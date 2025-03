DiVinNosiola: due settimane di vino, territorio e cultura nella Valle dei Laghi

Dal 12 al 26 aprile, la Valle dei Laghi e Trento diventano il cuore pulsante della quindicesima edizione di "DiVinNosiola", l'evento che celebra il vino simbolo di questa terra, la Nosiola, e il suo prodotto più prezioso, il Vino Santo Trentino Doc. Un appuntamento che fonde cultura, tradizione e degustazioni in un programma ricco di esperienze immersive tra cantine, paesaggi e sapori. Quest'anno, per la prima volta, un tour in trenino accompagnerà i visitatori alla scoperta di questa produzione unica, mentre il rito della spremitura, le masterclass e i trekking enoturistici offriranno un viaggio tra i saperi e i profumi di un territorio che continua a raccontarsi attraverso il vino.

A DiVinNosiola 2025 la magia della Nosiola e del Vino Santo Trentino Doc

Il valore della Nosiola e del Vino Santo Trentino Doc

La Valle dei Laghi, incastonata tra il Lago di Garda e Trento, è la culla di un patrimonio enologico inimitabile. Il vitigno autoctono Nosiola è l'unico a bacca bianca del Trentino e si presta a due vinificazioni diverse: la versione fresca e leggera del Vino Nosiola e quella più complessa e strutturata del Vino Santo Trentino Doc. Quest'ultimo è un passito d'eccellenza, noto come il “passito dei passiti” per il lungo processo di appassimento su graticci, le aréle, che dura mesi. Il vento delle Dolomiti e l'Ora del Garda, la brezza proveniente dal lago, favoriscono lo sviluppo delle muffe nobili, che intensificano la concentrazione zuccherina e conferiscono a questo vino una profondità aromatica unica, con note di miele, albicocca e spezie. A mantenere viva questa tradizione è l'Associazione vignaioli Vino Santo Trentino Doc, che riunisce sei aziende agricole impegnate nella produzione e nella valorizzazione di questo tesoro enologico.

Il programma: tra degustazioni, esperienze e trekking

Il calendario dell'evento è scandito da appuntamenti che uniscono conoscenza e piacere, a partire dal Rito della Spremitura, che inaugura la manifestazione sabato 12 aprile nell'azienda agricola F.lli Pisoni di Pergolese. Un momento simbolico, che segna il passaggio dall'appassimento alla vinificazione del Vino Santo e che coinvolge la comunità in una celebrazione collettiva.

DiVinNosiola: il festival del Vino Santo e della Nosiola tra cantine e natura

Gli amanti del vino avranno l'opportunità di approfondire la conoscenza della Nosiola attraverso due masterclass d'eccezione: “Dalla Nosiola al Vino Santo”, il 17 aprile a Palazzo Roccabruna di Trento con Aurora Endrici e Francesco Gubert, e “Passione Passito”, il 24 aprile all'Antica Distilleria Giovanni Poli di Santa Massenza con il celebre sommelier Giuseppe Carrus di Gambero Rosso. Quest'ultima prevede un percorso tra sei annate storiche del Vino Santo, una per ogni produttore. La serata proseguirà con “Gustodivino”, un'esperienza gastronomica a cura dello chef Walter Miori, che proporrà abbinamenti creativi con i vini Nosiola e Vino Santo. Il 21 e il 26 aprile, invece, le cantine della zona apriranno le porte per “Di Cantina in Cantina”, un viaggio tra vigneti e degustazioni guidate, accompagnate dalle storie raccontate direttamente dai vignaioli.

Il Nosiola Express e le esperienze sensoriali

Una delle novità di quest'anno è il Nosiola Express - il trenino del Vino Santo, che il 21 e il 26 aprile condurrà i partecipanti in un percorso ad anello tra sei cantine, con tappe enogastronomiche curate dagli chef dell'Alleanza Slow Food. Il tour offrirà anche l'occasione di ammirare il paesaggio della Valle dei Laghi, tra borghi storici, castelli e i laghi di Toblino e Santa Massenza. L'arte e la cultura si intrecciano con il vino in “L'arte in bigna”, un'esperienza teatrale e musicale ambientata tra le vigne. Si comincia il 12 aprile con “Il vino e la musica”, un concerto di fisarmoniche che accompagnerà il rito della spremitura, seguito il 19 aprile da “Nosiola in note”, un'esibizione del coro della Valle dei Laghi alla Casa Caveau del Vino Santo. Il 25 aprile, invece, andrà in scena “Il vino e il teatro” con lo spettacolo “La bottiglia in campo” della Compagnia SupernovaK, una degustazione sceneggiata all'interno dei vigneti.

Cammini DiVini: il trekking tra vino e natura

Per chi ama coniugare enogastronomia e movimento, il programma include una serie di escursioni enoturistiche. Sabato 12 aprile, il trekking “Cammino tra coltivi e chiesette” porterà i partecipanti alla scoperta delle vigne di Nosiola e delle chiese rurali della Valle, con una tappa alla Cantina F.lli Pisoni per assistere alla spremitura del Vino Santo. Domenica 13 aprile, invece, “Slow Food Truck” partirà dal Lago di Cavedine per un percorso guidato dal naturalista Stefano Mayr, che culminerà con una degustazione e uno show cooking sulle erbe spontanee raccolte lungo il cammino.

Valle dei Laghi: due settimane di eventi dedicati a vino e territorio

Il 19 aprile sarà la volta di “Lungo il sentiero etnografico della Nosiola”, che partirà da Casa Caveau di Padergnone per raccontare la storia di questo vitigno e culminerà nel rito dell'aspersione, un'antica tradizione che prevede la benedizione con gocce di Nosiola come augurio per la stagione agricola. Infine, il 25 aprile “Il cammino dell'acqua” esplorerà il legame tra il borgo di Santa Massenza e la sua risorsa più preziosa, con un itinerario tra laghi, canali e vigneti, per poi concludersi con lo spettacolo teatrale e la degustazione di Vino Santo.