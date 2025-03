Asmana Wellness World: un’esperienza di benessere tra vapori e rituali

A pochi chilometri da Firenze, immersa nel verde del parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, sorge Asmana Wellness World, la Spa più grande d’Italia: un’oasi di relax che si estende per 12mila metri quadrati.

Asmana Wellness World

Qui, tra il Mondo delle Acque, il Mondo delle Saune, l’Hammam, le Cerimonie del Benessere e le Stanze Relax, si vive un’esperienza sensoriale unica, un viaggio che attraversa le tradizioni di benessere di tutto il mondo con un percorso che tocca terre lontane, dall’India al Marocco, da Bali alla Finlandia, portando in Toscana le atmosfere e i rituali del benessere internazionale. Il nome stesso, Asmana, deriva dall’indiano e significa "paradiso", un termine che racchiude l’essenza di questo luogo: una fuga rigenerante dalla routine, senza allontanarsi troppo dalla città.

Il Mondo delle Acque di Asmana Wellness World

Le vasche di Asmana Wellness World offrono un’esperienza di benessere totale, con acque riscaldate tra 35 e 37 gradi che permettono di rilassarsi all’aperto anche nelle fredde sere d’inverno. Con 90 postazioni idromassaggio, gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell’acqua, farsi trasportare dalla corrente del Vortice o immergersi nella vasca salina, che purifica e rigenera il corpo.

Asmana Wellness World - Vasche esterne 1/5 Asmana Wellness World - Vasche interne 2/5 Asmana Wellness World - Vasche esterne di sera 3/5 Asmana Wellness World - Relax 4/5 Asmana Wellness World - Grotta 5/5 Previous Next

Nella suggestiva Grotta, l’esperienza diventa ancora più intensa: una doccia sotto una cascata tropicale alta 8 metri regala una sensazione di energia e vitalità, mentre il percorso Kneipp stimola la circolazione con alternanze di acqua calda e fredda.

Il Mondo delle Saune di Asmana Wellness World

L’area dedicata alle saune rappresenta un vero tempio del benessere. La Indian Sauna, la più grande d’Italia, è affiancata da tre ambientazioni tematiche - Wine, Erbe e Zen - ognuna con temperature e atmosfere diverse, pensate per offrire un’esperienza di purificazione profonda.

Asmana Wellness World - Sauna Zen 1/4 Asmana Wellness World - Sauna delle Erbe 2/4 Asmana Wellness World - Wine Sauna 3/4 Asmana Wellness World - Indian Sauna 4/4 Previous Next

Da sempre luogo di meditazione e rigenerazione, la sauna combina il calore del fuoco e il vapore dell’acqua, creando un rituale di benessere che libera il corpo dalle tossine e ristora la mente.

L’Hammam: un viaggio tra vapori e profumi di Asmana Wellness World

Asmana ospita il più grande Hammam dell’Europa occidentale, un luogo suggestivo che richiama le atmosfere da Le Mille e una Notte. Al centro, una spettacolare vasca ottagonale avvolta da vapori e aromi, per un’esperienza di benessere profondo.

Asmana Wellness World - Hammam

A completare il rituale, il Salinarium, dove i cristalli di sale purificano le vie respiratorie proprio come una brezza marina, e la Stanza della Schiuma, dove una soffice nuvola di sapone avvolge il corpo in un dolce abbraccio rigenerante.

Le Cerimonie del Benessere: un’esperienza multisensoriale di Asmana Wellness World

Asmana propone un’ampia selezione di Cerimonie del Benessere, rituali speciali che si svolgono in sauna, Hammam e Tempio. Aufguss in sauna: questa tecnica, molto diffusa nel nord Europa, consiste in gettate di vapore profumato, accompagnate da movimenti armoniosi di un asciugamano eseguiti da un Maestro di Cerimonia. Il tutto è arricchito da un sottofondo musicale per un’esperienza intensa e coinvolgente. Scrub al sale: nel bagno turco, la pelle viene preparata con il calore del vapore prima di essere trattata con uno scrub fresco a base di sale del Mediterraneo, spezie, fiori ed erbe.

Asmana Wellness World - Zona vortice

Cerimonie meditative nel Tempio: rituali con incensi e Campane Tibetane, studiati per ristabilire l’equilibrio interiore e favorire uno stato di profonda calma. Durante la giornata è possibile partecipare anche a percorsi di meditazione guidata. Le Cerimonie del Benessere sono incluse nel biglietto d’ingresso e possono essere consultate in qualsiasi momento sugli schermi presenti all’interno della struttura.

Le Stanze Relax: un’oasi di tranquillità di Asmana Wellness World

Dopo un bagno rigenerante, una sessione di sauna o un rituale nell’Hammam, Asmana offre numerose aree dedicate al riposo assoluto. Tra lettini, cuscini, altalene e ampi nidi sospesi, ogni angolo è pensato per garantire il massimo del comfort e della serenità. Per chi cerca un’esperienza ancora più avvolgente, i materassi ad acqua offrono il perfetto equilibrio tra relax e leggerezza.

Asmana Wellness World - Zona Relax

Il silenzio è protagonista in queste stanze: l’uso dei telefoni cellulari è vietato, permettendo agli ospiti di immergersi completamente nel proprio benessere.

Zona Infrarossi di Asmana Wellness World: calore benefico per il corpo

Tra le esclusive di Asmana, la Zona Infrarossi si trova al secondo piano, offrendo una vista panoramica sulla struttura. Qui, è possibile distendersi su comodi lettini o sedersi sulle panche speciali per il trattamento della schiena, lasciandosi avvolgere dal calore delle lampade a raggi infrarossi.

Asmana Wellness World - Zona infrarossi

Questa tecnologia favorisce un riscaldamento profondo della pelle, stimolando un piacevole senso di benessere che: distende le tensioni muscolari, aiuta ad attenuare dolori articolari e contratture, attiva il processo naturale di depurazione, favorendo la sudorazione e l’eliminazione delle tossine Un angolo intimo e rilassante, perfetto per chi desidera un trattamento rigenerante che unisce relax e benessere fisico.

Eat & Drink: un viaggio nei sapori di Asmana Wellness World

Ad Asmana, ogni momento diventa speciale, anche quando si tratta di sorseggiare un cocktail. Che sia al Tropical Pool Bar, immersi nelle calde piscine, o sotto il cielo stellato in un’atmosfera romantica, brindare qui è un’esperienza unica.

Asmana Wellness World - Cena 1/4 Asmana Wellness World - Sala ristorante 2/4 Asmana Wellness World - Beauty Bar 3/4 Asmana Wellness World - Relax per tutti 4/4 Previous Next

Per un pranzo o una cena dal gusto autentico, l’Oasi self-restaurant propone piatti della tradizione italiana, preparati con ingredienti freschissimi, insieme a specialità medio-orientali e asiatiche. Il menù segue sempre la stagionalità, garantendo sapori genuini e avvolgenti.

Massaggi: un rituale di puro relax di Asmana Wellness World

Asmana offre una vasta scelta di massaggi, dai più tradizionali ai più particolari. Tra gli Special: Lomi Lomi, ispirato alla tradizione hawaiana, che avvolge il corpo in movimenti fluidi e ritmici.

Asmana Wellness World - Massaggio di coppia

Hot Stone, eseguito con pietre laviche calde per sciogliere le tensioni muscolari. Candle Massage, un trattamento sensoriale con cera tiepida che sgorga dalle candele. Abhyanga, massaggio ayurvedico che riequilibra corpo e mente Per un momento di condivisione, il Massaggio di Coppia è l’esperienza perfetta da vivere insieme.

Beauty Bardi Asmana Wellness World: piccole coccole per la pelle

Un angolo dedicato ai trattamenti express, ideali da provare mentre ci si rilassa al Pediluvio. Il personale guiderà alla scoperta di maschere viso, peeling, creme e tisane, con percorsi di bellezza che durano appena 15 minuti e non necessitano di prenotazione.

Asmana Wellness World - Relax in piscina

L’accesso è riservato ai maggiorenni, con tariffe a partire da 29 euro per 3 ore nei giorni feriali. Sono disponibili pacchetti esclusivi che includono Drink, Massaggi, Beauty Bar e Food Experience, per vivere Asmana in tutta la sua essenza.