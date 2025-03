Il Palazzo Experimental: un crocevia di stile e gusto a Venezia

Nel settembre 2019, l'Experimental Group ha lanciato il Palazzo Experimental a Venezia, ma ora si ripresenta con un nuovo concept, che trasforma un antico palazzo veneziano - ex hotel particolare di Giovanni Stucky, situato nel quartiere di Dorsoduro - in un luogo vibrante e moderno. Grazie al tocco contemporaneo di Dorothée Meilichzon, architetto d'interni, questo spazio celebra l'architettura gotica e i saperi veneti, reinterpretando in chiave nuova i classici riferimenti ai grandi architetti veneziani, come Palladio e Scarpa.

Venezia, la città del Palazzo Experimental

Arredamento e architettura del Palazzo Experimental

Il Palazzo Experimental si distingue per l'uso di tecniche e materiali che hanno fatto la gloria di Venezia: il tradizionale terrazzo veneziano e il terrazzo Scarpa in nero e bianco, i muri rivestiti in marmorino, colonne torchon scolpite in legno, la laque e le righe che ricordano i gondolieri, declinate in metallo, tessuto, marqueterie e pittura. La palette di colori, ispirata alle tonalità della laguna - blu e verde - e agli ocra delle facciate veneziane, dona all'ambiente un'atmosfera fresca e accattivante.

La vista de il Palazzo Experimental davanti a un magico tramonto veneziano

Per l'architettura interiore del bar a cocktail, accessibile sia dall'hotel che direttamente da Fondamente delle Zattere, Dorothée Meilichzon ha affidato le redini a Cristina Celestino, celebre architetto veneto che riprende i codici che le sono cari. Il Palazzo Experimental, situato nelle immediate vicinanze di centri culturali come la Guggenheim Collection e la Galleria dell'Accademia, allontanandosi dai sentieri turistici, si apre sul retro su un meraviglioso giardino segreto che dà sul Canal dei Ognissanti.

Il cocktail bar del Palazzo Experimental

Il complesso comprende tre ingressi sul Canal della Guidecca: uno che conduce al ristorante, uno alla reception dell'hall e uno al bar, l'Experimental Cocktail Club, terzo bar signature del gruppo al di fuori delle sedi di Londra e Parigi. Gli interni si arricchiscono di elementi di design come marmi policromi, muri rosa e gialli con profili in metallo, moquette a righe e specchi invecchiati incorniciati da baguette in vetro di Murano.

Una camera del Palazzo Experimental
Una camera matrimoniale del Palazzo Experimental
Una camera superior del Palazzo Experimental

La proposta gastronomica del Palazzo Experimental

Sempre in sintonia con lo spirito del luogo, il menu del ristorante è studiato per celebrare la gastronomia della costa adriatica: si propongono sapori tipici di Friuli, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e naturalmente Venezia, con formaggi e salumi del Veneto, verdure del potager di Sant'Erasmo, cicchettis tradizionali, gamberi della laguna e pasta fresca fatta in casa.

La proposta gastronomica moderna del Palazzo Experimental

Il ristorante, situato al piano terra del palazzo, si presenta in un ambiente luminoso con circa 60 coperti, mentre il Piano Nobile, al primo piano, offre un'imponente altezza sotto il soffitto. Le pareti sono arricchite da ceramiche prodotte da Bottega Nove, da un affresco che richiama un paesaggio italiano immaginario e da grandi specchi incorniciati da baguette d'alluminio che abbelliscono le finestre bizantine.

La sala del ristorante del Palazzo Experimental

Experimental Group ha inoltre stretto una collaborazione con Silvio Pezzana e Toto Dell'Aringa, fondatori dell'Italian Supper Club, per aprire il Ristorante Adriatica. Questa collaborazione consente di offrire ai clienti del Palazzo Experimental un'autentica esperienza gastronomica italiana, caratterizzata da sapori intensi e ingredienti locali.

Le banquette, modellate a forma di letto a barca o che richiamano le onde della laguna, sono tappezzate con tessuti porpora di Rubelli e Dedar, risaltando contro la purezza del marmo Breccia Capraia e del terrazzo Scarpa. Le sedie di Gae Aulenti e le lampade di Luciano Vistosi rendono omaggio al design italiano, completando un ambiente dallo stile unico.

Il cocktail bar del Palazzo Experimental

Infine, Altana, la terrazza in legno situata sul tetto dell'hotel, è il rifugio ideale per godersi una giornata soleggiata, sorseggiando un cocktail mentre si ammira l'Eglise della Redentore, situata di fronte sull'isola della Giudecca.