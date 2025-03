Loano 2 Village, un centro di relax e divertimento tra Sanremo e Genova

Situato in posizione strategica tra Sanremo e Genova, Loano 2 Village si presenta come un complesso polifunzionale capace di ospitare eventi di ogni dimensione e tipologia.

A soli 80 km dall'aeroporto di Genova-Cristoforo Colombo e 120 km da quello di Nizza-Costa Azzurra, il Village è raggiungibile in poche ore anche da Milano, Torino e dalla regione delle Langhe, rendendolo il luogo ideale per incontri di lavoro, congressi e momenti di socialità.

Spazi congressuali e sale versatili al Loano 2 Village

Loano 2 Village offre una capacità massima per 800 ospiti distribuiti su 1400 mq di aree interne dedicate agli eventi. Tra questi, spicca la sala plenaria di 610 m², con un'altezza di 5 metri, in grado di accogliere fino a 450 persone. Dotata di impianto audio-video, microfoni e schermi laterali, la sala è perfetta non solo per conferenze, ma anche per team building, spettacoli e serate di intrattenimento.

Il complesso dispone di 7 sale flessibili, con dimensioni che variano da 40 a 125 mq, ideali per meeting, briefing e riunioni. Ad esempio, la sala “Capri” di 82,75 mq, con luce naturale, può ospitare fino a 80 persone, mentre sale più contenute come “Taormina” e “Montecarlo” (disponibili in 3 versioni con capacità rispettivamente di 110, 50 e 80 ospiti) permettono una gestione modulare degli spazi in base alle esigenze dell’evento. Un foyer di 300 m², situato all’ingresso delle sale congressi, è pensato per coffee break, reception e area espositiva, dotato di banchi di registrazione, schermo e lavagna a fogli mobili.

Aree ristorative e servizi da Loano 2 Village

Per rendere ogni evento un’esperienza completa, Loano 2 Village vanta anche due ristoranti spaziosi con ampie vetrate che si affacciano sulle piscine. Il ristorante Melograno , con capacità fino a 380 persone, è ideale per la prima colazione, mentre il ristorante Rosmarino, con 500 posti a sedere e un buffet in piedi per 380 persone, è perfetto per pranzi e cene d'affari o feste eleganti.

Inoltre, un cocktail lounge bar accogliente offre un ambiente ideale per pause caffè e momenti di socialità, con una capacità interna di 100 ospiti; il pool bar, con terrazza panoramica, può invece ospitare fino a 130 persone per pranzi informali e aperitivi all’aperto.

Loano 2 Village dispone di 360 camere confortevoli, suddivise in diverse tipologie: 104 Camere doppie o uso singola di 23 mq per ospitare fino a 3 persone, 249 Camere Classic o Comfort di 32 mq per fino a 4 ospiti, e 7 Camere Superior di 42 mq capaci di ospitare fino a 6 persone.

Ogni camera è dotata di servizi aggiuntivi, tra cui parcheggio in garage accessibile con ascensore, tea corner, minibar con acqua minerale e bibite, morbide pantofole e accappatoi. Inoltre, ogni camera offre un balcone o terrazza privato, e alcune dispongono di un angolo cottura su richiesta.

L’area esterna si estende per 1200 mq e comprende un ampio spazio con Pool Bar, ideale per cocktail e intrattenimento durante le pause degli eventi. Il Village vanta inoltre 3 piscine esterne, una piscina semi-olimpionica, una piscina interna, una jacuzzi per 10 persone e un solarium attrezzato con lettini e ombrelloni.

Le strutture sportive comprendono un campo da tennis, 2 campi da calcetto a 5 in erba artificiale, un campo da beach volley, oltre a servizi per ping-pong e calciobalilla. Inoltre, il noleggio gratuito di biciclette permette di esplorare l'area circostante e favorisce attività di team building personalizzate.

Attività da fare al Loano 2 Village

Loano 2 Village offre un’ampia gamma di attività per gruppi aziendali, con esperienze pensate per rafforzare il lavoro di squadra e stimolare la creatività. Tra le proposte figurano la Cocktail Challenge - diventare un barman per un giorno -, il Pesto Cooking Experience, gare divertenti come la Cartoon Boat Race o la Cartoon Car Race, Creative Olympic Games e Dinner Show con quiz live. Per chi cerca esperienze più avventurose, sono disponibili Escape Room, Treasure Hunt, Bike Explorer e attività sportive adrenaliniche come rafting, canyoning, scalata, ferrata, canoa racing e regate in barca a vela. Inoltre, vi è la possibilità di organizzare escursioni gastronomiche in aziende agricole locali, gite in barca e trekking, sfruttando il clima favorevole della Riviera Ligure.