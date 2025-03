Ego Pizza Festival a Taranto: un viaggio tra gusto ed eccellenze pugliesi

Quarantuno pizzaioli pugliesi, sedici maestri dell'arte bianca da tutta Italia, giornalisti di livello nazionale e quattro libri a tema gastronomico. Questi sono solo alcuni degli ingredienti della seconda edizione di Ego Pizza Festival, la kermesse che il 21 e 22 marzo porterà a Taranto un concentrato di degustazioni, showcooking, musica e sfide all'ultima infornata. L'evento, che punta a valorizzare il legame tra la pizza e il territorio, si terrà a Villa Peripato e metterà al centro le eccellenze pugliesi: l'olio extravergine d'oliva, la farina e la Mozzarella di Gioia del Colle Dop.

Ego Pizza Festival: a Taranto due giorni dedicati al più amato dei cibi italiani

«Un evento come Ego Pizza Festival tiene insieme la promozione dei prodotti agroalimentari con la valorizzazione territoriale, in particolare dell'intera provincia di Taranto e delle realtà produttive insediate nell'arco jonico e nel suo entroterra - ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia. Grazie a questa due giorni possiamo sperimentare innovazioni a regola d'arte sulla pizza, prodotto gastronomico amato e riconosciuto in tutto il mondo, con protagonisti i prodotti di qualità di Puglia, partendo naturalmente dai grani antichi e dall'olio evo, insieme alle conserve e ai prodotti caseari e freschi, eccellenze votate alla condivisione, come ogni buona pizza comanda».

La pizza come attrattore e simbolo della Puglia turistica del gusto

Il ruolo della pizza come ambasciatrice del territorio è stato ribadito anche da Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia: «Taranto, con la sua storia millenaria e il suo patrimonio culturale, si conferma un crocevia di esperienze in grado di valorizzare le eccellenze del territorio e attrarre visitatori. Ego Pizza Festival si inserisce perfettamente in questa visione, celebrando la pizza come sintesi dell'identità enogastronomica pugliese: dalla tradizione cerealicola alla qualità del nostro olio extravergine d'oliva, fino alla Mozzarella di Gioia del Colle Dop, elementi distintivi che raccontano la nostra terra. L'evento non è solo un'occasione di promozione, ma un tassello di un sistema turistico integrato, capace di creare connessioni tra pubblico e privato, tra produttori e operatori, generando esperienze diffuse che coinvolgono tutto il territorio».

A rafforzare la visione di un festival che va oltre la semplice celebrazione della pizza, anche Monica Caradonna, ideatrice dell'evento: «Taranto e la Puglia diventano protagoniste di una narrazione culturale e gastronomica che parte dal cibo più amato dagli italiani, la pizza. Basti pensare che sono cinque milioni le pizze mangiate ogni giorno in Italia. È così che abbiamo pensato di farla diventare attrattore e amplificatore della Puglia turistica del gusto che racconteremo alla stampa che verrà in press tour alla scoperta degli itinerari enogastronomici e agli ospiti che parteciperanno all'evento. In più grazie alle due serate di Festival gastronomico daremo la possibilità ai migliori prodotti di Puglia di diventare protagonisti della creatività di 41 pizzaioli pugliesi e 16 pizzaioli tra i più importanti e blasonati nomi italiani».

Il programma di Ego Pizza Festival a Taranto

Il programma dell'evento si articolerà in diverse iniziative: alle 16 di entrambe le giornate si aprirà la prima edizione della Pizza Competition, una sfida tra due squadre di dieci pizzaioli pugliesi che si contenderanno il titolo nelle categorie pizza margherita, pizza bianca, pizza contemporanea pugliese, ispirazione mortadella e focaccia pugliese. La competizione sarà condotta da Nicola Prudente, in arte Tinto, volto di Rai2 e voce storica di Rai Radio2. In serata, talk e confronti sul tema della pizza come destinazione gastronomica vedranno la partecipazione di ospiti di rilievo come Luciano Pignataro e alcuni dei più noti pizzaioli italiani, tra cui Gabriele Bonci, Errico Porzio e Vincenzo Capuano.

Tra gli ospiti di Ego Pizza Festival a Taranto anche Gabriele Bonci

Accanto alla pizza, protagonisti saranno anche altri prodotti simbolo della gastronomia pugliese. Sarà possibile degustare la famosa Assassina, pasta tipica barese, oltre a panini ispirati alla Mortadella Bologna Igp e al Capocollo di Martina Franca. Il sabato sera, una giuria di giornalisti decreterà la squadra vincitrice della Pizza Competition, mentre la serata si concluderà con il concerto dei Terraròss, la band che ha accompagnato Madonna nel suo 63° compleanno in Puglia.

I Terraròss chiuderanno il programma di Ego Pizza Festival 2025

Non mancherà lo spazio per la cultura con le presentazioni editoriali in programma ogni sera nell'area lounge. Tra gli autori presenti, Peppone Calabrese con “L'Italia che ho visto”, Renato Bosco con “Irresistibile Pizza”, Diego Vitagliano con “La Pizza napoletana tra creatività e tradizione” e Giusina Battaglia con “Sicilia acqua e farina”. Il simbolo di questa edizione sarà ancora una volta la Pin-up, icona di libertà e creatività, affiancata quest'anno dal Marinaretto, un omaggio a Taranto e ai colori della città.