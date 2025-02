Niedermairhof, una dimora senza tempo ai piedi delle Dolomiti

Un'autentica “Locanda della felicità”, il Niedermairhof - Unique Suites & Joy è una dimora senza tempo, custodita dalla stessa famiglia da oltre due secoli. Situato nella quiete di Teodone/Dietenheim, alle porte di Brunico, in Val Pusteria, questo antico maso è un raffinato rifugio dove il passato incontra l'eleganza contemporanea.

Il Niedermairhof

Qui, il tempo scorre lentamente, avvolto in un'atmosfera di quiete e benessere, tra il fascino delle otto suite e il relax esclusivo della Private Spa. Ogni angolo del Niedermairhof è permeato da un lusso discreto, pensato per chi desidera concedersi una pausa dall'ordinario. Un'esperienza resa ancora più unica dalla presenza del suggestivo “Silo dell'introspezione”, un luogo raro e straordinario, forse l'unico al mondo, dedicato alla riflessione e al raccoglimento interiore.

Niedermairhof: la colazione imperiale

Affacciato sulle montagne e sulla città di Brunico, il Niedermairhof regala momenti di pura meraviglia. Qui, ogni risveglio è accompagnato da una colazione imperiale, un rituale quotidiano che celebra i sapori genuini dell'Alto Adige. Ingredienti freschi e locali, dal caffè ai formaggi, dalle uova ai cereali coltivati nei campi antistanti, compongono un banchetto che cambia ogni giorno.

La colazione imperiale al Niedermairhof 1/5 I prodotti freschi della colazione al Niedermairhof 2/5 Il bancone della colazione al Niedermairhof 3/5 Yogurt fresco per la colazione al Niedermairhof 4/5 Pane, burro e marmellata per la colazione al Niedermairhof 5/5 Previous Next

La padrona di casa Kathrin, con il suo sorriso caloroso, delizia gli ospiti con dolci fatti in casa, marmellate artigianali e preziosi consigli per escursioni tra le meraviglie della Val Pusteria. Per chi desidera un'esperienza ancora più unica, il whiskey "Codipa", nato dalla filosofia farm-to-bottle di Helmuth, offre un autentico assaggio del territorio. L'orzo, coltivato nei campi attorno al maso, viene trasformato in un distillato puro e pregiato, realizzato con meticolosa cura da Helmuth e suo cognato Amedeo.

Niedermairhof: il fienile trasformato in Spa

L'antico fienile del maso è stato trasformato in un'area wellness privata, la “Stodl Spa”: una grande vetrata rivela le antiche travi in legno, mentre le pareti del vecchio silo diventano opere d'arte. Qui ci sono una sauna con vista panoramica, una doccia extra-large, una terrazza privata e un'accogliente zona relax con camino. Un'esperienza unica è offerta agli ospiti dalla possibilità di accedere a uno dei silo tramite una passerella sospesa su un letto di fieno. Raggiunta una piccola piattaforma, ci si trova immersi nel silenzio assoluto, con la possibilità di ammirare l'imponenza del silo e di entrare in profonda connessione con sé stessi in un'atmosfera quasi surreale.

La sauna con vista panoramica della Stodl Spa 1/5 Sauna della Stodl Spa 2/5 La doccia extra large della Stodl Spa 3/5 Zona relax con lettini alla Stodl Spa 4/5 La zona relax con camino della Stodl Spa 5/5 Previous Next

L'intero spazio può essere prenotato insieme alle camere per un massimo di sei ospiti, garantendo un'esperienza esclusiva. Sono i dettagli a fare la differenza: un'accoglienza autentica come quella di Kathrin e Helmuth Mayr, il coraggio di essere diversi, l'audacia di distinguersi, senza mai dimenticare il rispetto per la storia e le tradizioni. Un'esperienza indimenticabile, dove ogni dettaglio si trasforma in un'emozione da custodire per sempre.

Niedermairhof: un restauro che racconta 700 anni di storia

Documentato per la prima volta nel 1304, il maso Niedermairhof è un luogo che ha attraversato epoche e trasformazioni: da casa rurale a residenza Art Nouveau, da scuola temporanea a casa vacanze per ragazzi fino a spazio per i grandi balli dei pompieri: ogni pietra racchiude una storia, preservata e arricchita con cura dalla famiglia di Helmuth e Kathrin Mayr. L'antica struttura medievale oggi dialoga con il presente attraverso il restauro attento di elementi originali come la capriata del tetto a collare, risalente al 1904, che è stata preservata.

I propietari: Helmut e Kathrin Mayr 1/4 Il Niedermairhof Unique Suites e Joy a Brunico con il vecchio fienile 2/4 Rampe d'accesso dal design moderno 3/4 Il giardino del Niedermairhof 4/4 Previous Next

La facciata e le finestre sono invece state rinnovate in conformità con l'ordine di conservazione mentre la veranda è stata ricostruita. Anche gli acroteri sul colmo e sugli abbaini sono stati ricreati con grande cura al dettaglio. L'aggiunta di elementi contemporanei, come la facciata in acciaio annerito, con le sue vivaci sfumature cromatiche, dona infine un contrasto armonioso.

Le otto suite del Niedermairhof

Le 8 lussuose suite, una delle quali priva di barriere architettoniche, del Niedermairhof sono state arredate individualmente, progettate per riflettere gli elementi della vita contadina e arricchite da tocchi di design moderno. Nella suite "Weiher", ad esempio, un acquario separa il letto dalla doccia, mentre nella suite alpina "Colbedoi" spicca un tavolo ricavato da roccia naturale. Entrando nella suite "In der Kehr" si ha la sensazione di varcare la soglia di un mondo incantato, dove ogni petalo sembra sussurrare storie di magia e bellezza senza tempo.

Una suite dai toni caldi al Niedermairhof 1/6 Suite colorata al Niedermairhof 2/6 Letto di dimensioni generose di una suite del Niedermairhof 3/6 L‘acquario che separa il lettto dalla doccia della suite Weiher 4/6 Il bagno di una suite al Niedermairhof 5/6 La terrazza di una suite al Niedermairhof 6/6 Previous Next

Tra legno antico e armadi in stile Jugendstil, divani di design, mobili storici reinterpretati e una moderna scala in acciaio, ogni aspetto racconta la dedizione per l'eccellenza. Gli affreschi della carta da parati sono firmati dall'artista e designer locale Ingrid Canins mentre le romantiche stufe in ceramica oggi vengono riscaldate con la tecnologia più avanzata. Si dorme in letti di dimensioni davvero generose (2,10 metri) che sembrano sospesi nel cielo, le docce sono spaziose e walk-in.

E anche se i bellissimi pavimenti in legno scricchiolano un po', cosa più che lecita, il vicino di stanza non sentirà nulla: grande importanza è stata infatti data alla separazione acustica delle singole camere. La struttura è anche pet-friendly su richiesta e offre spazi versatili.

Esperienze indimenticabili a due passi da Brunico

Il Niedermairhof è il punto di partenza ideale per esplorare la Val Pusteria e vivere avventure uniche in ogni stagione. A soli 10 minuti a piedi da Brunico, gli ospiti possono immergersi nella natura con escursioni panoramiche, sci, sci di fondo, ciaspolate e arrampicate su ghiaccio.

Il Messner Mountain Museum a Castel Brunico

Per chi ama la cultura, nelle vicinanze si trovano il Museo Provinciale degli Usi e Costumi dell'Alto Adige a Teodone/Dietenheim e il Messner Mountain Museum (MMM) a Castel Brunico, dedicato alla montagna e all'alpinismo. Un'esperienza imperdibile è anche la visita alla distilleria del maso, dove si producono whisky e distillati di cereali, espressione autentica del territorio.

Come arrivare al Niedermairhof