Te Cioccolateria: pasticceria e caffetteria gourmet all’ombra del Cupolone

Te Cioccolateria si afferma come punto di riferimento per chi ama le prelibatezze dolci, gestita con maestria dalla talentuosa pastry chef Giulia Pennesi. Situata in Via Sforza Pallavicini, 19/21, 23, 25, nel suggestivo quartiere del Vaticano a Roma, questa pasticceria incanta con la sua ispirazione nordeuropea, evidente nell’estetica degli interni e nell’accoglienza calorosa offerta ai clienti.

L'ingresso di Te Cioccolateria

Il locale di Te Cioccolateria

Il locale propone un menu che accompagna la giornata a partire dalla colazione fino all’aperitivo serale, con anche la possibilità di una pausa pranzo. Per la Pasqua sono previste degustazioni dedicate delle colombe, con appuntamenti organizzati ad hoc, per far vivere agli ospiti un’esperienza ancora più coinvolgente.

Una torta di Te Cioccolateria

Te Cioccolateria è molto più di una semplice pasticceria: è un rifugio di prelibatezze e di emozioni, un posto pensato per chi è appassionato di alta qualità pasticcera e sa apprezzare l’arte enogastronomica, la professionalità e la passione che si trasmettono in ogni creazione. Qui, ogni dolce diventa un viaggio nei sentimenti, in un ambiente intimo e riservato.

La colazione da Te Cioccolateria

Le proposte di Te Cioccolateria

Il menu propone torte contemporanee, mignon, cioccolate, praline e altre creazioni ad hoc personalizzate, tutte abbinate a un buon tè, a un cappuccino con il pedigree e a un caffè studiato per intenditori. Non manca una ricca selezione di biscotti, crostate, plumcake e sbrisolone, insieme a una linea dedicata a prodotti senza zucchero, pensata per chi desidera gustare dolci di elevata qualità senza compromessi.

Il dettaglio di una torta di Te Cioccolateria 1/3 Una proposta salata di Te Cioccolateria 2/3 Le praline di di Te Cioccolateria 3/3 Previous Next

Il locale, aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20, accoglie i clienti sin dal mattino con colazioni a base di croissant e altre prelibatezze, per poi proseguire con un aperitivo serale che propone una sorta di “Spirits” del caffè, lasciando il segno in chi ricerca una qualità non scontata, realizzata con tecnica professionale in un laboratorio interno che utilizza materia prima di primo ordine, attentamente selezionata e profondamente ricercata.

La pastry chef di Te Cioccolateria

A guidare questa esperienza culinaria è Giulia Pennesi, pastry chef di grande talento con importanti collaborazioni all’attivo, che ha saputo conquistare i palati dei romani, dei viandanti e di turisti nazionali ed esteri, da Milano a Palermo e oltreoceano a New York.

Un croissant salato di Te Cioccolateria

L’espansione con Te Caffè, avvenuta da ottobre 2024, ha ulteriormente arricchito l’offerta, includendo anche un servizio di ristorazione e Specialty coffee, per un’esperienza gourmet completa.