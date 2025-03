Castelfalfi, borgo fiorentino, apre la stagione con lo Spring Festival

Il 20 marzo segna l'inizio della stagione 2025 a Castelfalfi, ma il momento centrale sarà nel fine settimana del 22 e 23 marzo con lo Spring Festival. Per due giorni il Borgo storico ospiterà musica dal vivo, spettacoli itineranti ed eventi dedicati alla primavera. Situato tra Pisa, Firenze e Siena, Castelfalfi è un borgo medievale immerso in una tenuta di 1.100 ettari tra colline, vigneti e uliveti. Un luogo che coniuga storia e ospitalità, offrendo esperienze legate alla natura, alla cucina e al benessere.

Il borgo storico di Castelfalfi visto dall'alto

Il festival porterà nel Borgo installazioni floreali, mercatini e un programma di spettacoli per coinvolgere residenti e visitatori. Musica, performance dal vivo e degustazioni offriranno un assaggio della cultura toscana. «La primavera in Toscana è un momento speciale - afferma Roberto Protezione, general manager di Castelfalfi. Siamo felici di accogliere visitatori e comunità locale per celebrare questa stagione. Castelfalfi vive in armonia con la natura, e questo evento ne è un riflesso: dalla cucina ai vini, fino alle esperienze di benessere nel paesaggio toscano».

Le novità di Castelfalfi per il 2025

Castelfalfi ha ottenuto il riconoscimento delle Cinque Stelle Forbes Travel Guide e introduce alcune novità. Tra queste, il nuovo padiglione Aria, capace di ospitare oltre 400 persone, e l'esclusiva Stefano Ricci La Rocca, una penthouse realizzata in collaborazione con il celebre stilista fiorentino. Continua il percorso del ristorante La Rocca, guidato dallo chef Davide De Simone, con una cucina che valorizza le materie prime locali. L'offerta gastronomica di Castelfalfi è ampia e diversificata. La Rocca offre un'esperienza esclusiva con due menu degustazione, mentre Olivina evolve in un ristorante dedicato alla convivialità. Il Bar Ecrù & Lounge propone cocktail d'autore con musica dal vivo, il Giglio Blu Pool Bar drink a bordo piscina, mentre Il Rosmarino mantiene la sua formula di trattoria toscana con pizza cotta nel forno a legna e piatti tipici.

Castelfalfi: la spa ospita la prima sede europea di RAKxa Wellness

La spa di Castelfalfi ospita la prima sede europea di RAKxa Wellness, brand thailandese di trattamenti olistici. L'area benessere comprende sale trattamenti, saune, bagno turco e una piscina infinity. Tra le novità, il trattamento Tuscan Hills, che utilizza l'olio d'oliva biologico della tenuta. Gli ospiti possono scegliere tra oltre 40 esperienze, tra cui caccia al tartufo, apicoltura, Jeep Night Safari, trekking e tour dei vigneti. Alla guida della tenuta agricola c'è Diego Mugnaini, che coordina un progetto di sostenibilità con 25,5 ettari di vigneti biologici, oltre 10mila ulivi per la produzione di olio extravergine e un impegno costante per la biodiversità.