Cefalù: il resort Le Calette riapre tra lusso, alta cucina ed esperienze uniche

Il 28 marzo riaprono le porte di Le Calette, il boutique resort affacciato sulla baia della Caldura a Cefalù, in Sicilia, pronto a inaugurare la sua 56ª stagione con importanti novità. Da oltre cinquant'anni, ricordiamo, questa esclusiva destinazione incanta gli ospiti con il suo paesaggio mozzafiato e il fascino senza tempo.

Le Calette riapre il 28 marzo con importanti novità

Situato a soli 2 km dal centro storico di Cefalù, patrimonio Unesco, il resort si adagia armoniosamente sulla costa, seguendo le curve naturali della baia. Le sue strutture includono eleganti suite e camere nei complessi a cinque e quattro stelle, Le Calette N°5 e Le Calette Bay, oltre a raffinate ville. Aree panoramiche, ristoranti d'autore, lounge bar, beach club e spazi dedicati al benessere completano l'offerta.

Le Calette tra camere di charme e panorami mozzafiato

Un'importante novità di questa stagione è l'ingresso di Le Calette N°5 nei prestigiosi circuiti internazionali Small luxury hotels of the world (Slh) e Virtuoso, che ne rafforzano ulteriormente l'esclusività. Inoltre, il ristorante Cala Luna rinnova la sua proposta culinaria con una cucina a vista all'avanguardia e un menu degustazione interamente vegetariano, pensato per valorizzare i prodotti locali.

Le 40 camere e suite del 5 stelle immerse nel rigoglioso parco mediterraneo combinano eleganza e identità siciliana, utilizzando materiali locali come legno d'ulivo e pietra naturale, arricchiti da dettagli d'epoca e ceramiche tipiche. Ogni ambiente si apre su panorami spettacolari, abbracciando le acque cristalline del Tirreno e le dolci colline delle Madonie.

Ma qui l'esperienza di soggiorno va ben oltre il comfort delle camere, grazie a spazi dedicati al benessere e al relax. La spa, ricavata dall'antica cantina dell'hotel, offre infatti trattamenti su misura e percorsi rigeneranti ispirati ai profumi del Mediterraneo. Le giornate scorrono tra colazioni vista mare, pomeriggi di quiete, aperitivi al tramonto e cene sotto le stelle, evocando il fascino della dolce vita siciliana.

Il nuovo volto gourmet di Le Calette

La stagione 2025, come detto, introduce anche un'importante innovazione nella ristorazione, con il rinnovamento della sala panoramica Rizz’i Mari. Qui fa il suo debutto la prima cucina a vista dell'azienda Marrone in Sicilia, progettata per garantire efficienza e sostenibilità. Gli ospiti potranno assistere al lavoro degli chef, partecipare a cooking show, colazioni speciali e lezioni culinarie, oltre a vivere esperienze gastronomiche esclusive nei due chef table dedicati.

Alla guida della cucina di Cala Luna, lo chef Dario Pandolfo prosegue il suo percorso di ricerca, esplorando la tradizione mediterranea con una visione sostenibile e raffinata. Il nuovo menu degustazione vegetariano omaggia gli ingredienti locali, trasformando materie prime semplici in creazioni sorprendenti. «Lavoriamo per offrire un'esperienza fine dining che unisca tecnica ed emozione, mantenendo un legame profondo con la terra e il mare della Sicilia» dichiara entusiasta lo chef.

Protagonista, poi, anche la pasticceria siciliana, con cooking class dedicate ai dolci tipici dell'isola, guidate dai maestri pasticceri del resort. Un'opportunità imperdibile per apprendere i segreti della tradizione dolciaria siciliana e portarli con sé.

Le Calette: esperienze uniche tra escursioni e vini siciliani

Non mancano, infine, esperienze esclusive per chi desidera scoprire la Sicilia da una prospettiva unica. Le Calette organizza infatti escursioni private via mare, esplorando calette nascoste e le Isole Eolie, con la possibilità di godersi aperitivi e cene in barca davanti al suggestivo skyline di Cefalù. Gli appassionati di vino possono poi partecipare alle degustazioni curate dall'head sommelier, che racconta storie di vitigni autoctoni e antiche tradizioni enologiche.

Le Calette: escursioni in mare

Insomma, dal prossimo 28 marzo, Le Calette si conferma quindi una destinazione da vivere con il mare negli occhi e il profumo del Mediterraneo nell'aria, un luogo dove il tempo scorre lento tra lusso, autenticità e natura incontaminata.