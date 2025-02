Mare Hotel: ospitalità, comfort e alta cucina sulla costa ligure

A pochi minuti dal centro di Savona, lungo uno dei litorali Bandiera Blu più belli d’Italia e più estesi della Liguria, Mare Hotel è un’oasi di pace e tranquillità dove concedersi una fuga romantica anche lontano dai mesi estivi. La nostra posizione in riva al mare ti offre la possibilità di apprezzare la bellezza della costa ligure. La vicinanza ai principali punti di interesse e ai servizi di trasporto pubblico agevolano l'esplorazione della città e della regione.

La storia del Mare Hotel ha inizio nei primi anni del Novecento

Mare Hotel, una storia di famiglia

La storia del Mare Hotel ha inizio nei primi anni del Novecento ed è strettamente legata a una famiglia savonese che ha fatto dell’ospitalità la propria vocazione. Tutto parte nel quartiere delle Fornaci con il forno di nonna Paola, rinomato per la sua farinata. Nel tempo, il forno si trasforma in una trattoria e, nei primi anni Sessanta, la figlia Giuliana sceglie di trasferire l’attività nella posizione attuale, vicino all’uscita autostradale. Questa decisione contribuisce alla crescita del ristorante, apprezzato per la qualità del pesce fresco, e porta alla nascita del Mare Hotel. Negli anni Ottanta, la gestione passa ai fratelli Claudio (scomparso nel 2022) e Pervinca Tiranini, che rinnovano l’hotel e il ristorante con una visione dinamica. Nel 2018, la struttura si evolve ulteriormente con l’apertura del Bistrot Marea e del Sushi Beach, oltre al rinnovamento della cucina a vista, affidata allo chef Simone Perata.

Mare Hotel, le camere

Le camere del Mare Hotel sono pensate per soddisfare le esigenze di ogni ospite, offrendo soluzioni confortevoli e ambienti curati nei dettagli. Le Camere Family sono ideali per chi viaggia con amici o famiglia, con opzioni che includono un letto king size o matrimoniale con divano letto, oppure due letti matrimoniali. Dispongono di bagno con doccia o vasca, isolamento acustico e balcone privato. Le Camere Comfort garantiscono un soggiorno accogliente in un ambiente classico e funzionale. Situate sul lato strada, sono dotate di bagno privato e balcone, con isolamento acustico per un riposo tranquillo. Le Camere Comfort Lux uniscono un design moderno con tonalità che richiamano la sabbia e il mare. Offrono una suggestiva vista sulla collina e dispongono di un balcone privato arredato. Anche queste camere, come tutte le altre, sono insonorizzate per garantire il massimo comfort e tranquillità.

Per chi cerca una vista privilegiata, le Camere President rappresentano la scelta perfetta: arredate in stile classico, offrono un terrazzino privato arredato e, in alcune, la possibilità di scegliere tra vasca o doccia. Per un’esperienza esclusiva, le Camere President Lux si distinguono per il design raffinato e le tonalità naturali ispirate al mare. Situate ai primi piani, dispongono di balcone privato arredato, perfetto per gustare la colazione con vista mare. Il massimo del relax si trova nelle Camere Superior, progettate per un soggiorno romantico con luci a led blu e una Jacuzzi posizionata dietro al letto, da cui ammirare il mare. Situate ai primi piani, vantano un terrazzino privato arredato.

Mare Hotel, come si mangia

Il ristorante A Spurcacciun-a di Savona, con una lunga tradizione familiare, valorizza la cucina locale con ingredienti freschi e stagionali. Dal 2018, sotto la guida dello chef Simone Perata, il ristorante propone un menu che coniuga tradizione ligure e influenze internazionali. L'ambiente è curato nei dettagli, con sale eleganti e un'atmosfera accogliente, ideale per chi cerca un'esperienza gastronomica raffinata. Lo chef Simone Perata, nato nel 1988 a Celle Ligure, ha scoperto la passione per la cucina durante il servizio nella Marina Militare. Dopo le prime esperienze all'A Spurcacciun-a e al Cambio di Torino, ha affinato la sua tecnica a Milano con Gualtiero Marchesi, a Parigi con Alain Solivérès e a Barcellona con Martin Berasategui, contribuendo all’ottenimento della terza stella Michelin del ristorante Lasarte. Tornato in Liguria nel 2018, ha dato nuova energia al ristorante, proponendo piatti che fondono sapori locali e creatività internazionale.

Il Sushi Beach offre una reinterpretazione del sushi giapponese, esaltando la freschezza del pescato ligure. Il menu, curato da chef giapponesi, include i classici sushi, sashimi, nigiri, temaki, gunkan e hosomaki, arricchiti da materie prime locali come i gamberi viola di Sanremo. Accanto alle preparazioni tradizionali, vengono proposti piatti innovativi come panko maguro, pancia di maiale brasata e tataki di tonno in salsa di cipolla di Tropea. L’atmosfera del ristorante è resa unica dalla terrazza con piscina e vista panoramica sul mare, perfetta per un pranzo leggero, un aperitivo o una cena informale. Il Bistrot Marea completa l’offerta gastronomica del Mare Hotel con un’ampia selezione di cocktail e piatti che uniscono gusto e semplicità. Il locale, caratterizzato da un design moderno con pareti in vetro affacciate sul mare, offre un ambiente suggestivo in ogni stagione, creando il contesto ideale per un’esperienza rilassante, tra sapori mediterranei e musica lounge.

Mare Hotel, una cantina d'eccellenza

Sin dai primi anni Ottanta, la Cantina del Mare Hotel ha accompagnato gli ospiti in un viaggio sensoriale unico, crescendo di anno in anno per offrire un’esperienza enologica d’eccellenza. Nata come complemento naturale del ristorante A Spurcacciun-a, la Cantina è il risultato della passione e della visione di Claudio Tiranini, tra i primi a valorizzare il vino come elemento essenziale della ristorazione. Oggi, la sua eredità prosegue grazie alla gestione attenta del figlio Alberto e del Sommelier AIS Mattia Valentino, che selezionano con cura le migliori etichette provenienti dalle zone vitivinicole più rinomate del mondo.

Mare Hotel vanta una cantina con oltre mille etichette

Con oltre mille etichette, la cantina offre un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni del vino: dalle eccellenze locali ai prestigiosi Domaine de la Romanée-Conti, dai grandi Bourgogne e Châteaux de Bordeaux alle duecentocinquanta varietà di bollicine italiane e Champagne. Completano la selezione i migliori bianchi e rossi italiani, dai piemontesi ai SuperTuscan, fino a icone internazionali come Vega Sicilia e Opus One.