Mignon: il salotto della pasticceria napoletana apre a Milano

Mignon, emblema dell’arte pasticcera napoletana, ha inaugurato il suo nuovo spazio in Corso di Porta Romana 48. Con questo nuovo locale, il marchio si sposta dal transito degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie per far parte del quotidiano milanese, offrendo momenti di dolce evasione a chi vive, lavora o semplicemente passeggia nella città.

Il concept di Mignon

Il nome Mignon richiama l’idea di piccole porzioni ricche di grandi sapori: un concept che ha saputo unire l’autenticità della pasticceria partenopea con l’alta qualità delle materie prime, senza rinunciare a soddisfare le esigenze di una clientela moderna. Come testimonia Maria Acquaviva, fondatrice e CEO di Mignon, «Siamo entusiasti di accogliere i milanesi nella nostra "casa" in Porta Romana – vogliamo regalare a chi entra un sorriso, un profumo che ricordi Napoli e un momento di dolce evasione che renda la giornata più speciale, proprio come accade quando si è a casa di amici».

Il bancone bar di Mignon

La proposta di Mignon

L’esperienza offerta da Mignon parte fin dal mattino: una colazione a base di croissant e lievitati, preparati con lievito madre e burro di alta qualità, dà il via ad una giornata di autentiche delizie. Il menu spazia dal classico cornetto alla crema, al pistacchio o al cioccolato, fino a tartellette alla frutta, bigné al cioccolato, cassatina e cannolo, in un viaggio nei sapori che unisce ricette tradizionali partenopee a altre proposte della pasticceria italiana.

Le code di aragosta di Mignon 1/3 Confetti da Mignon 2/3 La proposta di pasticceria di di Mignon 3/3 Previous Next

Il locale propone, inoltre, specialità salate come toast, tramezzini, sandwich e insalate, ideali per un pranzo veloce o uno spuntino sfizioso. Tutto è pensato per accompagnare la giornata, dalla colazione al tè fino all’aperitivo serale, con un servizio pensato per rendere ogni momento un’esperienza di alta qualità.

I dolci di Mignon

Nel cuore del locale, il grande bancone pasticceria attira l’attenzione con una vasta gamma di creazioni: dalla sfogliatella riccia “classica”, famosa per le sue onde dorate di pasta fillo e il ripieno profumato di ricotta, semola, canditi fatti in casa e cannella, alla sfogliatella frolla, dalla consistenza più morbida e avvolgente. Non mancano poi specialità originali, come la coda d’aragosta – variazione sul tema della sfogliatella riccia – farcita in tanti modi diversi con crema, cioccolato, ricotta, caramello salato o pistacchio.

Il servizio di Mignon

Per completare l’offerta, il locale propone la pastiera napoletana, la caprese al cacao, la zeppola alla crema e il babà mignon, che aggiunge un ulteriore tocco di genuinità partenopea. Il formato “mignon” permette di gustare più varietà, regalando ogni volta una pausa diversa e stimolante.

Una proposta per tutti da Mignon

Mignon si distingue anche per la sua attenzione a soddisfare ogni esigenza. Il locale offre infatti prodotti senza glutine e per vegani, affinché tutti possano trovare il proprio momento di dolce felicità. Inoltre, da Mignon si trovano anche caramelle, gélees, confetture, biscotti, cioccolato e confetti, per chi desidera portare a casa un pezzetto del sapore napoletano.

Il locale di Mignon

Situato nel vivace quartiere di Porta Romana, il locale si presenta come un accogliente salotto dove la passione per la pasticceria si fonde con un ambiente raffinato e confortevole. I colori e le decorazioni richiamano i richiami alla natìa Napoli, con il celebre colore blu che ricorda il mare e la figura di Partenope, resa in porcellana bianca di Capodimonte appositamente per il marchio.

L'ingresso di Mignon

L’ambiente è pensato per essere un luogo di ritrovo, dove ogni visita diventa un momento di genuina dolcezza e convivialità, capace di rendere ogni giornata più speciale.

Con il suo nuovo spazio a Porta Romana, Mignon compie un passo decisivo: da marchio dedicato ai viaggiatori in transito a realtà integrata nel cuore pulsante di Milano. Un invito per tutti a riscoprire il piacere di un’autentica esperienza pasticcera, dove ogni dettaglio, dalla scelta delle materie prime alla cura nell’accoglienza, trasforma ogni assaggio in un ricordo indelebile.