerosi negozi di artigianato, laboratori in cui osservare gli artigiani al lavoro e gallerie d'arte con esposizioni variegate. L'area offre anche diverse opportunità per lo shopping, con negozi specializzati in oggetti originali e realizzati a mano.

Palazzina Grassi, le camere

Le camere e le suite di Palazzina Grassi, hotel 5 stelle situato nel centro di Venezia, combinano elementi di design moderno con la struttura storica dell'edificio. Gli spazi sono luminosi e arredati con materiali di alta qualità, scelti per offrire comfort e funzionalità.

Progettate dall'architetto Philippe Starck, le sistemazioni presentano uno stile contemporaneo caratterizzato da dettagli originali e soluzioni d'arredo curate. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di alloggio: Suite con vista sul Canal Grande, Junior Suite, camere Deluxe, alcune delle quali dotate di terrazzo con affaccio sui tetti di Venezia, e camere Superior, pensate per garantire un soggiorno confortevole in un contesto elegante.

Palazzina Grassi, come si mangia

Il ristorante di Palazzina Grassi propone una cucina basata su materie prime di alta qualità e un'interpretazione raffinata della tradizione veneziana. La show kitchen, visibile agli ospiti, permette di osservare gli chef mentre preparano i piatti utilizzando ingredienti del territorio. Il menu è accompagnato da una selezione di vini, cocktail e distillati, serviti con attenzione per valorizzare l'esperienza culinaria.

Situata al pian terreno nell'ala cinquecentesca dell'hotel, The Lounge si affaccia sul Canal Grande e offre un ambiente intimo, caratterizzato da boiserie che ricordano l'interno di uno yacht. Questo spazio è pensato per cene private ed eventi, con una selezione di vini pregiati e abbinamenti studiati per esaltarne i sapori.

Palazzina Grassi: The Lounge

Nascosta tra i tetti di Venezia, The Terrace è uno spazio riservato dove è possibile gustare i piatti del ristorante in un ambiente tranquillo. Il giardino sospeso tra cielo e laguna offre un'atmosfera rilassante, aggiungendo un'opzione all'aperto al soggiorno a Palazzina Grassi.

Palazzina Grassi, le esperienze

Tra le esperienze offerte, l'Hidden Venice Tour prevede un itinerario di circa due ore per scoprire gli angoli meno conosciuti di Venezia. Il percorso inizia con una passeggiata guidata tra luoghi caratteristici della città e prosegue con una navigazione sul Canal Grande a bordo di un'imbarcazione. L'itinerario può essere personalizzato in base alle preferenze degli ospiti.

Palazzina Grassi offre l'opportunità di vivere diverse esperienze tipicamente veneziane

Con la Venice on Board Experience, è possibile esplorare la Laguna scegliendo tra diverse imbarcazioni, tra cui uno yacht moderno, un bragozzo tradizionale o una barca a vela. L'esperienza include la navigazione tra le isole della Laguna, con la possibilità di pranzare a bordo o godersi un aperitivo al tramonto. In primavera, è possibile partecipare a un tour privato in gondola, con partenza dal pontile dell'hotel. L'itinerario attraversa una parte del Canal Grande e alcuni canali più piccoli nei sestieri di San Marco e Dorsoduro, offrendo una prospettiva sulla città e i suoi scorci più caratteristici.