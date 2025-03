Tradizione e relax da Locanda in Tuscany, luxury country resort in Val d'Orcia

A pochi chilometri da Castiglione d’Orcia (Si), immerso in un paesaggio senza tempo che ha ispirato i pittori della Scuola Senese nel Rinascimento, un antico casale rivive in una nuova veste, trasformato in un’elegante oasi di pace. Locanda in Tuscany è un rifugio autentico, dove il lusso si misura nella connessione con la natura e nella riscoperta delle tradizioni toscane, tra scenari mozzafiato e un’accoglienza sincera che rispetta l’anima rurale del territorio.

Locanda in Tuscany - Patio Taverna di Mozart

Alla Locanda in Tuscany, il lusso si manifesta nella sua essenza più autentica: essenziale, raffinato, senza tempo. Qui, l’atmosfera è volutamente discreta, pensata per esaltare la bellezza della tradizione. Con passione instancabile, Claudia Giuliani e Luca Bernetti, i proprietari, hanno percorso mercatini, rigattieri e botteghe d’antiquariato alla ricerca di pezzi unici, restituendo al loro resort un’anima profondamente legata al territorio.

Locanda in Tuscany - Taverna di Mozart, cena privata nei campi

Locanda in Tuscany è parte di Dolcevita Valdorcia, un progetto che incarna il concetto di ospitalità diffusa nel cuore della Val d’Orcia. Un'idea che porta la firma di Claudia e Luca, già proprietari della Locanda, insieme a Elisa Colli, figura di spicco nel settore dell’hôtellerie. Dolcevita Valdorcia è più di un semplice cluster di ospitalità: è un modo di vivere la Toscana più autentica, attraverso luoghi unici, esperienze su misura e un’accoglienza che celebra il territorio in ogni dettaglio.

Camere e suite di Locanda in Tuscany

Le nove camere e suite, ognuna con un carattere unico, combinano comfort moderno e fascino d’epoca: pavimenti in cotto originali, arredi ricercati e dettagli scelti con cura. Alcune regalano il calore di un camino, altre il relax di una vasca freestanding, tutte offrono una vista spettacolare sulla natura incontaminata della Val d’Orcia.

Le camere si trovano all’interno della casa principale o nella suggestiva dependance, un tempo utilizzata per custodire le iconiche balle di fieno. Ogni spazio è stato sapientemente restaurato per mantenere il fascino rurale, senza rinunciare al comfort contemporaneo. Gli alloggi si suddividono in cinque categorie, pensate per soddisfare ogni esigenza di soggiorno: Deluxe, Superior Deluxe, Grand Deluxe, Superior Grand Deluxe e Suite.

La Taverna di Mozart: il ristorante di Taverna in Tuscany

A rendere l’esperienza ancora più speciale è la Taverna di Mozart, il ristorante annesso al resort, dove la chef Tina Aigbovo Pinzi reinterpreta con maestria la tradizione culinaria locale. Il menù è un omaggio ai sapori autentici della Toscana: pici fatti in casa, carne Chianina e olio extravergine di oliva di produzione propria sono solo alcuni degli ingredienti che raccontano la storia di questa terra.

Ma la Locanda in Tuscany è anche un luogo di incontro con il territorio: attraverso il progetto Amore Toscano, la struttura collabora con artigiani e produttori locali, celebrando l’anima più vera e senza tempo di questa regione. Un’esperienza che va oltre il semplice soggiorno, trasformandosi in un viaggio sensoriale tra sapori, colori e profumi autentici.

“Storie & Vino”, una degustazione per scoprire le radici della Toscana

"Storia & Vino" è un viaggio attraverso i sapori e la storia della Val d’Orcia, dove il vino diventa una chiave d’accesso per scoprire l’anima di questo territorio. Guidati da Serena Tarquini, storica dell’arte e sommelier, gli ospiti vivranno un’esperienza unica, intrecciando arte, curiosità e tradizioni locali.

Durante la degustazione, tre etichette selezionate accompagneranno il racconto, svelando i segreti della valle e delle sue eccellenze enologiche. Un’esperienza imperdibile per chi desidera immergersi nelle radici culturali e gastronomiche della Toscana.

Locanda in Tuscany, location perfetta per i matrimoni

Locanda in Tuscany sorge in una posizione incantevole, tra Bagni di San Filippo e Bagno Vignoni, a pochi passi dal pittoresco borgo di Castiglione d’Orcia. Immersa nella magia della Val d’Orcia, Patrimonio dell'Unesco, questa dimora di charme è il luogo ideale per feste private ed eventi esclusivi, tra cui matrimoni raffinati su misura. Le cerimonie simboliche o civili possono svolgersi in scenari mozzafiato: nel giardino, a bordo piscina sotto il pergolato, oppure tra le dolci spighe di grano con vista panoramica sulla valle. Per chi desidera un matrimonio religioso, nei dintorni si trovano numerose chiese caratteristiche.

Per il ricevimento, il ristorante Taverna di Mozart accoglie fino a 60 ospiti al suo interno, mentre gli spazi all’aperto - la corte, i giardini e il campo di grano - possono ospitare fino a 200 persone sedute. La piscina panoramica di 20 metri, immersa nel verde, offre un colpo d’occhio straordinario sulle colline toscane, mentre il suggestivo patio con camino permette di proseguire la festa nella calda atmosfera delle fiamme danzanti. Per il banchetto nuziale, gli sposi possono scegliere tra un menu tipicamente toscano, curato dal ristorante La Taverna di Mozart, o un’esperienza gourmet con il servizio catering 1 stella Michelin con cui il resort collabora.

Scoprire la regione partendo da Locanda in Tuscany

Locanda in Tuscany è la base ideale per esplorare la Toscana in tutto il suo splendore: questo angolo di paradiso offre infinite opportunità, come quella di passeggiare tra borghi medievali, provare le degustazioni di vini e formaggi, concedersi il relax delle terme e provare nuove avventure all’aria aperta. Pienza, la "città ideale" del Rinascimento, ad esempio, dista solo 20 minuti. Con il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell'Unesco, e le colline che circondano il borgo, il paesaggio toscano raggiunge la sua massima espressione durante la primavera.

Radicofani, invece, è uno dei borghi più suggestivi: adagiato su un colle che domina la vallata sottostante, è noto per la sua torre di guardia medievale, simbolo di resistenza e bellezza. Anche gli amanti del benessere troveranno il loro angolo di paradiso, rilassandosi nelle rinomate terme di Bagno Vignoni, Bagni San Filippo e San Casciano dei Bagni, mentre chi cerca l’avventura può esplorare i boschi del Monte Amiata a piedi o in mountain bike, inserito nella Via Francigena, a soli 15 minuti dal resort. E per gli appassionati di vino, Montalcino e Montepulciano aspettano con le loro cantine d’eccellenza.