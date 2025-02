Villa Cimbrone: mezzo secolo di storia e ospitalità nella perla di Ravello

In Costiera amalfitana, sospeso tra cielo e mare, l'hotel Villa Cimbrone si prepara a festeggiare un traguardo importante: il 50° anniversario dall'apertura. Dal 1975, la storica dimora di Ravello, un tempo residenza privata della famiglia Beckett, ha accolto viaggiatori da tutto il mondo, trasformandosi in uno degli hotel de charme più prestigiosi del Mediterraneo. Fu Marco Vuilleumier, discendente di una famiglia di albergatori, ad aprire le porte di questa villa d'epoca, mantenendone intatto il fascino e l'eleganza originari. Oggi, la quinta generazione dei Vuilleumier continua a custodire e valorizzare questo gioiello, dove storia, arte e natura si fondono in un'esperienza di soggiorno senza tempo.

L'hotel Villa Cimbrone in Costiera amalfitana

Per festeggiare questo mezzo secolo di ospitalità, Villa Cimbrone inaugurerà la stagione 2025 il 10 aprile con un calendario ricco di eventi esclusivi. Dai tramonti in musica sulla celebre "Terrazza dell'Infinito" alle attese cene d'estate nell'orto, fino a un pacchetto speciale dedicato all'anniversario, che include un soggiorno minimo di tre notti in camera vista mare e un tour guidato dei magnifici giardini. Un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera raffinata di questo luogo iconico, dove la bellezza del paesaggio si accompagna a un'ospitalità d'eccellenza.

Villa Cimbrone: camere e suite, l'eleganza senza tempo

Le stanze di Villa Cimbrone raccontano storie di epoche passate, tra soffitti affrescati, arredi d'epoca e maioliche vietresi di fine Ottocento. Ogni camera è diversa dall'altra, impreziosita da dettagli che ne esaltano il carattere unico. Dalle accoglienti Classic alle raffinate Deluxe, fino alle spettacolari Suite, ogni ambiente è pensato per offrire un'esperienza di soggiorno esclusiva.

Tra le stanze più suggestive, la Suite Ernest William Beckett, con ampi soffitti a volta affrescati ed antichi camini in pietra e una vista meravigliosa, e la Suite Greta Garbo, che evoca l'atmosfera intima e sofisticata della leggendaria attrice svedese. Le Studio Suite, invece, offrono ampi spazi e balconi panoramici, mentre le Deluxe si distinguono per i loro pregiati arredi settecenteschi. Ogni dettaglio contribuisce a creare un'atmosfera che richiama il fascino del Grand Tour, quando intellettuali e artisti sceglievano Ravello come tappa irrinunciabile del loro viaggio in Italia.

Un viaggio tra gusto e storia: i ristoranti e i bar di Villa Cimbrone

L'esperienza a Villa Cimbrone non sarebbe completa senza un percorso gastronomico all'altezza della sua storia. Il ristorante "Il Flauto di Pan", già insignito di una stella Michelin e aperto anche agli ospiti esterni, propone una cucina mediterranea raffinata, reinterpretata dall'executive chef Lorenzo Montoro con ingredienti selezionati, molti dei quali provenienti dall'orto biologico della villa.

Per un momento di relax, c'è poi il V Lounge Bar, che offre un'esperienza che mescola storia e mixology: il nome rende omaggio a tre icone della letteratura e dell'arte, Violet Trefusis Keppel, Vita Sackville-West e Virginia Woolf, che negli anni Venti amavano riunirsi proprio qui. Tra grandi classici e cocktail d'autore, il bar invita gli ospiti a lasciarsi trasportare dalla magia del luogo. E per chi desidera una vista mozzafiato, "Il Balcone" di Lucille, situato poco sotto la "Terrazza dell'Infinito", offre uno degli affacci più spettacolari sulla Costiera amalfitana.

Villa Cimbrone: servizi d'eccellenza tra benessere e lusso discreto

Villa Cimbrone non è solo un hotel, ma un'esperienza che abbraccia ogni aspetto del soggiorno. Tra i servizi offerti, la piscina con idromassaggio immersa nel verde del parco, un'area fitness attrezzata con le più moderne tecnologie Technogym e un esclusivo servizio massaggi per un completo relax. La colazione, servita sotto un pergolato di glicini e rose rampicanti, è un vero e proprio rito, con un'ampia selezione di delizie home made preparate dai maestri pasticcieri.

La piscina con idromassaggio di Villa Cimbrone

Per gli ospiti più esigenti, Villa Cimbrone vanta anche un'elisuperficie privata, l'unica in tutta la Costiera amalfitana, che consente di raggiungere la struttura in modo rapido e confortevole. Completa l'offerta un impeccabile servizio concierge, pensato per rendere ogni soggiorno indimenticabile con esperienze su misura, dai tour in barca lungo la costa fino a visite personalizzate nei dintorni.