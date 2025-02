Ripartono le Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali in Lombardia

Domenica 2 marzo 2025 riprendono le aperture al pubblico di castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda. L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, coinvolge quattro province (Bergamo, Brescia, Cremona e Milano) e prevede aperture ogni prima domenica del mese, oltre a date straordinarie in occasione di festività.

Tornano le Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali

Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali, l’edizione 2025

Dopo dieci anni di attività, la rete delle dimore storiche si amplia con l’ingresso del convento dell’Incoronata di Martinengo (Bg), fondato dal condottiero Bartolomeo Colleoni, di cui nel 2025 ricorre il 550° anniversario della morte. Le giornate di apertura saranno accompagnate da eventi collaterali, tra cui rievocazioni storiche, mercatini e mostre. Il progetto valorizza un’area un tempo contesa tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, oggi custode di un patrimonio storico e architettonico significativo. Le aperture sono programmate tutte le prime domeniche del mese da marzo a giugno e da settembre a novembre, con aperture straordinarie nei giorni di Pasquetta (21 aprile), 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 1° novembre. Sabato 5 luglio è prevista un’apertura serale, con visite in notturna. In ogni località sarà possibile acquistare il “passaporto dei castelli”, un libretto che raccoglie immagini e descrizioni dei luoghi visitabili, da timbrare a ogni tappa.

Il convento dell'Incoronata di Martinengo è il nuovo ingresso di quest'anno

Barbara Mazzali, assessore a Turismo, moda e marketing territoriale di Regione Lombardia ha dichiarato: «Ci sono luoghi che hanno il potere di farci viaggiare nel tempo, di farci immergere in epoche lontane e di farci rivivere storie affascinanti. Le Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali sono un’occasione unica per scoprire la bellezza senza tempo delle nostre dimore storiche, scrigni di storia e cultura che raccontano il passato con il linguaggio delle pietre, degli affreschi, delle torri e dei ponti levatoi. Regione Lombardia è orgogliosa di sostenere questa straordinaria iniziativa, che anno dopo anno ha saputo crescere e coinvolgere un numero sempre maggiore di visitatori. Questo è il frutto del grande lavoro di amministratori locali, associazioni e realtà territoriali, che con passione e dedizione si prendono cura di questo patrimonio prezioso, aprendolo al pubblico e rendendolo vivo».

Barbara Mazzali, assessore a Turismo, moda e marketing territoriale di Regione Lombardia

«Ogni castello, ogni borgo - ha aggiunto - ha la sua storia da raccontare, e poterli visitare insieme, in un itinerario che attraversa secoli di arte, cultura e tradizioni, è un’esperienza che arricchisce e affascina. È anche un modo per valorizzare il turismo lento, quello che ci permette di assaporare la bellezza con calma, scoprendo non solo le architetture, ma anche le persone, i sapori, le atmosfere uniche di questi luoghi. Un grande plauso a chi rende possibile tutto questo. Il turismo è un motore straordinario per l’economia dei territori, ma è anche emozione, scoperta e identità. E le Giornate Medievali ci ricordano proprio questo: che la Lombardia è una terra di meraviglie da custodire e da condividere con il mondo».

Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali, le novità

Tra le novità di quest'anno, una nuova collaborazione con il circuito “Ville Aperte in Brianza”, che consentirà la visita di residenze solitamente chiuse al pubblico in due periodi dell’anno: fine aprile e metà settembre. Confermata anche la modalità organizzativa consolidata: il sito dell’associazione Pianura da scoprire fornirà aggiornamenti sulle località aderenti, orari, costi e modalità di prenotazione, oltre a una sezione dedicata alla ristorazione locale.

Giuseppe Togni, presidente di Pianura da scoprire

«Come presidente di Pianura da scoprire - ha detto Giuseppe Togni -, sono profondamente orgoglioso di presentare una nuova edizione delle Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali, un appuntamento che negli anni ha saputo crescere, coinvolgere e affascinare un pubblico sempre più vasto. Questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per riscoprire il nostro territorio, immergendosi nella storia, nell’arte e nelle tradizioni che rendono speciale la media pianura lombarda. Il successo di questo evento è il risultato di un lavoro corale che vede protagonisti i comuni e le associazioni aderenti, i volontari che con passione dedicano tempo ed energie, e i nostri preziosi sostenitori. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento. Un grazie speciale va anche al pubblico, che continua a seguirci con entusiasmo e curiosità, dimostrando come il patrimonio culturale sia un valore condiviso e vivo».

Quindi ha concluso: «Quest’anno siamo particolarmente entusiasti di annunciare l’ingresso di una nuova perla del nostro territorio, il convento dell’Incoronata a Martinengo, e di avviare la collaborazione con il circuito 'Ville Aperte in Brianza', ampliando ulteriormente l’offerta culturale per i nostri visitatori. Sono convinto che anche questa edizione saprà regalare emozioni, stimolare la curiosità e consolidare quel senso di comunità che nasce dalla condivisione delle nostre radici storiche e culturali. Vi aspettiamo numerosi per continuare insieme questo straordinario viaggio nel tempo».