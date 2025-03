Da iconico alpinista a chef: Reinhold Messner pronto per un evento speciale in Alto Adige

Il 24 maggio 2025, il mitico alpinista Reinhold Messner si trasforma in chef per un evento unico, organizzato presso Olm Nature Escape, l’eco-aparthotel a impatto zero sul clima, situato a Caminata di Tures (Bz) in Valle Aurina, Alto Adige.

La struttura e la vista per l'evento di Reinhold Messner

Solitamente lo immaginiamo tra le cime più impervie, ma questa volta Messner, insieme a sua moglie Diane, si immergerà in un’avventura culinaria che promette emozioni e sapori inaspettati.

Reinhold Messner e sua moglie

Il viaggio gastronomico con Reinhold Messner

La giornata inizia al mattino con una passeggiata gastronomica attraverso i caseifici della Valle di Selva dei Molini, tra cui Eggemoa, Mittermairhof e Hochgruberhof. Accompagnato dalla direttrice di Olm, Astrid Hellweger, e dal sommelier di formaggi, Martin Pircher, Messner guiderà gli ospiti alla scoperta dei segreti dei formaggi contadini locali, intrecciando degustazioni con racconti avvincenti delle sue esperienze sulle vette.

La giornata culmina in una serata di show cooking, durante la quale il leggendario alpinista, insieme a sua moglie e allo chef di casa Berni Aichner, preparerà piatti a base di orzo locale e erbe di montagna. L’esperienza sarà completata da un abbinamento enologico curato dalla cantina Kuenhof di Bressanone, che esalterà ogni portata.

La sala di Olm Nature Escape attende Reinhold Messner

Un appuntamento annuale con Reinhold Messner

Questo evento segna l’inaugurazione di Olm people, un appuntamento che, dalla prima edizione, promette di diventare annuale. Un’occasione pensata per soggiorni esclusivi con ospiti speciali, durante i quali si celebrano la natura, il gusto e la sostenibilità. Un invito a riflettere su come turismo e ambiente possano convivere in armonia, in un contesto dove ogni dettaglio è studiato per rispettare il pianeta e offrire un’esperienza autentica.

L'Olm Nature Escape in cui si terrà l'evento con Reinhold Messner

Un Eco-Aparthotel con Reinhold Messner

Olm Nature Escape, aperto il 1° dicembre 2023, rappresenta il primo eco-aparthotel sostenibile dell’Alto Adige, completamente autosufficiente a livello energetico. Con la sua struttura circolare e il design futuristico che accoglie il calore della montagna, l’hotel offre 33 ApartSuite, 25 delle quali dotate di sauna finlandese privata a 90° e terrazze rilassanti.

Una suite di Olm Nature Escape disponibile per l'evento con Reinhold Messner

L’Eco Spa, con piscina riscaldata che si apre verso l’esterno, sala yoga, bagno turco, sauna e percorso Kneipp, completa l’offerta dedicata al benessere di corpo e mente.

Un evento che celebra turismo e natura con Reinhold Messner

Reinhold Messner ai fornelli non è solo un evento culinario: è un’occasione per dimostrare come il turismo possa integrarsi perfettamente con il rispetto della natura. Olm Nature Escape è un esempio concreto di armonia ambientale, dove ogni dettaglio è pensato per minimizzare l’impatto ecologico e offrire agli ospiti un’esperienza di soggiorno unica e responsabile.

Un ospite curioso della struttura con Reinhold Messner