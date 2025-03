Borgo San Felice: il lusso discreto tra vigne e storia nel cuore del Chianti

Borgo San Felice Resort, albergo diffuso cinque stelle nel cuore della Toscana, si conferma tra le strutture di ospitalità più prestigiose della collezione Relais & Châteaux in Italia. Con un’affluenza record rispetto al 2023, la struttura ha registrato una crescita significativa, rafforzando la sua reputazione internazionale come destinazione d’eccellenza per viaggiatori da tutto il mondo.

Borgo San Felice Resort

La nuova stagione prenderà il via il 9 aprile 2025, con un’offerta rinnovata che celebra il benessere, la cultura e le tradizioni toscane, garantendo agli ospiti un’esperienza autentica e raffinata all’insegna dell’ospitalità a cinque stelle.Camere e suite di Borgo San Felice Resort

Borgo San Felice Resort è un albergo diffuso a 5 stelle immerso nel cuore del Chianti Classico. Parte del Gruppo Allianz dal 1970 e membro di Relais & Châteaux dal 1992, offre un’esperienza di lusso autentica nella campagna toscana. Offre 63 camere, suddivise in: 29 Premium Deluxe, 11 Prestige, 13 Suite, 5 Suite Premium, 5 Signature Suite (Suite La Loggia, La Legnaia, La Pieve, L’Uliveta e la nuova Suite Le Erbe).

Le novità a cinque stelle della stagione 2025 del Borgo San Felice Resort

Per la stagione 2025, Borgo San Felice Resort arricchisce la sua offerta con nuovi servizi esclusivi, pensati per un’esperienza di soggiorno ancora più raffinata e coinvolgente. The Botanic Spa introdurrà una linea esclusiva di trattamenti firmati Codage, studiati per un benessere profondo in sintonia con la natura circostante. Gli ospiti potranno inoltre partecipare a visite esclusive nei luoghi patrimonio dell'Unesco, un’opportunità unica per immergersi nella storia e nella bellezza del paesaggio toscano.

Borgo San Felice Resort - Spa La Corte

Un’esperienza imperdibile sarà quella del Palio di Siena, a cui si potrà assistere da una posizione privilegiata in Piazza del Campo, vivendo da vicino l’energia e la tradizione di uno degli eventi più iconici d’Italia: l'appuntamento è per il 2 luglio e il 16 agost. Cultura e gastronomia si fonderanno in momenti unici, grazie ai concerti esclusivi organizzati in collaborazione con l’Accademia Chigiana, un’istituzione musicale di fama internazionale.

Il ristorante Poggio Rosso e l'Orto Felice di Borgo San Felice Resort

L’esperienza culinaria sarà ulteriormente arricchita dal ristorante stellato Poggio Rosso, dove lo chef Juan Quintero presenterà nuove proposte gourmet che valorizzeranno i prodotti biologici a km 0 dell’Orto Felice, coltivati direttamente nella tenuta. Nel 2024, Borgo San Felice Resort ha confermato il suo prestigio ottenendo importanti riconoscimenti. Il ristorante Poggio Rosso, guidato dall’Executive chef Juan Quintero, mantiene la Stella Michelin (ricevuta nel 2020) e la Stella Verde Michelin (assegnata nel 2022), consolidando il suo impegno per una gastronomia di alto livello e sostenibile.

Borgo San Felice Resort - Ristorante Il Poggio Rosso

La Dimora è stata insignita con due Chiavi Michelin, attestandone l’eccellenza nell’ospitalità di lusso. Questi traguardi confermano lo standard straordinario del resort, che continua a evolversi con nuove esperienze per i suoi ospiti anche nel 2025. Tra le iniziative più significative troviamo il concerto di musica classica nell’antica Pieve, per un connubio tra arte e storia, la raccolta delle olive e vendemmia, esperienze immersive nella tradizione toscana e la ristrutturazione del forno storico del borgo, che ora permette agli ospiti di degustare una pizza d’eccellenza.

Borgo San Felice Resort - Piazza del borgo

Il restauro del forno in pietra del XIX secolo rappresenta un ulteriore impegno di Borgo San Felice Resort nella conservazione del patrimonio culturale toscano. Dopo un meticoloso recupero, il forno è tornato al suo antico splendore e oggi è completamente operativo per gli ospiti, che possono utilizzarlo per cuocere pane e pizza secondo la tradizione locale. Situato accanto all’oliveto, il forno è affiancato da un’accogliente area pranzo all’aperto, dotata di tavoli e sedie, offrendo un’esperienza culinaria autentica e immersiva nel cuore del Chianti.