Expocook: una kermesse tra cucina, pizza, mixology e pasticceria d’autore a Roma

Mancano ormai pochi giorni all'inizio di Expocook 2025, l'attesissimo evento gastronomico che, dopo aver dominato le edizioni precedenti a Palermo, giunge per la prima volta nella capitale, Roma, dal 23 al 26 marzo 2025. L'evento si conferma come un'importante vetrina per le eccellenze gastronomiche italiane, con un obiettivo chiaro: celebrare la ricca tradizione culinaria del nostro Paese, promuovendo l'arte culinaria e il settore agroalimentare.

Il taglio del nastro dell'edizione 2024 di Expocook

Sovranità alimentare e alta ristorazione a Expocook 2025

«Esaltare la grande varietà di eccellenze gastronomiche italiane attraverso la partecipazione di illustri esponenti dell’alta ristorazione e delle aziende agroalimentari e tecnologiche leader del settore creando momenti di incontro, business e formazione con buyer, professionisti nazionali e internazionali», afferma l’organizzatore Fabio Sciortino.

Roma ospita Expocook 2025, l'evento più “cook” dell'anno

«Tema portante di Expocook 2025 sarà la sovranità alimentare, - sottolinea Fabio Sciortino - ovvero il diritto dei popoli a determinare la propria alimentazione e agricoltura ponendo al centro del sistema le persone che producono, distribuiscono e consumano il cibo e non gli interessi dei mercati transnazionali, nell’anno in cui si attende il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Alla Fiera di Roma potremo contare su oltre 250 aziende espositrici per ben 25mila metri quadrati di area espositiva coperta suddivisa in 2 padiglioni e 12 settori tematici».

Le star della ristorazione e il padiglione 5: un’ "Arena Gourmet" di eccellenza

Expocook 2025 si conferma come un punto di riferimento per il mondo della ristorazione di alta classe, un'occasione unica di scambio tra chef stellati e professionisti del settore. Il Padiglione 5 ospiterà la gourmet arena, una scena dove i migliori talenti della cucina italiana si esibiranno in cooking show dal vivo, portando il pubblico a stretto contatto con la cucina stellata. Tra i protagonisti assoluti, ci saranno Mauro Uliassi (tre stelle Michelin) e Ernesto Iaccarino (una stella Michelin e una stella verde), che non solo daranno vita a cooking show, ma si confronteranno anche con la giornalista Eleonora Cozzella di "Il Gusto" in un talk show esclusivo.

Expocook 2025: quattro giorni dedicati alla ristorazione e all'hotellerie

Accanto a loro, una selezione di altri chef di prestigio, come Giuseppe Di Iorio (ristorante Aroma, Roma), Andrea Pasqualucci (ristorante Moma, Roma) e Pierluigi Gallo (ristorante Achilli al Parlamento, Roma), offriranno performance culinarie che si preannunciano indimenticabili. Il pubblico avrà anche l'opportunità di assistere a esibizioni dal vivo di chef celebri come Blind Brothers e Floriano Pellegrino (Bros), con la partecipazione di Nicola e Mario Fiasconaro, maestri della pasticceria siciliana.

Focus sulle eccellenze del cake design e della pasticceria

Nell'ambito della pasticceria e del cake design, Expocook 2025 propone anche interventi di rilevanza internazionale, con Katia Malizia, Presidente della Federazione FIEEA, che si concentrerà sulle eccellenze del settore. Inoltre, saranno presenti nomi noti come il Maestro Salumiere Stefano Paciotti, impegnato a celebrare l'arte della lavorazione delle carni, e la chef Anna Maria Palma, simbolo della cucina sostenibile e tradizionale.

Pizza & Spirits: la cultura della pizza e della mixology

Un altro dei grandi protagonisti di Expocook 2025 sarà il mondo della pizza e della mixology. Il Padiglione 6 ospiterà la Expocook Pizza World Competition, una competizione che vedrà sfidarsi i migliori pizzaioli da tutto il mondo. Le categorie in gara, tra cui quella dedicata alla pizza senza glutine, saranno giudicate da una giuria d’eccezione presieduta da Don Antonio Starita, patron della celebre pizzeria napoletana Starita a Materdei.

Nel contesto della mixology, il flair bartender Giorgio Chiarello e altri professionisti del settore presenteranno le loro creazioni, dando vita a uno spettacolo di abilità e innovazione. Le competizioni saranno arricchite da dimostrazioni di tecniche avanzate e l’utilizzo di ingredienti esotici che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

Le aziende e l’innovazione tecnologica al servizio della ristorazione

Expocook 2025 non è solo un’occasione per apprezzare la gastronomia di alta qualità, ma anche una fiera di innovazione e tecnologia. L'evento ospiterà le principali aziende del settore, tra cui Electrolux, Zanussi, Unox, Unilever, Barilla, Ferrarini e Moretti Forni, che presenteranno nuove tecnologie, attrezzature avanzate e soluzioni di arredo per la ristorazione professionale.

A Expocook anche un focus sulle eccellenze del cake design e della pasticceria

I visitatori avranno l'opportunità di scoprire le ultime innovazioni nel settore agroalimentare, esplorando le pratiche sostenibili e le nuove frontiere delle attrezzature professionali, dei macchinari per la caffetteria, dei forni per pizza, e delle soluzioni per il packaging. Questo incontro tra tecnologia e tradizione renderà Expocook 2025 una piattaforma unica di aggiornamento professionale per tutti gli operatori del settore.

Un’attenzione al sociale: Donna Donna Onlus

Expocook 2025 riserverà anche uno spazio speciale alla solidarietà, con la presenza della Donna Donna Onlus, che ha scelto la pasta come proprio ingrediente simbolo, emblema della Dieta Mediterranea e del cibo italiano per eccellenza. Questa onlus, attiva dal 2012, promuove iniziative come le “ricette del sorriso” e i “cestini della salute”, per incoraggiare la cultura del buon cibo e dei sani stili di vita.

Dettagli dell’evento