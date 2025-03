Riapre il Riviera, la cucina di Francesco Sodano torna a brillare sul lago di Garda

Il Riviera Restaurant della famiglia Rana riapre per una nuova stagione a Punta San Vigilio (Vr), sul lago di Garda. Con una cucina firmata dallo chef Francesco Sodano, il ristorante riprende il suo percorso nella raffinata dimora restaurata affacciata sulle acque del lago, proponendo un'offerta gastronomica che coniuga ricerca e semplicità, gusto e tecnica.

Riapre il Riviera, il ristorante sul lago di Garda della famiglia Rana

Chef Francesco Sodano al timone del Riviera Restaurant

Per il secondo anno consecutivo, Sodano guida la cucina del Riviera, affiancato dal resident chef Giacomo Ranzato. Dopo esperienze nelle cucine stellate e la guida del ristorante famiglia Rana a Verona, il cuoco campano approccia questa nuova stagione con un menu che omaggia la tradizione italiana, reinterpretandola con leggerezza e cura per la materia prima. Qui, rispetto alla location veronese, la sua filosofia si esprime in modo più essenziale, con piatti immediati e riconoscibili, che raccontano il suo stile senza sovrastrutture.

Riviera Restaurant: lo chef Francesco Sodano

«Ho voluto semplificare le lavorazioni e abbreviare le preparazioni, lasciando spazio alla riconoscibilità del gusto» spiega Sodano, che per questa esperienza si è momentaneamente allontanato dagli elementi più sperimentali della sua cucina, come miso, garum e lattofermentazioni, per concentrarsi sulla valorizzazione degli ingredienti italiani.

Riviera Restaurant: il menu degustazione, quello alla carta e i vini

La proposta gastronomica si articola tra un menu degustazione da sei portate e una carta ricca di piatti di mare e di terra. Il percorso degustazione inizia con il "Gambero rosso con gazpacho di zucca e i suoi semi", seguito da un "Carpaccio di pescato con insalata primaverile, emulsione alla mandorla, cedro e bergamotto". I primi piatti portano un forte legame con la tradizione campana: le "Fresine alla busara di scampi e limone" evocano i profumi della Costiera Amalfitana, mentre il "Pacchero alla seppia" esprime la filosofia anti-spreco dello chef, utilizzando l'intero mollusco. Tra i secondi, il "Pescato del giorno alla Mediterranea con finocchio e aneto", prima di chiudere il pasto con la "Torta di rose alla crema di vaniglia e rum invecchiato", che richiama l'accoglienza e il calore della casa.

Riviera Restaurant: Gambero rosso con gazpacho di zucca e i suoi semi
Riviera Restaurant: Carpaccio di pescato con insalata primaverile, emulsione alla mandorla, cedro e bergamotto
Riviera Restaurant: Fresine alla busara di scampi e limone
Riviera Restaurant: Pacchero alla seppia
Riviera Restaurant: Pescato del giorno alla Mediterranea con finocchio e aneto
Riviera Restaurant: Torta di rose alla crema di vaniglia e rum invecchiato

Accanto al menu degustazione, la carta include piatti iconici e nuove proposte. Tra i grandi ritorni c'è "Devozione... pasta al pomodoro corbarino", interpretazione personale dello chef del piatto più noto della cucina italiana, mentre la classica cotoletta milanese si trasforma in una "Milanese di pesce spada", pensata per essere condivisa. Il "Polpo alla griglia con emulsione alla gallega e clorofilla di prezzemolo" rimane un must della scorsa stagione, così come lo "Spaghettone con vongole e pesto di prezzemolo" e il "Risotto cacio e pepe con asparagi crudi e cotti ed emulsione di tuorlo affumicato".

Per chi non ama il pesce, la "Bistecca di sedano rapa con emulsione di prezzemolo e rafano" offre un'alternativa vegetale interessante. Anche i dessert riservano sorprese, con il "Tiramigù" e una selezione di gelati artigianali preparati con la frutta raccolta nel frutteto del ristorante Famiglia Rana. Tra le novità, il cioccolato e ciliegia e la bavarese alla lavanda con sedano, mela verde e levistico, un dolce fresco e profumato che anticipa l'estate.

Riviera Restaurant: Devozione... pasta al pomodoro corbarino
Riviera Restaurant: Polpo alla griglia con emulsione alla gallega e clorofilla di prezzemolo
Riviera Restaurant: Spaghettone con vongole e pesto di prezzemolo
Riviera Restaurant: Risotto cacio e pepe con asparagi crudi e cotti ed emulsione di tuorlo affumicato
Riviera Restaurant: Bistecca di sedano rapa con emulsione di prezzemolo e rafano
Riviera Restaurant: Tiramigù

La carta dei vini si orienta sui bianchi, con una selezione che spazia dalle bollicine francesi e italiane ai grandi territori delle uve a bacca bianca, dal Friuli alla Campania, fino alla Liguria e al Trentino-Alto Adige. Ribolla, Timorasso, Fiano, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio trovano spazio accanto a una proposta di rosati e a una selezione di rossi iconici italiani e francesi. Non manca una piccola scelta di vini dolci, dal Passito di Garganega al Recioto, perfetti per accompagnare il dessert.

Non solo ristorante: al Riviera un'esperienza a 360° sul lago di Garda

L'esperienza al Riviera non si ferma alla cucina. Il ristorante si trova infatti all'interno di un'antica dimora restaurata con attenzione ai dettagli, tra arte, storia e un'ospitalità che richiama il fascino del lago di Garda. Gli spazi interni, con soli otto tavoli, si affacciano sul giardino fiorito e sull'antica via di ciottoli che porta al molo, mentre la terza sala, un patio di cristallo immerso nel verde, ospita dodici tavoli in marmo. Il tutto circondato da un giardino che sembra uscito da un'Arcadia contemporanea, un hortus conclusus che profuma di erbe selvatiche e fiori eduli.

Il beach club del Riviera sul lago di Garda

Oltre al ristorante, la struttura comprende anche un beach club e una terrazza panoramica esclusiva, che riapriranno nelle settimane successive. Sono spazi pensati per offrire esperienze diverse: relax sotto gli ulivi, divertimento in spiaggia, aperitivi al tramonto e cene con vista sul lago. Un luogo che celebra il piacere della tavola, della convivialità e della bellezza del Garda, dove ogni dettaglio è pensato per rendere speciale il momento a tavola.