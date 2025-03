A Milano arriva il calore casalingo giapponese con Katei Robata&Sushi

Katei Robata&Sushi apre le sue porte, portando nel cuore della città di Milano l’atmosfera autentica di una casa giapponese. Il nome stesso, che in giapponese significa "casa" in un senso più ampio e familiare, riflette perfettamente l’esperienza che accoglie gli ospiti: un ambiente intimo e raffinato, caratterizzato da colori naturali, pannelli di carta di riso e un soffitto decorato con delicati fiori di ciliegio.

Nonostante le dimensioni raccolte, lo spazio è pensato per offrire esperienze diverse: una sala centrale dal carattere conviviale, un bancone sushi per chi ama osservare da vicino l’arte della preparazione e un soppalco dedicato a chi cerca un momento più riservato.

La proposta culinaria di Katei Robata&Sushi

Dietro il progetto c’è il gruppo MRG, con la consulenza dello chef Masaki Okada, che ha ideato una proposta culinaria capace di unire tradizione e innovazione. Oltre ai classici della cucina giapponese, il cuore del menu è rappresentato dalla robata, l’antica tecnica di cottura alla brace nata nei villaggi di pescatori. Tra le specialità: il cube roll con salsa di soia e sesamo, lo sgombro marinato secondo la tradizione e lo yakitori di pancia di maiale con salsa BBQ giapponese, spring onion e sesamo bianco. Un viaggio nei sapori del Giappone, nel segno dell’autenticità.

Il sushi occupa un ruolo centrale nel menu, con una selezione che spazia tra uramaki, gunkan, nigiri e sashimi, tutti preparati a vista direttamente al bancone. Tra le proposte più intriganti spiccano l’“Avocado Grill”, con gambero fritto, avocado scottato, salsa teriyaki e ikura; l’“Italia-Giappone”, che unisce tonno, cetriolo, riso soffiato, burrata, pomodori confit e olio al basilico; e il raffinato “Scallop Roll”, un equilibrio di salmone, avocado, tartare di capesante, tobiko e mentaiko mayo.

Per iniziare, una selezione di starters ideali da condividere, come i gyoza, i calamari fritti con green chili e lime, e i tacos con tartare di tonno e avocado, perfetti per un aperitivo in stile giapponese. Il finale è affidato ai dolci tipici, con un’ampia scelta di mochi dai diversi ripieni e una raffinata tartelletta allo yuzu. Presto il menu si arricchirà con una proposta dedicata al business lunch, che includerà bento box, curry rice in diverse varianti e un’inedita formula aperitivo. Con l’arrivo della primavera, inoltre, il locale aprirà il suo dehors, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente all’aria aperta.

Sakè e non solo, il beverage di Katei Robata&Sushi

La carta delle bevande offre una selezione curata di vini bianchi, rossi e champagne, ma il vero protagonista è il sakè, affiancato da una lista di cocktail originali a base di distillati giapponesi. Perfetti sia per un aperitivo che per accompagnare l’intero pasto, questi drink uniscono tradizione e creatività.

Tra le proposte più interessanti spicca il Negroni Katei, una reinterpretazione del classico cocktail con Impact gin giapponese, Campari e sakè invecchiato. Il Spicy Martini esalta le note speziate con sakè, vermouth, infuso allo zenzero e cetriolo amazu, mentre l’Origami conquista con la freschezza di gin, sakè yuzu, champagne, lampone e lime. Un viaggio tra sapori intensi ed equilibrati, perfetti per completare l’esperienza gastronomica di Katei.