Clotilde Brera: l'affascinante ristorante Art Déco nel centro di Milano

Dal pranzo conviviale alla cena intima, Clotilde Brera si conferma un indirizzo d'eccezione nel cuore di Milano. Un raffinato salotto gastronomico dove l'eleganza della location incontra l'arte del fine dining, dando nuova luce ai sapori autentici della tradizione italiana e meneghina.

Clotilde Brera a Milano

Affacciato su una delle piazze più iconiche della città, nel vibrante quartiere degli artisti, il ristorante conserva il fascino senza tempo della Vecchia Milano. Tra arredi sofisticati e un'atmosfera accogliente, gli ospiti possono scegliere tra un'elegante sala interna e una terrazza fiabesca, vivendo un'esperienza culinaria che intreccia emozioni di gusto e sentimento.

Clotilde Brera: tra design d'autore e atmosfera fiabesca

Un mix di charme e originalità, in un contesto dal design ricercato che fonde modernariato d'autore e gusto contemporaneo. Un gioco di richiami all'Art Déco e suggestioni eclettiche, tra marmo intarsiato e velluti, ottone brunito e legni pregiati. Gli arredi mescolano epoche e stili, mentre memorabilia e piatti da collezione creano un raffinato pattern decorativo sulle pareti, donando agli spazi una personalità distintiva e indelebile.

La terrazza del Clotilde Brera
Il dehors d'estete affollato di clienti
Un particolare dell'arredamento al Clotilde Brera
La sala del Clotilde Brera

Un salotto che evoca i ricordi d'infanzia, di pomeriggi trascorsi a casa di parenti o amici di famiglia dallo spirito artistico. Un luogo capace di risvegliare emozioni improvvise, riportando alla mente momenti preziosi. A rendere l'esperienza ancora più speciale, la romantica terrazza affacciata su piazza San Marco, illuminata da luci soffuse che avvolgono gli ospiti in un'atmosfera da fiaba. Durante i mesi più freddi, questo spazio si trasforma in un elegante giardino d'inverno verandato, dove godere del panorama come sospesi in un sogno senza tempo.

Clotilde Brera: cucina contemporanea e sapori meneghini

Se l'atmosfera incanta, la cucina non è da meno. I piatti del menu, guidati dalla stagionalità e dalla qualità delle materie prime, raccontano la storia gastronomica italiana, esaltandone il carattere senza artifici né manierismi. Una cucina contemporanea nelle tecniche, ma autentica nelle radici, che coniuga sapere, ricerca e rispetto per la tradizione.

Risotto alla milanese del Clotilde Brera

Accanto alle creazioni che seguono il ritmo delle stagioni, il vero fiore all'occhiello è la selezione di piatti meneghini, preparati nella loro versione più autentica. Un viaggio tra sapori che evocano ricordi, tra nostalgia e scoperta. Il risotto giallo, come lo chiamano i milanesi, è servito nel rispetto della tradizione: cremoso, avvolgente, con la perfetta mantecatura all'onda. La cotoletta, alta e con l'osso, è dorata e croccante all'esterno, morbida e succosa all'interno, nel rispetto della più pura tradizione lombarda. Non mancano l'ossobuco, i mondeghili e, secondo stagione, altri grandi classici meneghini come l'insalata di nervetti.

Ravioli di pesce al Clotilde Brera
Un antipasto e un primo del Clotilde Brera
Cotoletta alla milanese del Clotilde Brera

Al tempo della principessa Clotilde, i cuochi meneghini celebravano la semplicità delle materie prime, il loro legame con la natura e le stagioni. Era una cucina di prodotto, con pochi passaggi di lavorazione e con un grande rispetto per la sua origine. Ispirandosi alla principessa di casa Savoia, simbolo di grazia e raffinatezza, i ristoranti del gruppo ne omaggiano i valori nei piatti, nel servizio e nell'accoglienza. Tradizione, sogno, bellezza, gusto e la capacità di custodire ricordi e condividere emozioni. Clotilde Brera è un luogo che prima incuriosisce, poi affascina, infine conquista. E invita a fermarsi. E poi a tornare. Ancora, ancora. E ancora.