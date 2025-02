Romeo Roma: ospitalità da museo tra storia, arte e alta cucina

Il gruppo italiano Romeo Collection, specializzato nell'ospitalità di lusso, ha inaugurato il Romeo Roma, il suo secondo hotel di design, situato in un palazzo del 16° secolo nei pressi di piazza del Popolo. La struttura, con 74 camere, è concepita come un resort urbano che integra arte, architettura, gastronomia e benessere in un contesto storico. L'obiettivo del gruppo è quello di valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso una gestione attenta alle esigenze di una clientela internazionale sempre più esigente.

L'hotel Romeo Roma, nei pressi di piazza del Popolo

Romeo Roma, il progetto architettonico firmato Zaha Hadid

L'hotel è uno degli ultimi progetti realizzati dall'architetto Zaha Hadid. Il design coniuga elementi architettonici contemporanei con il carattere storico dell'edificio, utilizzando materiali pregiati come marmo di Carrara, Nero Marquina ed ebano Macassar. L'approccio sostenibile è centrale, con tecniche costruttive che minimizzano l'impatto ambientale.L'equilibrio tra innovazione e tradizione è evidente nella fusione tra le linee fluide tipiche dello stile di Hadid e dettagli storici come soffitti affrescati e reperti archeologici ritrovati durante i lavori di restauro.

All'hotel Romeo Roma sono stati rinvenuti reperti archeologici

Romeo Roma, un resort urbano

Uno degli elementi distintivi del Romeo Roma è il cortile interno, concepito come una piazza urbana che accoglie spazi dedicati alla convivialità e al relax. Qui si trovano il bar, aperto tutto il giorno, il cortile , il ristorante con servizio all-day dining, e la spa Sisley Paris, che offre trattamenti di benessere. All'ultimo piano, la terrazza, in collaborazione con Krug, propone un'ampia selezione di Champagne con vista sui tetti di Roma, pensata per eventi esclusivi o per un aperitivo con panorama sulla città.

La reception dell'hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 1/4 Il bar dell'hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 2/4 La cigar room dell'hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 3/4 Il ristorante di Alain Ducasse dell'hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 4/4 Previous Next

Il Romeo Roma segue il concetto di "lusso consapevole", integrando soluzioni a basso impatto ambientale, come l'uso di materiali naturali e sistemi energetici efficienti. L'attenzione alla sostenibilità si riflette anche nella gestione delle risorse e nella riduzione degli sprechi, garantendo un'esperienza di alto livello senza compromessi in termini di etica ambientale.

Romeo Roma, le camere

Le 74 camere e suite sono progettate per offrire un'esperienza personalizzata, combinando elementi di design contemporaneo con dettagli storici. Ogni ambiente è caratterizzato da materiali di alta qualità come legno massello, pietra lavica e vetro, scelti per il loro impatto estetico e funzionale.

Una suite affrescata dell'hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 1/4 Una camera deluxe dell‘hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 2/4 Una superior room dell‘hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 3/4 Il rooftop garden della Grand Suite dell‘hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 4/4 Previous Next

Le soluzioni tecnologiche includono illuminazione personalizzabile, vasche idromassaggio e camini integrati in alcune suite. Le camere del piano nobile conservano affreschi originali, con una sala affrescata che si affaccia su via di Ripetta, enfatizzando il legame tra passato e presente.

Romeo Roma, tra arte e cultura

Il Romeo Roma ospita una collezione d'arte con opere di artisti contemporanei come Mario Schifano, Mimmo Paladino e Francesco Clemente, accanto a reperti storici come una testa in marmo bianco di Livia Drusilla, moglie dell'imperatore Augusto. L'hotel si propone così come uno spazio culturale che integra arte e storia nell'esperienza degli ospiti. Secondo Vittorio Sgarbi, l'approccio del Romeo Roma rappresenta un modo innovativo di vivere l'arte, trasformando gli spazi dell'hotel in un museo quotidiano.

Come rilassarsi al Romeo Roma

Il Romeo Roma dedica particolare attenzione al benessere degli ospiti con una spa di 1.200 metri quadrati, realizzata in collaborazione con Sisley Paris. Tra le dotazioni figurano una piscina con fondo trasparente che lascia intravedere reperti archeologici, un hammam, una vasca gravitazionale e un'area fitness con attrezzature Technogym. I trattamenti offerti seguono il metodo Phyto-Aromatiques, combinando estratti naturali per un'esperienza di relax completa.

La spa dell‘hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 1/4 La stanza del sale e la sauna dell‘hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 2/4 La palestra dell‘hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 3/4 La camera massaggi dell‘hotel Romeo Roma (foto Chris Dalton) 4/4 Previous Next

Romeo Roma, la cucina di Alain Ducasse

L'inaugurazione dell'hotel segna anche il debutto romano dello chef Alain Ducasse, che apre il suo primo ristorante nella capitale in collaborazione con Romeo Collection. Dopo l'esperienza di successo del Romeo Napoli, Ducasse porta a Roma la sua visione della haute cuisine, reinterpretando la tradizione gastronomica locale con un approccio innovativo.

La colazione firmata da Alain Ducasse (foto Matteo Carassale) 1/3 Zucca moscata, emerange e ricci di mare (foto Matteo Carassale) 2/3 Cioccolato e caffe` della Manufacture Alain Ducasse a Paris, gelato al grano saraceno (foto Matteo Carassale) 3/3 Previous Next

«Aprire a Roma è una grande soddisfazione, sia per il prestigio della città sia per l'amore che nutro per l'Italia», aveva dichiarato lo chef. Il ristorante offrirà un menu che valorizza le materie prime italiane con tecniche d'avanguardia, proponendo un'esperienza culinaria raffinata. Anche la colazione dell'hotel sarà curata da Ducasse, con un'offerta studiata nei minimi dettagli per garantire qualità e ricercatezza.