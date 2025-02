Il Monferrato... a Torino: alla scoperta dei sapori piemontesi

Dal 1820, il Ristorante Monferrato è un punto di riferimento della cucina torinese. Situato nel quartiere Borgo Po, con vista sul tempio della Gran Madre, il ristorante si trova al numero 6 di via Monferrato, in una zona recentemente pedonalizzata di Torino.

L'atmosfera del Monferrato è calda e accogliente

Il Monferrato, cuore piemontese

Il Ristorante Monferrato è un custode della tradizione culinaria piemontese, che dal 1820 accoglie i suoi ospiti ai piedi della collina, nel tranquillo quartiere Borgo Po di Torino. Con il passare degli anni, questo locale storico è diventato un vero e proprio simbolo della cucina genuina del Piemonte, continuando a deliziare i palati con piatti tipici che raccontano la ricchezza della cultura gastronomica locale. Dopo oltre un secolo, il Monferrato rimane un punto di riferimento per tutti gli amanti della tradizione torinese, capace di mantenere inalterato il suo fascino.

La carta dei vini del Monferrato conta oltre 600 etichette

L’ambiente del ristorante è accogliente e familiare, arricchito da un’eleganza retrò che riporta alla mente le atmosfere della Torino di un tempo, in particolare quelle evocative delle opere di Guido Gozzano. Le pareti in legno, i dettagli in stile classico e l’illuminazione soffusa contribuiscono a creare un'atmosfera calda e intima, ideale per una cena in compagnia di amici o in famiglia. Il servizio, attento e cortese, rispecchia la filosofia del locale, accogliendo ogni cliente con passione e dedizione.

Il Monferrato, come si mangia

Il menu del Ristorante Monferrato si ispira alla tradizione gastronomica piemontese, proponendo piatti tipici che cambiano con le stagioni. Tra le pietanze da non perdere ci sono i classici come il vitello tonnato, la battuta di carne cruda e la grissinopoli di vitello. Per chi preferisce piatti più tradizionali, la finanziera, un piatto a base di frattaglie di pollo e vitello sfumati con Marsala, è un'opzione ricca di sapore. Questo piatto, che una volta era considerato cibo povero, divenne una pietanza apprezzata tra i borghesi e i funzionari torinesi alla fine dell’Ottocento.

Il Monferrato: Vitello tonnato 1/5 Il Monferrato: Battuta di carne cruda di fassona al coltello 2/5 Il Monferrato: Plin burro e salvia 3/5 Il Monferrato: i bolliti 4/5 Il Monferrato: il carrello dei dolci 5/5 Previous Next

Nel weekend, non manca mai il carrello dei bolliti, che offre sette tagli di carne diversi - scaramella, brutto e buono, testina, gallina, lingua, coda e cotechino - accompagnati da verdure e salse, tra cui maionese, salsa verde, salsa rossa e rafano. A completare il menu ci sono anche alcune specialità di pesce, come la sogliola alla mugnaia, presente in carta da oltre 50 anni, e lo spaghetto con pane, burro e acciughe. Il pasto si conclude con il carrello dei dolci, che offre una selezione di dessert tipici del ristorante.

Il Monferrato, come si beve

La carta dei vini si focalizza soprattutto sui pregiati vini piemontesi, selezionando le migliori etichette provenienti anche dalla provincia di Torino. La cantina, con oltre 600 etichette di vini nazionali e internazionali, offre una varietà che soddisfa ogni palato, proponendo un viaggio tra le diverse regioni vinicole italiane e internazionali.