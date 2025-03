Carbonè: i piaceri della carne incontrano l'arte della brace sostenibile

Nel cuore di Palma, in Campania, la braceria sostenibile Carbonè Meat House, guidata dai fratelli macellai Mario e Pietro Carbone, trasforma l’arte della carne in un’esperienza unica e rispettosa dell’ambiente. La filosofia dei Carbone si basa sulla cura artigianale e sull’esperienza di tre generazioni di maestri macellai, scegliendo soltanto animali allevati in maniera naturale, nel rispetto del loro benessere e dell’ambiente circostante.

La sala di Carbonè Meat House

La filosofia di Carbonè

«La filosofia che guida la selezione delle nostre carni prevede solo ed esclusivamente animali allevati in maniera naturale, rispettosa del loro benessere e dell’ambiente. Ciò significa che proponiamo innanzitutto carne di qualità, proveniente da allevamenti virtuosi, oltre a metodi di cottura che ne esaltano i sapori. Un modo per educare i clienti a scegliere correttamente anche per il consumo casalingo», spiega Mario.

Mario e Pietro Carbone

«Semplicità e attenzione, sono le nostre parole d’ordine», commenta Pietro, sottolineando come il metodo di grigliare - con un pizzico di sale - esalti il sapore autentico della carne. Alla brace c’è Mario, mentre al banco è sempre presente Pietro, e in sala, Raffaella D’Ambrosio e Alfredo Falciano, diretti da Gina Memmolo, servono 35 coperti nelle sale interne e 50 nel dehor. In cucina, gli chef Luigi Guarna e Michele Langella orchestrano piatti che esaltano il gusto della carne con cura e maestria.

Il menu di Carbonè

Appena messe sulla brace, le carni sprigionano un naturale, inebriante profumo, mentre l’imbarazzo della scelta tra tagli pregiati e frollature audaci arricchisce il menu. Il banco della carne è ricco e in bella vista: Pietro, profondo conoscitore della materia, è sempre pronto a dispensare consigli e storie su prodotti, tempi di cottura e abbinamenti. Dalla vetrina non solo si può scegliere il tipo di carne, ma anche salumi e formaggi, accompagnati da mieli e confetture vesuviane che completano un tagliere ricco di sapori.

Alcune fiorentine alla griglia di Carbonè Meat House 1/3 Un tagliere di salumi da Carbonè Meat House 2/3 L'angolo della frollatura da Carbonè Meat House 3/3

Il menu propone, ad esempio, la “tartare Carbonè” di manzetta piemontese, arricchita da salsa di nocciole, capperi fiore, pepe nero e senape di Digione, e il “carpaccio Carbonè” con salsa al caciocavallo podolico, pomodorini semi-dry e insalata riccia. Tra le proposte spiccano costate di diverse razze di bovini: dalla manzetta beneventana alla riserva Carbonè galiziana, frollata per almeno quaranta giorni, fino a carni pregiate come il Kobe giapponese, con un focus particolare sul taglio e sul condimento.

Il bancone di Carbonè Meat House

I contorni sono stagionali e non mancano i primi piatti classici, come genovese e ragù, mentre i dolci - babà, croccante con mandorle e nocciole caramellate, lingotto al caramello salato, cheesecake con frutti rossi e semifreddo a tre cioccolati - completano l’esperienza, offrendo il perfetto finale.

La cantina di Carbonè

La carta dei vini, che conta circa 450 etichette, è costruita intorno ai rossi e include interessanti incursioni in referenze naturali e champagne.