Rilassati tra storia e natura: scopri il Savoy Hotel & Spa nel Cilento

Il Savoy Hotel & Spa si prepara a riaprire le sue porte pronto ad accogliere nuovamente i suoi ospiti in un’oasi di eleganza e benessere nel cuore del Cilento. A pochi passi dagli antichi templi di Paestum, patrimonio Unesco, questo iconico rifugio è il perfetto punto d’incontro tra storia, natura e relax, offrendo un’esperienza esclusiva e autentica in una delle regioni più affascinanti e ancora tutte da scoprire d’Italia.

Savoy Hotel & Spa

Questa stagione porta con sé un’entusiasmante novità: il Kids Club, progettato con materiali naturali pregiati come il legno e privo di plastica, per offrire alle famiglie un ambiente di gioco sicuro, confortevole ed eco-compatibile. Gli ospiti possono vivere un'esperienza culinaria d’eccellenza al Tre Olivi, il ristorante stellato dell’hotel, oppure concedersi un momento di puro relax alla Holos Spa, ispirata alle antiche tradizioni locali del benessere.

Savoy Hotel & Spa, ingresso

Dal fascino dei giardini lussureggianti alle piscine rilassanti, fino alla colazione preparata con i migliori ingredienti del territorio, ogni dettaglio del Savoy Hotel & Spa incarna lo stile di vita mediterraneo e il segreto della longevità, che si riflettono nella sua filosofia gastronomica e nel suo approccio olistico al benessere. A pochi passi (o in bicicletta), il Beach Club 93 dell’hotel offre un esclusivo rifugio in riva al mare, con un comodo servizio navetta gratuito.

Savoy Hotel & Spa - Relax in piscina

Camere e interni rinnovati del Savoy Hotel & Spa

Immerso tra l’ombra della pineta e la sabbia dorata di Paestum, il Savoy Hotel & Spa è il luogo ideale per lasciarsi avvolgere dalla quiete e dalla bellezza mozzafiato del paesaggio cilentano. L'hotel è facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Salerno, a soli 30 minuti di distanza, con voli diretti dalle principali città europee operati da EasyJet e British Airways durante la stagione primaverile ed estiva.

Savoy Hotel & Spa - Savoy Suite
Savoy Hotel & Spa - Paestum Suite
Savoy Hotel & Spa - Beachclub, suite
Savoy Hotel & Spa - Cucina nella Private Room

Con 41 camere dal design raffinato, 2 lussuose piscine e 30.000 metri quadrati di giardini rigogliosi, il Savoy Hotel & Spa è un vero e proprio rifugio di benessere, dove il relax è la priorità assoluta. Le sue tre eleganti sale da ballo lo rendono inoltre la cornice perfetta per matrimoni e celebrazioni da sogno. Progettato dall’architetto milanese Giampiero Panepinto, l’hotel celebra il fascino e il patrimonio del Cilento attraverso materiali di alta qualità. Le camere recentemente rinnovate vantano ampie terrazze con vista panoramica sul parco, offrendo un’esperienza di soggiorno ancora più esclusiva. «Le nuove camere sono un omaggio alla nostra terra», afferma Salvatore Pagano, proprietario di seconda generazione. «Ogni spazio racconta la nostra storia, una storia che accoglie gli ospiti con il calore e l’eleganza che da sempre ci contraddistinguono».

Savoy Hotel & Spa - Piscina

Dalla lobby, gli ospiti possono immergersi nell’atmosfera accogliente dell’Olivella Bistro, un omaggio alla vivace gallina che abita il giardino dell’hotel. Qui, la cucina a km zero prende vita con piatti preparati esclusivamente con ingredienti freschissimi, provenienti dall’orto dell’hotel e dall’azienda agricola di famiglia. Poco oltre, il Winter Garden si rivela come un rifugio di pace, dove la luce naturale accarezza dolcemente gli interni, creando un perfetto equilibrio tra l’ambiente interno ed esterno. Al tramonto, i caldi colori del paesaggio trasformano questo spazio in un angolo di pura magia.

Savoy Hotel & Spa - Paestum Suite, esterno

Dalle terrazze Lounge Terrace e White Terrace, gli ospiti possono godere di una vista incantevole sul giardino, tra i profumi mediterranei e suggestioni arabeggianti. Qui, antiche palme si innalzano verso il cielo, specchiandosi nella suggestiva piscina in pietra lavica nera, regalando uno scenario affascinante e senza tempo. Questo spazio esclusivo è perfetto per iniziare la giornata con una colazione rilassante, servita ogni mattina, oppure per sorseggiare un cocktail selezionato nel walk-around bar dell’hotel, che propone un’accurata selezione di prodotti locali e di nicchia.

Tre Olivi Restaurant, la proposta culinaria del Savoy Hotel & Spa

Il Tre Olivi Restaurant è un tributo alla dieta mediterranea e al maestoso ulivo secolare, simbolo della cultura greca che prospera nel Cilento: è il ristorante stellato Michelin del Savoy Hotel & Spa. Con eleganti arredi in legno d’ulivo e ingredienti selezionati direttamente dall’orto botanico dell’hotel e dall’azienda agricola San Salvatore 1988 della famiglia Pagano, il ristorante celebra la sostenibilità e l’autenticità. Dal 2024, la cucina del Tre Olivi è affidata alla maestria dello chef Oliver Glowig, tedesco di nascita ma profondamente legato all’Italia. Il suo straordinario percorso lo ha portato a lavorare al Grand Hotel Quisisana di Capri con Gualtiero Marchesi, all’Acquarello di Monaco di Baviera, fino a dirigere le cucine del Capri Palace Hotel & Spa e dell’Hotel Aldrovandi Villa Borghese a Roma.

Savoy Hotel & Spa - Tre Olivi Restaurant, animella
Savoy Hotel & Spa - Tre Olivi Restaurant, bottoni ai gamberi
Savoy Hotel & Spa - Tre Olivi Restaurant
Savoy Hotel & Spa - Tre Olivi Restaurant, stanza privata
Savoy Hotel & Spa - Miele
Savoy Hotel & Spa - Orto

La sua filosofia culinaria è un perfetto equilibrio tra gusto, salute e rispetto per la natura. Ogni piatto è un'opera d’arte, in cui la creatività incontra la tradizione gastronomica cilentana, valorizzando ingredienti genuini e di altissima qualità. «Qui, nel Cilento, il cibo è molto più di un semplice nutrimento: è un vero e proprio stile di vita. Al Tre Olivi, ogni piatto racconta la storia delle nostre tradizioni e dell’attenzione che dedichiamo alla natura e ai suoi frutti», afferma Salvatore Pagano, CEO del Savoy Hotel & Spa.

La Holos Spa

Immersa in un’area intima di 700 metri quadrati, la Holos Spa è un capolavoro architettonico firmato Giampiero Panepinto, dove il marmo Calacatta viola incontra la pietra lavica porosa, creando un ambiente che fonde eleganza e calore naturale. Ispirata alla millenaria tradizione di benessere del Cilento - dalle radici greche di Elea fino alla prestigiosa Scuola Medica Salernitana - questa oasi del relax offre un approccio olistico e rigenerante.

Savoy Hotel & Spa - Holos Spa (foto Mattia Aquila)

Gli ospiti possono immergersi in un’esperienza sensoriale completa grazie a: Tre piscine riscaldate, Grotta di sale e stanza del ghiaccio, Hammam turco e sauna. I trattamenti esclusivi si concentrano sul rinnovamento olistico, arricchendo i massaggi con una miscela esclusiva di olio d’oliva e il delicato profumo di gelso bianco, simbolo autentico del Cilento. Tra i rituali più suggestivi, spicca il trattamento rasul, una reinterpretazione moderna dell’hammam marocchino, realizzato in una lussuosa sala rivestita di marmo, con tecniche ispirate alle antiche terapie greche.

Savoy Hotel & Spa - Holos Spa, piscina interna (foto Mattia Aquila)

Per un’esperienza ancora più esclusiva, è disponibile una raffinata area privata per due, dotata di: Sauna e piscina riservata, Bagno turco, Lettini per massaggi personalizzati. Tutti i trattamenti sono realizzati con ingredienti naturali provenienti dall’azienda agricola San Salvatore 1988, una realtà a impatto zero immersa nel Parco Nazionale del Cilento. Tra gli elementi chiave troviamo latte di bufala, mosto d’uva e olio d’oliva, scelti per le loro straordinarie proprietà nutritive e rigeneranti.

Beach Club 93

A pochi passi dal Savoy Hotel & Spa, il Beach Club 93 è un’oasi esclusiva dove il relax incontra l’eleganza, immersa nel fascino incontaminato delle spiagge di Paestum. Gli ospiti possono raggiungerlo comodamente a piedi, in bicicletta con il servizio gratuito dell’hotel o tramite navetta privata. Tra il suono delle onde e la brezza marina, il Beach Club 93 offre un’esperienza di puro benessere con: piscina di acqua salata con idromassaggio, lettini ombreggiati e gazebo privati, bar sulla spiaggia con cocktail freschi e stagionali e colazione e pranzo serviti direttamente sulla sabbia.

Savoy Hotel & Spa - Beach Club 93, colazione

Per chi cerca un soggiorno ancora più esclusivo, il Beach Club 93 dispone di tre ville private affacciate sul mare, ognuna dotata di terrazza con piscina privata e vista mozzafiato, ingresso indipendente per un’atmosfera intima e riservata, interni impreziositi da ceramiche vietresi dipinte a mano, bagni eleganti con doppi lavandini e pareti in cristallo e un lounge all’aperto e amache per momenti di assoluto relax.

Savoy Hotel & Spa - Beach Club 93

In un’esclusiva estensione della Holos Spa, le Summer Spa Cabanas portano le antiche tradizioni del benessere direttamente sulla spiaggia. Qui, tra il profumo del mare e la dolce melodia delle onde, esperti massaggiatori offrono trattamenti rigeneranti ispirati ai rituali del Cilento. Il ristorante e la pizzeria del Beach Club 93 celebrano i sapori autentici della cucina mediterranea, utilizzando ingredienti freschi e biologici provenienti da San Salvatore 1988, la tenuta di famiglia che coniuga sostenibilità e tradizione.