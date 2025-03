L’Angolo con Vista: il nuovo fine dining tra cucina italiana e fusion giapponese

Un nuovo ristorante fine dining, affiancato da una proposta di cucina giapponese, è stato inaugurato la sera del 20 marzo all’interno dello smart district ChorusLife di Bergamo. Dopo il vernissage, dal giorno successivo, “L’Angolo con Vista” è aperto al pubblico per offrire un’esperienza gastronomica che spazia dai piatti della tradizione al fusion sushi declinato in chiave contemporanea.

La sala de L'Angolo con Vista

L’Angolo con Vista, una proposta di qualità

Situato sul rooftop del nuovo Hotel Radisson Blu, il locale punta su una proposta di qualità, capace di attirare clienti ben oltre i confini provinciali.Con circa 300 posti a disposizione, il ristorante è certamente molto capiente e si adatta a diversi utilizzi, sia per i privati sia dedicato alle aziende. «Puntiamo sulla qualità con una proposta di ristorazione semplice, ma ben curata, partendo da grandissime materie prime - commenta lo chef e socio, Angelo Roccavilla -. L’immagine del nuovo ristorante è una nave che salpa nell’oceano con ospiti a bordo che potranno degustare menu saranno stagionali. Con una particolarità: ogni conviviale si chiuderà con l’immancabile brioche, impasto di croissant con crema mascarpone e nutella, per concludere al meglio l’esperienza».

Il croissant dolce ha un significato più profondo, perché ricorda i momenti d’infanzia cheRoccavilla trascorreva con i suoi genitori. «Papà e mamma lavoravano entrambi come infermieri e per i turni non capitava spesso di averli a casa entrambi la domenica - ricorda lo chef -. L’evento veniva celebrato proprio da una dolce sveglia, segnata dal profumo dei cornetti caldi che segnavano la colazione in famiglia: un ricordo ancora vivo nella mia mente».

L’Angolo con Vista, il menu

In cucina troviamo il resident chef Raffaele Annunziata, con una brigata di quindici persone pronte a soddisfare i palati più esigenti. Il ristorante si distingue anche per la sua attenzione al fuoco e alla materia prima, grazie alla presenza dei forni Josper, un metodo di cottura che richiama il passato e la potenza del carbone che alimentava le grandi navi, reinterpretato con la precisione della cucina moderna per ottenere cotture perfette, esaltando il sapore naturale degli ingredienti e dando un tocco affumicato che li rende unici (nelle gallery una selezione dei piatti).

Uno dei piatti del ristorante L'Angolo con Vista

Tra i piatti proposti in menu troviamo il gran plateau di mare e la catalana, per poi proseguire con i primi, dove spicca “Sofia 32” (risotto mantecato al limone con riduzione di salsa al the verde, lime e tartare di gambero rosso) in omaggio alla figlia della coppia formata dal calciatore Alessandro Matri e Federica Nargi. Non manca il tradizionale spaghettone alle vongole veraci, affiancato dai casoncelli di mare, conditi con burro d’alpeggio e timo.

Catalana tiepida di gamberi con pomodoro camone e tiger, sedano croccante e cipolla di tropea del ristorante L'Angolo con Vista
Calamaretti gratinati in salsa cipriani del ristorante L'Angolo con Vista
Polpettine al sugo di Nonna Teresa del ristorante L'Angolo con Vista

Per quanto riguarda i secondi, troviamo un’ampia selezione di carne e pesce, ma l’esperienza culinaria è pensata per essere totale con la pasticceria artigianale che propone dolci freschi e una “chicca” pensata per il rooftop, il Chorus Profiterole, dolce simbolo di golosità ed estetica scenografica (bigné ripieno di crema al mascarpone, choco rocher e fonduta di cioccolato) Per l’estate è già pronta la parte esterna con vista su Città Alta, mentre all’interno del locale è presente anche un lounge bar curato da Marco Borgonzola di Bartenders Road, con l’obiettivo - già dichiarato - di entrare tra i primi 500 bar al mondo. A disposizione dei clienti ci sono sei drink signature creati appositamente per Angolo con Vista, a cui si aggiunge un’ampia selezione di sakè, whisky giapponesi, tequila premium e cognac pregiati.

L’Angolo con Vista, la filosofia del locale

Dal ponte di comando, situato all’ultimo piano di ChorusLife, il nuovo locale invita gli esploratori del gusto a navigare in un universo gastronomico dove il Mediterraneo incontra il Fujiyama, in un dialogo perfetto tra tradizione e innovazione, tra alta cucina italiana e contaminazioni giapponesi. Due anime e due prospettive, proprio come le due interpretazioni gastronomiche che ne definiscono l’identità: il fine dining firmato dallo chef Angelo Roccavilla, dove la cucina italiana si veste di creatività e carattere, e il Fusion Sushi che esplora la tradizione giapponese e le sue evoluzioni in chiave contemporanea.

Raffaele Annunziata, resident chef di L'Angolo con Vista

La cucina de L’Angolo con Vista nasce da un’idea precisa: offrire un’esperienza gastronomica esclusiva, coinvolgente e sorprendente. Qui si raccontano storie di gusto, tecnica e creatività. La filosofia di Angelo Roccavilla, istrionico patron con il talento dell’accoglienza, è ispirata al viaggio, e non potrebbe essere altrimenti. ChorusLife, il progetto visionario del Cav. Lav. Domenico Bosatelli, è stato concepito come una grande nave da crociera, un microcosmo in movimento che accoglie e trasforma chi vi sale a bordo. E proprio in cima a questa nave, all’ultimo piano del Radisson Blu Bergamo ChorusLife, nella sua cabina di comando, si trova il ristorante: il punto più alto da cui ammirare la rotta e assaporare il percorso. A completare l’esperienza, c’è appunto un elegante lounge bar, ideale per sorseggiare cocktail d’autore o degustare distillati esclusivi, immersi in un’atmosfera raffinata e speciale. Il tutto impreziosito dall’arte della mixology che accompagna il pre e il post dinner con un tocco spettacolare.

L’Angolo con Vista, l'ambiente

L’atmosfera si completa con un design studiato per valorizzare le due anime del ristorante: tavoli quadrati e linee essenziali per l’area Fusion Sushi, tavoli rotondi e dettagli ricercati per la zona fine dining. Un ambiente di oltre milee metri quadri, con due terrazze e 160 coperti interni, e due sale private per il fine dining: una con accesso privato al terrazzo, l’altra una raffinata Cigar Room dotata di un’accurata selezione di whisky e distillati pregiati.

Dettaglio della sala de L'Angolo con Vista

Infine, c’è la vista, che non è solo uno sfondo, ma parte integrante del “viaggio” a bordo di ChorusLife. Da un lato, lo sguardo si perde tra i tetti di Città Alta, dall’altro, si affaccia sulla ChorusLife Arena, nuovo cuore pulsante dell’entertainment cittadino. Due orizzonti diversi, due modi di vivere un’esperienza che unisce eleganza, gusto e meraviglia.

L'Angolo con Vista, lo chef Angelo Roccavilla

Angelo Roccavilla è noto per la sua capacità di unire la passione per la cucina con un’innata capacità di coinvolgere il pubblico. Angelo ha sviluppato un amore per la cucina fin da piccolo, influenzato dalla madre pugliese e dai piatti della tradizione. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera e vissuto le prime esperienze nel ristorante Il Sambuco, nel 2006 ha fondato, insieme a un gruppo di soci, il ristorante Angolo di Casa a Milano dove propone piatti tradizionali in un’atmosfera familiare e accogliente. Uno dei tratti distintivi del locale è l’esperienza unica offerta agli ospiti che, oltre a gustare deliziosi piatti, possono partecipare all’emozionante spettacolo dei cornetti.

«La cucina è un viaggio, ogni piatto racconta una storia e ogni ingrediente è un compagno di avventura - conclude Roccavilla -. Qui, a L’Angolo con Vista, voglio portare i miei ospiti in una traversata fatta di sapori autentici e innovazione, proprio come su una nave che solca i mari alla scoperta di nuove terre. La mia filosofia è semplice: rispetto per la materia prima, tecnica impeccabile e quel tocco di spettacolo che rende ogni cena un’esperienza da ricordare. Dal taglio dei salumi in sala alla rottura del cioccolato con martello e scalpello, ogni gesto è un omaggio alla cucina vissuta con passione e convivialità».

ChorusLife, lo smart district di Bergamo

ChorusLife è lo smart district di Bergamo, un innovativo progetto di rigenerazione urbana situato nel quartiere di Borgo Santa Caterina a Bergamo. Ideato dal Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli, progettato dall’architetto Joseph Di Pasquale e sviluppato da Costim, ChorusLife rappresenta un modello di smart district unico in Italia e in Europa che coniuga innovazione, sostenibilità e inclusione sociale, offrendo uno spazio in cui diverse generazioni possono vivere, socializzare e crescere insieme.

ChorusLife è lo smart district di Bergamo

Oggi ChorusLife comprende un complesso abitativo di 74 alloggi, primo progetto build-to-rent della città, un hotel quattro stelle superior Radisson Blu con 107 camere, la ChorusLife Arena che può ospitare fino a 6.500 posti con facciate rivestite da una “pelle vibrante” certificata dal Politecnico di Milano e affidata alla gestione di ASM Global, una Immersive SPA di oltre 8.000 mq in arrivo nei prossimi mesi, 30 spazi per attività commerciali, oltre 10.000 metri quadrati per la ristorazione, tre piazze per la socializzazione e un parcheggio coperto di 1.100 posti. Certificato LEED-ND Gold v4 e vincitore, tra altri riconoscimenti ottenuti a livello internazionale, del GRI Awards Europe, ChorusLife è dotato di un sistema energetico autosufficiente che garantisce un risparmio di 1.624 tonnellate di CO2 all’anno, oltre a 15.000 mq di verde piantumato e 4.000 alberi e arbusti. Situato in una posizione strategica, vicino all’autostrada A4, all’aeroporto di Orio al Serio e alle principali linee tranviarie, ChorusLife rappresenta un nuovo modello di città dove intrattenimento, benessere e crescita economica si uniscono in un nuovo spazio urbano pensato per il futuro.

Il Radisson Blu Bergamo ChorusLife

Situato nel cuore dell’innovativo smart district ChorusLife, il Radisson Blu Hotel Bergamo ChorusLife rappresenta una nuova frontiera dell’ospitalità a Bergamo, combinando eleganza, comfort e modernità. L’hotel accoglie gli ospiti in un ambiente raffinato e moderno, con 107 camere e suite che offrono viste panoramiche sulla Città Alta e su ChorusLife. Ogni spazio è progettato per garantire il massimo del relax, con arredi contemporanei e dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Gli spazi meeting e congressuali coprono una superficie totale di 373 metri quadrati, suddivisi in tre sale modulari in grado di ospitare fino a 350 partecipanti, ideali per eventi aziendali, conferenze e meeting esclusivi. Per il benessere degli ospiti, l’hotel dispone di un centro fitness attrezzato, Wi-Fi gratuito e un parcheggio in loco.

Una camera del Radisson Blu Hotel Bergamo ChorusLife

Grazie alla sua posizione strategica, l’hotel è il punto di partenza ideale per scoprire le meraviglie di Bergamo, dalle Mura Veneziane patrimonio dell’Unesco alle affascinanti vie della Città Alta. Inoltre, la vicinanza all’aeroporto internazionale di Bergamo-Orio al Serio «Il Caravaggio» e alle città di Milano e Brescia rende il Radisson Blu Hotel Bergamo ChorusLife la scelta perfetta sia per viaggiatori d’affari che per turisti alla ricerca di un soggiorno esclusivo. Un’esperienza unica, tra ospitalità, design e l’energia di un quartiere all’avanguardia.