“Il favoloso mondo” dell'Hotel Fameli: relax per bambini e adulti tra le Dolomiti

Immerso nel paesaggio montano della Val Pusteria, l'Hotel Fameli è una struttura situata nel centro di Valdaora (Bz), a 10 km da Brunico e a pochi minuti da Plan de Corones. La posizione consente un facile accesso alle attività della zona, rendendolo una scelta adatta sia per coppie che per famiglie.

L'Hotel Fameli si trova nel centro di Valdaora

Hotel Fameli, un “favoloso mondo”

Il nome dell’hotel si ispira al film "Il favoloso mondo di Amélie", in cui la protagonista scopre che gli imprevisti possono portare a cambiamenti inattesi. Allo stesso modo, il Fameli offre un ambiente che vuole sorprendere attraverso un’attenta cura degli spazi e dei dettagli. Gli interni combinano tonalità calde con colori più vivaci, mentre gli arredi, caratterizzati da materiali naturali come il legno, creano un’atmosfera accogliente.

La famiglia Gasser (foto Kottersteger)

Gestito dalla famiglia Gasser, l’hotel vede la partecipazione attiva di tutti i membri: Sandra e Manuel accolgono gli ospiti alla reception, Katja si occupa della gestione generale, Wolfgang segue gli aspetti tecnologici, mentre Olga cura le piante e i fiori negli spazi comuni. Anche Max, il più giovane della famiglia, contribuisce quando non è impegnato con la scuola.

Hotel Fameli, le camere

L’Hotel Fameli, classificato 4 stelle Superior, la struttura è pensata per ospitare famiglie, sportivi, gruppi di amici e coppie in cerca di relax. L’hotel dispone di 49 camere e suite, con metrature che variano dai 25 ai 120 metri quadrati. Alcune soluzioni includono una vasca idromassaggio Jacuzzi®. Il Dolce Vita Apartment è un appartamento di 140 metri quadrati, completamente attrezzato, in grado di ospitare fino a 10 persone.

La suite loft dell'Hotel Fameli 1/5 La suite lifestyle dell'Hotel Fameli 2/5 La suite exclusive dell'Hotel Fameli 3/5 La suite castle dell'Hotel Fameli 4/5 La suite comfort dell'Hotel Fameli 5/5 Previous Next

Hotel Fameli, come si mangia

L’Hotel Fameli propone un’offerta gastronomica che valorizza ingredienti stagionali, biologici e sostenibili, con un’attenzione particolare alla qualità. Gli ospiti possono osservare gli chef al lavoro grazie alla cucina a vista, dove vengono preparati ogni giorno piatti freschi come colazioni, antipasti, dessert e piatti a base di uova.

L’Hotel Fameli propone un’offerta gastronomica che valorizza ingredienti stagionali, biologici e sostenibili

La cena comprende un ricco buffet di insalate e un menu di quattro portate, con la possibilità di scegliere tra tre varianti: mediterranea, tirolese o vital, per soddisfare diverse preferenze culinarie. Per i bambini, l’hotel offre un menù a tre portate pensato per loro, ma sempre con piatti ricercati e curati, che permettono anche ai più piccoli di vivere un’esperienza gastronomica di qualità.

La sala ristorante dell'Hotel Fameli (foto Kottersteger)

Relax all’Hotel Fameli

L’area benessere dell’Hotel Fameli comprende due piscine coperte e una infinity pool riscaldata all’aperto, con vista sul paese, su Plan de Corones e sulle Dolomiti. Dopo una giornata sugli sci o una passeggiata nella neve, gli ospiti possono rilassarsi nell’area benessere riservata agli adulti, dotata di sauna finlandese, biosauna, bagno turco e zona relax. La spa offre trattamenti per adulti e bambini, utilizzando prodotti Phyto Art Cosmetics, una linea di cosmetici naturali sviluppata e prodotta in Alto Adige.

La piscina esterna dell'Hotel Fameli 1/4 La piscina interna dell'Hotel Fameli 2/4 La sala relax dell'Hotel Fameli 3/4 La sauna dell‘Hotel Fameli (foto wisthaler.com) 4/4 Previous Next

Hotel Fameli, non solo bambini

L’Hotel Fameli pone particolare attenzione ai bambini, offrendo servizi dedicati che consentono ai genitori di rilassarsi. Parte della rete Familienhotels dell’Alto Adige, dispone di personale specializzato, sale giochi, aree verdi e un parco avventura. Nell’Atelier del gusto, i più piccoli possono preparare dolci e pizze con i pasticcieri dell’hotel. La Kids Area propone attività settimanali, sia all’aperto che al chiuso, per intrattenere i bambini mentre gli adulti si concedono una pausa. Pur essendo nato come family hotel, la struttura è pensata anche per chi cerca un soggiorno tranquillo e riservato. Gli ambienti sono progettati per offrire un equilibrio tra eleganza e funzionalità, con attenzione al comfort degli ospiti.

Cosa fare all’Hotel Fameli

L’Hotel Fameli è la base ideale per chi cerca attività all’aria aperta. In inverno, gli ospiti possono approfittare del comprensorio sciistico di Plan de Corones, con 32 impianti e 210 km di piste, facilmente raggiungibili in 11 minuti di cabinovia. La scuola di sci Cimaschool offre corsi per adulti e bambini, con piste dedicate e un asilo sulla neve per i più piccoli.

1/4 La kids area dell'Hotel Fameli 2/4 Gite in bici all‘Hotel Fameli (foto wisthaler.com) 3/4 In barca su lago di Anterselva (foto wisthaler.com) 4/4 Previous Next

In estate, Valdaora è un punto di partenza per escursioni e attività outdoor, come trekking e gite in e-bike. Tra i percorsi più belli, c’è quello che porta al lago di Anterselva, immerso nei boschi di conifere, e la Via Artis, un sentiero panoramico a 2.275 metri di altezza. La zona è anche attraversata dalla pista ciclabile della Val Pusteria, che collega Rio di Pusteria a Lienz, in Austria, per un totale di 105 km. Per le famiglie, Valdaora offre il Mondo Bimbi, un’area gioco a pochi passi dall’hotel, con strutture per l’arrampicata, un parco giochi d’acqua e altre attività tematiche.