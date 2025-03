Hotel Winkler: vacanze di lusso in Val Pusteria tra relax e avventure

Tra le maestose vette delle Dolomiti, il comprensorio sciistico di Plan de Corones accoglie gli appassionati di sport invernali con piste perfettamente innevate fino ad aprile inoltrato. Situato tra Brunico, San Vigilio e Valdaora, questo paradiso per gli sciatori offre 120 km di discese e 31 moderni impianti di risalita. Le piste, lunghe e panoramiche, consentono rilassanti discese verso valle, mentre le famose “Black Five” mettono alla prova anche gli sciatori più esperti.

Hotel Winkler in Val Pusteria

Per chi cerca una vacanza all'insegna del lusso e del benessere, l'Hotel Winkler rappresenta la scelta ideale: la sua navetta gratuita porta gli ospiti agli impianti in soli due minuti, offrendo un connubio perfetto tra comfort. Dal 22 marzo al 5 aprile il pacchetto Dolomiti Spring Days offre una notte gratuita grazie all’offerta 4=3.

Hotel Winkler: esperienza di lusso in suite

All'Hotel Winkler, ogni suite è un invito a vivere un'esperienza unica, dove lusso, comfort e natura si fondono in perfetta armonia. Tra ambienti raffinati, materiali pregiati e viste mozzafiato, ogni spazio è stato progettato per regalare momenti di assoluto benessere.Tante le opzioni di soggiorno: la Pool Suite con lussuosa piscina a sfioro privata (7 x 3,5 m, riscaldata tutto l'anno a 32 °C), camino, ampio giardino e loggia panoramica con vista che va dalle valli fino alle vette alpine. La suite dispone di due camere separate e due bagni.

La Suite Cosy Plus: suite di design con due camere da letto dove vi sentirete come a casa. Una delle due camere è dotata di un letto matrimoniale o di due letti singoli ubicata in una posizione ad angolo rivolto a sud-ovest, questa suite è arredata con materiali pregiati e mobili di design, una grande finestra a vetrata e un ampio balcone panoramico con vasca idromassaggio esterna e due lettini per passare le giornate al sole in totale relax. La Luxury Suite Vista Ovest: suite lussuosa in posizione da sogno realizzata con materiali locali con terrazza privata al sole di 50 m² vasca idromassaggio esterna, due camere da letto con pavimento in legno e soggiorno separato con divano e tavolo da pranzo. La seconda camera disponde di un letto matrimoniale e di un letto singolo Due bagni con lavabo doppio, doccia duo Xl e un bagno separato con bidet.

Hotel Winkler: relax di lusso e spa panoramica tra le montagne

La vacanza è da vivere sulle piste e nell’accogliente dell’hotel. Dopo una giornata trascorsa all’aria aperta, ci si rilassa alla spa dove si può prolungare il piacere open air nel caldissimo idromassaggio esterno oppure in una delle due piscine esterne. La vista si dilata sulle montagne, sulle piste da sci, sulla valle imbiancata. In questo luogo speciale, dedicato solo agli adulti, la tranquillità è garantita. L’infinity pool depurata con ozono e raggiungibile sul tetto tramite ascensore, sembra non avere confini e l’acqua sfiora il bordo confondendosi con l’azzurro del cielo. Si nuota in una dimensione onirica: non ci sono pareti che interrompono il panorama.

Piscina esterna dell'Hotel Winkler

Per chi si vuole letteralmente sdraiarsi, c’è un tiepido idromassaggio che invita al relax completo. Lettini e chaise longue permettono di dormire, riposare, sognare, abbronzarsi o dimenticare la quotidianità. Il motto dell’ultimo piano dell’Hotel Winkler suona come una promessa “A place to get inspired” e l’energia che emana questo angolo traghetta verso mille emozioni. Il cielo è ancora più vicino. Per chi desidera la privacy assoluta ma non vuole rinunciare a galleggiare nell’acqua tiepida, può prenotare un soggiorno lussuoso in una delle quattro pool suite. Il bagno in piscina può essere anche notturno, sotto le stelle. Non ci sono orari: l’immersione paradisiaca è possibile ad ogni ora del giorno. I 55 m² delle pool suite disegnano un ambiente raffinato arredato con materiali pregiati e rifiniture di qualità.

Scorcio della piscina dell'Hotel Winkler

Per gli amanti del wellness, la grande spa offre generosi spazi dove riscaldarsi nelle varie saune. Nella grandissima sauna finlandese con vista panoramica vengono effettuate le emozionanti e benefiche gettate di vapore, ci sono poi: biosauna alle erbe, bagno turco con gettate di vapore, bagno turco salino, sauna agli infrarossi, diverse aree relax, idromassaggio, piscina interna con isole del relax, piscina di acqua fredda per un tuffo rigenerante dopo la sauna e impianto Kneipp con getti massaggianti per i piedi.

Per il riposo dopo gli Aufguss, la scelta è ampia: si può optare per le diverse sale relax all’interno della spa, come i lettini ad acqua oppure la suggestiva area “water shadow” con un gioco di luci creato dall’acqua che illumina le pareti, oppure scoprire la sala “salt & infrared” (sdraiandosi sui lettini gli infrarossi si accendono e scaldano la schiena) con le decorazioni di sale che creano un ambiente ovattato. O ancora provare i lettini sospesi, posti davanti alla grande vasca idromassaggio con vista sulle montagne, il cui leggero dondolio diventa una ninna nanna per prendere sonno più facilmente. Oltre all’Hotel, fanno parte del gruppo Winklerhotels anche il Lanerhof, il Purmontes e Solvie che aprirà completamente rinnovato in estate.

Hotel Winkler: tra yoga, sci ed escursioni guidate

Vivere la magia della Val Pusteria con escursioni e ciaspolate guidate. Cinque volte a settimana, la guida dell'Hotel vi accompagnerà tra boschi innevati e panorami mozzafiato. Per un’esperienza senza pensieri, tutto incluso (taxi escursionistico, zaini e cartine in prestito, oltre a ciaspole e bastoncini a noleggio). Ogni percorso è stato studiato per offrire il massimo del piacere e dell’avventura, immergendovi nella bellezza incontaminata della natura invernale.

Fitness all'Hotel Winkler

Tra gli itinerari più affascinanti ci sono Cima Lasta, con la sua vista panoramica spettacolare, e il Rifugio Lago di Pausa, che permette di raggiungere l’alta quota nei Monti di Fundres. Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies regala paesaggi fiabeschi delle Dolomiti. Infine, la Malga Pertinger regala splendide vedute sulla Val Pusteria, un luogo ideale per rilassarsi e assaporare l’atmosfera alpina autentica.

Rigenerare il corpo e la mente nelle strutture con sale fitness moderne, corsi di yoga, pilates e qigong, oltre a workout personalizzati per il massimo benessere. Dopo un’intensa giornata all’aria aperta, concedetevi un momento di relax con le nostre sessioni di meditazione o con un allenamento rigenerante che aiuterà a recuperare le energie e a migliorare l'equilibrio fisico e mentale.

Sciare a Plan de Corones

A pochi minuti dall'Hotel Winkler si trova il Plan de Corones, il comprensorio sciistico più moderno dell'Alto Adige, parte del Dolomiti Superski con 120km di piste. Grazie al servizio navetta offerto dall'hotel, i clienti potranno raggiungere comodamente gli impianti di risalita e godersi al meglio le discese innevate. Ogni pista è adatta a diversi livelli di esperienza, dagli sciatori principianti ai più esperti, offrendo a tutti la possibilità di vivere l’emozione dello sci in un contesto naturale straordinario.