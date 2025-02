L'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg: tra lusso e natura nel cuore della Baviera

Affacciato sul lago di Starnberg, a breve distanza da Monaco di Baviera e dalle Alpi, l'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg è l'unico quattro stelle superior della zona. Recentemente entrato a far parte della "Strada di Sissi", l'itinerario che collega i luoghi legati all'imperatrice Elisabetta, l'hotel unisce accoglienza, servizi moderni e un legame con la storia del territorio. La sua posizione strategica lo rende il punto di partenza ideale per chi desidera esplorare la Baviera tra cultura, gastronomia e attività all'aria aperta.

L'ingresso dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Le camere e le suite dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

L'hotel dispone di 122 camere e suite, pensate per soddisfare le esigenze di ogni ospite. Le Superior Room, di 28 metri quadrati, combinano funzionalità e comfort con letti king-size o twin, una zona relax con poltrone e scrivania e un bagno con doccia o vasca. Alcune di queste camere presentano pareti in vetro che separano il bagno dalla zona notte, creando un ambiente più luminoso e arioso. Per chi viaggia in famiglia, sono disponibili camere con porta comunicante, oltre a stanze accessibili per persone con mobilità ridotta o con esigenze specifiche come allergie.

Salendo di categoria, le Junior Suite offrono uno spazio più ampio di 52 metri quadrati, con un soggiorno separato dalla camera da letto. L'arredamento è moderno e confortevole, con un divano, poltrone e un secondo televisore. Grazie al sistema di climatizzazione regolabile indipendentemente nei due ambienti, gli ospiti possono personalizzare la temperatura secondo le proprie preferenze. Il bagno è spazioso e dotato sia di doccia che di vasca, con una toilette separata per maggiore praticità.

Una Superior Room dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg 1/3 Una Junior Suite dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg 2/3 Una Deluxe Suite dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg 3/3 Previous Next

Per un soggiorno esclusivo, le Deluxe Suite si trovano all'ultimo piano e regalano una vista panoramica su Starnberg. Con una superficie di 62 metri quadrati, dispongono di un ampio soggiorno, un'area lavoro, un minibar e una macchina da caffè Nespresso, oltre a un balcone privato. I due bagni, uno con doccia e uno con vasca, offrono un ulteriore tocco di comfort e privacy. Ideali per soggiorni lunghi o per chi desidera un'esperienza più raffinata.

Le Family Room sono invece la soluzione perfetta per chi viaggia con bambini o in gruppi più numerosi. Composte da due Superior Room comunicanti, offrono un totale di 56 metri quadrati e due bagni separati, garantendo spazio e comodità per tutta la famiglia.

I ristoranti e il bar dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

L'offerta gastronomica dell'hotel soddisfa i palati più esigenti. Il ristorante "Aubergine", insignito di una stella Michelin, propone piatti che combinano classicismo e sperimentazione, con ingredienti freschi e locali. Per chi desidera un'opzione più informale, il "Oliv's" offre un menu ispirato alla cucina bavarese e mediterranea, con sapori autentici e un'atmosfera accogliente.

Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg: il ristorante Aubergine 1/3 Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg: il ristorante Oliv's 2/3 Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg: l‘Hemingway Bar 3/3 Previous Next

Per un momento di relax serale, l'"Hemingway Bar" è il luogo perfetto per sorseggiare un cocktail o un distillato selezionato. L'ambiente richiama l'eleganza dei club inglesi, con una vasta scelta di bevande e un'atmosfera raffinata ma accogliente.

Rilassarsi all'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Dopo una giornata trascorsa tra escursioni e visite culturali, l'area spa dell'hotel rappresenta un rifugio perfetto per rilassarsi. Situata all'ultimo piano, comprende una sauna finlandese, un bagno turco e una vasca Kneipp, ideali per rigenerare il corpo e la mente. Per chi preferisce mantenersi attivo, la palestra è attrezzata con macchine cardio e attrezzi per l'allenamento.

L'area relax dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg 1/3 La sauna dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg 2/3 Relax nella terrazza panoramica dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg 3/3 Previous Next

La terrazza panoramica è uno spazio suggestivo dove gli ospiti possono rilassarsi ammirando il paesaggio del lago e delle montagne circostanti. L'accesso alla spa e alla palestra è incluso nel soggiorno e ogni ospite trova in camera accappatoi e pantofole per il massimo del comfort.

Cosa visitare nei dintorni dell'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Oltre al comfort e alla gastronomia, l'Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg è anche un punto di partenza ideale per scoprire la storia della regione. L'audiopasseggiata interattiva dedicata a Sissi accompagna i visitatori in nove luoghi legati all'imperatrice, accessibili tramite un codice QR. L'itinerario può essere abbinato a una gita in battello sul lago di Starnberg o a un viaggio in treno tra Possenhofen e Feldafing. Una tappa imperdibile è poi il Museo dell'Imperatrice Elisabetta a Possenhofen, ospitato nell'ex sala d'attesa della stazione ferroviaria. Il museo espone documenti, cimeli e immagini che raccontano la storia della famiglia imperiale. A Monaco di Baviera, invece, è possibile visitare il Palazzo Herzog-Max, dove Sissi nacque nel 1837. Sebbene oggi ospiti la Deutsche Bundesbank, una lapide commemorativa ne ricorda il legame con la celebre sovrana.

Il lago di Starnberg con, alle spalle, le Alpi

Ma la regione dei cinque laghi di Starnberg è anche un paradiso per gli amanti della natura. Sentieri escursionistici e piste ciclabili attraversano infatti paesaggi incontaminati, mentre il più grande parco di nordic walking della Germania attira appassionati di sport all'aria aperta. Nei mesi più freddi, la vicinanza alle Alpi consente di praticare sci e altre attività invernali, rendendo la destinazione perfetta in ogni stagione. Gli ospiti possono scegliere tra escursioni, sport e momenti di relax, costruendo un'esperienza su misura in base ai propri interessi.