The Goethe Hotel, un grand tour ottocentesco nel cuore di Roma

Ispirato all’eredità intellettuale e artistica di Johann Wolfgang von Goethe, The Goethe Hotel rievoca il fascino dei Grand Tour ottocenteschi, quei viaggi di formazione che trasformavano giovani intellettuali in uomini attraverso la scoperta dell’arte e delle meraviglie italiane. Questo spirito di esplorazione e bellezza prende forma in un design raffinato, curato dal project management team di Pacini Group, dallo studio Chiara Caberlon di Milano e dall’architetto Claudia Benzi. Il restauro dell’antico palazzo ha restituito alla città un luogo di ospitalità esclusivo, pronto ad accogliere viaggiatori da tutto il mondo in cerca di un’esperienza unica nel cuore di Roma.

The Goethe Hotel

The Goethe Hotel e l'omaggio al Grand Tour

Il viaggio all’interno di The Goethe Hotel inizia nella sua maestosa hall, dominata dalla Libreria Infinita, una suggestiva libreria circolare che celebra la conoscenza come motore dell’evoluzione. Il suo design richiama un viaggio senza fine, un perpetuo legame tra passato, presente e futuro. La libreria poggia su un pavimento in marmo decorato con una rosa dei venti, simbolo delle infinite direzioni che un viaggiatore può intraprendere. La hall e tutte le aree comuni di The Goethe Hotel sono un omaggio al celebre autore e al Grand Tour, attraverso una selezione di opere d’arte e oggetti evocativi. Tra questi, un binocolo dell’800, una fiaschetta da viaggiatore, ritratti dello scrittore e bottiglie alchemiche che rimandano alla sua passione per la botanica. Persino i bauli antichi richiamano l’idea di un viaggio lungo e trasformativo. Da questo spazio si diramano ambienti conviviali e salotti accoglienti, arredati con pezzi raffinati e sedute dalle forme diverse, creando un’atmosfera elegante e avvolgente.

The Goethe Hotel - Spazi comuni

Salendo ai piani superiori, il concept cromatico dell’hotel si ispira alla teoria dei colori di Goethe. Le pareti scure, nelle tonalità fredde del blu, verde e viola, creano un affascinante contrasto con i colori caldi e vibranti di tessuti e arredi, come il rosso, il giallo e l’arancione. I corridoi, infine, sono un vero tributo al romanticismo: le pareti sono rivestite con una carta da parati dai motivi bucolici, che evocano un senso di sublime nostalgia e trasportano l’ospite in un viaggio tra passato e immaginazione.

The Goethe Hotel - Biblioteca

Camere e suite di The Goethe Hotel

Le 27 camere del The Goethe Hotel si ispirano al concetto della "camera delle meraviglie", rievocando gli studi e i rifugi degli aristocratici in viaggio durante il Grand Tour. Un tempo, questi spazi erano luoghi di scrittura, riflessione e ispirazione, e oggi ogni camera dell’hotel racconta una storia unica, offrendo agli ospiti un’atmosfera intima e personale.

All’interno di ogni stanza si trova uno scrittoio, invitando il viaggiatore a vivere il proprio Grand Tour interiore. Se nelle aree comuni l’arte celebra il viaggio e la sete di conoscenza, nelle camere si concentra su dettagli più intimi: volti, sguardi rubati, gesti delicati. Questa scelta estetica richiama la poetica romantica, dove l’amore e la sensibilità umana erano al centro della narrazione. I materiali e i colori arricchiscono ulteriormente l’esperienza: il velluto domina negli arredi, simbolo di ricchezza e raffinatezza, declinato in cromie differenti a seconda dell’ambiente.

The Goethe Hotel - Cabina armadio

Oltre alle camere standard, l’hotel vanta tre suite esclusive, ognuna dedicata a una tappa fondamentale del viaggio in Italia di Goethe. Suite Doge (Venezia): un omaggio all’arte manifatturiera veneziana, con un grande arazzo Fortuny a impreziosire l’ambiente. Suite Medici (Firenze): ispirata alla grande famiglia fiorentina e al suo mecenatismo artistico, con dettagli che richiamano il Rinascimento. Suite Borboni (Napoli): un tributo alla sensualità mistica del rococò napoletano, con richiami all’opulenza barocca.

Gli affacci delle camere regalano scorci autentici della Città Eterna: le stradine storiche, i tetti e i cortili nascosti, il Tevere incorniciato dai platani. L’ingresso dell’hotel, situato all’angolo tra via del Fiume e Passeggiata di Ripetta, aggiunge ulteriore fascino a questa dimora che celebra il viaggio, l’arte e la scoperta.

Il ristorante Affinity - Kitchen & Alchemy

All’interno del The Goethe Hotel, l’esperienza del viaggio non si ferma all’arte e alla storia, ma prosegue attraverso i sapori nel ristorante e lounge bar Affinity - Kitchen & Alchemy. Questo spazio è pensato per essere un luogo di connessione tra ingredienti, sapori e persone, dove l’atmosfera sofisticata e rilassante invita gli ospiti a lasciarsi guidare in un percorso sensoriale. Dominano colori scuri e avvolgenti, studiati per creare un ambiente intimo in cui il gusto diventa protagonista assoluto.

The Goethe Hotel - Sala ristorante

La cucina celebra la tradizione italiana, con piatti che esaltano la qualità delle materie prime locali e una filosofia gastronomica basata sull’equilibrio tra innovazione e autenticità.

Un’oasi di benessere: la SPA del The Goethe Hotel

L’esperienza sensoriale del The Goethe Hotel si completa con la sua esclusiva SPA, un luogo dove il tempo sembra sospendersi tra suggestioni esotiche e percorsi rigeneranti. Ispirata alle atmosfere dell’altra sponda del Mediterraneo, la SPA si distingue per un design evocativo, fatto di colori intensi, luci soffuse e dettagli etnici che trasportano gli ospiti in una dimensione lontana, perfetta per ritrovare armonia e relax.

The Goethe Hotel - Sauna in bagno

A disposizione degli ospiti, un’area benessere completa di sauna e bagno turco, pensata per offrire un’esperienza rigenerante e immersiva. Un viaggio che, dal corpo alla mente, prosegue il racconto del Grand Tour in chiave contemporanea, regalando momenti di puro relax e benessere.