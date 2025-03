Palazzo Gattini: un nuovo indirizzo di lusso a Matera

Nel cuore di Matera, una delle città più antiche e affascinanti d'Italia, si arricchisce la collezione VRetreats con l'apertura di Palazzo Gattini, un elegante hotel a cinque stelle. L'antica dimora, appartenuta a una delle più importanti famiglie nobili materane - i Conti Gattini - è stata restaurata con la massima cura, riportando alla luce il suo splendore originario e offrendo un'esperienza di accoglienza esclusiva.

Matera sul terrazzo di Palazzo Gattini

La location di Palazzo Gattini

Palazzo Gattini sorge nel punto più alto di Matera, con un affaccio mozzafiato sui Sassi. Il restauro, guidato dall'architetto Ettore Mocchetti, ha saputo preservare l'essenza dell'edificio, donando nuova vita ai singoli ambienti grazie alla ricercatezza dei dettagli.

La vista esclusiva di una suite di Palazzo Gattini 1/3 Una suite matrimoniale di Palazzo Gattini 2/3 Una junior suite di Palazzo Gattini 3/3 Previous Next

Le 20 camere - tra suite, junior suite e camere deluxe - evocano le memorie della famiglia Gattini, mentre le luci morbide creano atmosfere intime, invitando gli ospiti a rallentare i ritmi. I materiali utilizzati, come il mazzaro, pietra locale per i rivestimenti, avvicinano chi soggiorna alla storia e all'arte degli antichi quartieri di Matera.

Spazi esclusivi al Palazzo Gattini

L'offerta di Palazzo Gattini non si limita alle camere: l'hotel dispone di una SPA completa di piscina e area massaggi, ospitata in un'area ricca di grotte e cisterne scavate nella pietra, che amplifica il senso di esclusività.

Una piscina della spa di Palazzo Gattini

Il ristorante “Le Bubbole” propone un menu che esalta la cucina regionale e locale, mentre il Duomo Café, unico bar situato nella centrale Piazza Duomo, è il luogo ideale per un aperitivo o un break lavorativo. Per eventi privati, il Roof Garden e la piccola chiesa Malvinni-Malvezzi - un tempo cappella privata dei Gattini - offrono ambienti suggestivi e dallo stile inconfondibile.

Il progetto per Matera e Palazzo Gattini

Nicola Benedetto, storico proprietario di Palazzo Gattini, dichiara: «Matera ha vissuto stagioni straordinarie con i colossal del cinema e con l'anno da Capitale europea della cultura, ma ora è giunto il momento di consolidare questo successo con una vera cultura dell'accoglienza. Il turismo di lusso ha bisogno di servizi impeccabili e di una ristorazione all'altezza della storia e del prestigio della città. Spero che questo sia soltanto l'inizio di una nuova era per Matera, capace di valorizzare la sua unicità con professionalità e visione a lungo termine.»

La hall di Palazzo Gattini

Paolo Terrinoni, Amministratore Delegato di VOIhotels, ha voluto invece precisare:

«L'ingresso di Palazzo Gattini nella collezione VRetreats sottolinea il nostro impegno a valorizzare le gemme del nostro Paese, come Matera, tra le prime città del Sud per numero di presenze straniere e in costante crescita per arrivi e presenze nazionali. La nostra missione è quella di offrire un'esperienza autentica di lusso, che si traduce in un'accoglienza calorosa e in un'immersione profonda nella cultura e nella bellezza locale. Facciamo parte dell'unico Gruppo italiano con una filiera integrata e, insieme a Neos, compagnia aerea anch'essa parte di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d'accesso per scoprire l'Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino.