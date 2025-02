Como Le Montrachet: lusso, vino e relax nel cuore della Borgogna

Como Le Montrachet ha riaperto per la nuova stagione, introducendo alcune novità per gli ospiti. L’hotel è situato in posizione ideale a Puligny-Montrachet, in Borgogna, una delle destinazioni enologiche più rinomate al mondo. L’hotel offre il meglio del marchio Como: un’ospitalità distintiva, una cucina raffinata e un servizio discreto, riconosciuti con l’assegnazione di una Chiave Michelin 2024. Il Como Le Montrachet è stato ristrutturato negli ultimi anni per migliorare il comfort e offrire un’esperienza legata alla tradizione vinicola della regione.

Como Le Montrachet, le camere

Il design dell’hotel, curato dalla designer Paola Navone, combina elementi moderni con dettagli tradizionali.

Le camere sono arredate con materiali naturali, colori neutri e linee essenziali, creando un ambiente confortevole e rilassante. Como Le Montrachet punta su un’ospitalità attenta, con un servizio curato e diverse attività a disposizione degli ospiti.

Como Le Montrachet dispone di 28 camere e suite arredate con tonalità di blu, verde e grigio. Gli alloggi si trovano in tre edifici distinti: l’edificio principale, la Résidence e la Villa Christine. Ogni spazio è progettato per garantire un ambiente tranquillo e confortevole, ideale per il relax. La maggior parte delle camere si affaccia sulla piazza del paese, offrendo una vista caratteristica del paesaggio circostante. È possibile soggiornare in tre diverse tipologie di camere (petit clos, clos e manoir) e altrettante categorie di suite: Manoir Suite, Montrachet Suite e Como Suite.

Como Le Montrachet, come si mangia

Il ristorante Le Montrachet offre una cucina saporita e raffinata, proponendo piatti regionali e locali come il manzo Charolais, il luciperca della Saône e specialità dello chef, come il piccione in crosta di cereali. I piatti del ristorante Le Montrachet sono creati per offrire una perfetta armonia tra cibo e vino, in linea con le raccomandazioni dei sommelier.

Romain Versino è lo chef del ristorante Le Montrachet dal 2018 e aggiunge tocchi moderni alla cucina tradizionale francese. Nato a Annonay, in Ardèche, ha iniziato come apprendista prima di trasferirsi ad Antibes, nel sud della Francia, per perfezionare la sua esperienza. Versino ha lavorato in diversi hotel di lusso prima di unirsi a Le Montrachet.

Como Le Montrachet, come si beve

La carta dei vini offre l'accesso ai migliori vigneti della Borgogna, inclusi i pregiati vini della Côte de Beaune, Côte de Nuits e altre sorprese della regione. Grazie alla stretta collaborazione con i vignaioli, i sommelier sono a disposizione per consigliare abbinamenti cibo-vino al ristorante. Il servizio di concierge può anche organizzare visite alle cantine locali e degustazioni di vino in uno spazio dedicato, Maison Chanzy, per iniziare il viaggio nel patrimonio vitivinicolo unico della Borgogna.

Como Le Montrachet, cosa fare

Como Le Montrachet si trova nella piazza del villaggio di Puligny-Montrachet, a pochi passi dai leggendari vigneti di Montrachet, in Borgogna, che producono alcuni dei vini più prestigiosi al mondo. Per chi vuole visitare i vigneti della regione, Como Le Montrachet organizza tour in auto d'epoca attraverso la campagna, con degustazioni private nelle cantine locali. L’esperienza permette di conoscere da vicino la cultura vitivinicola della Borgogna e le sue tradizioni. La struttura rappresenta dunque una soluzione ideale per degustazioni e visita alle cantine circostanti, tra cui Chassagne-Montrachet, Meursault, Volnay e Pommard.

L’hotel è adatto a chi cerca un breve soggiorno primaverile, offrendo un ambiente tranquillo per una pausa prima o dopo il viaggio, ma anche ora per chi desidera fare una pausa prima di dirigersi verso le località sciistiche. Per la nuova stagione, l’hotel offre diverse attività, tra cui lezioni private di yoga su prenotazione e una piscina di 25 metri immersa nel giardino. L’area della piscina, caratterizzata da un design essenziale e lettini bianchi, è pensata per il relax durante i mesi più caldi, con un meu di snack disponibili per gli ospiti.