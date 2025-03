Lusso, salute e piacere al centro del rinnovamento di Villa Eden

Fondata nel 1982 grazie all’intuizione imprenditoriale di Karl Schmid, Villa Eden nasce come la prima “Beauty Farm” italiana, trasformando una raffinata villa privata in un centro di benessere esclusivo. Nel 1993, Angelika Schmid subentra nella gestione e trasforma Villa Eden in uno dei Retreat Hotels più prestigiosi al mondo.

Villa Eden

Dopo la pausa invernale, Villa Eden ha riaperto il 14 marzo con un’importante trasformazione firmata dal designer milanese Luca Miazzo. Il rinomato luxury retreat di Merano, punto di riferimento per il benessere e la longevità, si presenta con nuovi spazi, trattamenti d’avanguardia e un design completamente rinnovato, per offrire un’esperienza di soggiorno ancora più esclusiva e personalizzata.

Nuove aree e tecnologie per il benessere e la longevità

Il restyling ha portato a un significativo ampliamento della Eden Health Longevity Spa e della Med Spa, che ora include un centro di diagnosi preventiva avanzata e nuovi ambulatori medici. Tra le novità assolute, spicca la Zerobody Dry Cryo, tecnologia che sfrutta il freddo controllato per ridurre l’infiammazione e favorire la rigenerazione cellulare.

Villa Eden - Lounge

Un'altra innovazione è il Centro di Fitoalgetherapia, che utilizza le proprietà terapeutiche dell’acqua per migliorare la circolazione, alleviare tensioni muscolari, stimolare il metabolismo e rilassare il sistema nervoso. La Spa si arricchisce anche di nuove treatment rooms e di una raffinatissima reception con lounge, per accogliere gli ospiti in un’atmosfera di assoluto comfort.

Check-up all’avanguardia: dal TrueAge Test alla farmacogenetica

L’attenzione alla salute si traduce in nuove tecnologie diagnostiche avanzate. Oltre al modernissimo Check-Up VisioFace, che analizza in profondità la pelle e i segni dell’invecchiamento, arrivano il TrueAge Test, un esame che calcola l’età biologica reale di una persona, e il rivoluzionario Test di Farmacogenetica, che permette di personalizzare le cure in base alla predisposizione genetica.

Villa Eden - Il parco

Un investimento strategico per il futuro

Il Total Makeover di Villa Eden segue l’importante investimento di 1,7 milioni di euro effettuato nel 2023, destinato al rifacimento della cucina, all’ottimizzazione energetica della struttura e alla creazione di quattro nuove glamour suite. Un segnale forte della volontà di continuare a innovare, elevando ulteriormente gli standard di ospitalità e benessere.

Villa Eden - Angelika Schmid

Con questa riapertura, Villa Eden si conferma un’eccellenza assoluta nel panorama dell’hotellerie di lusso e della longevità, offrendo un mix perfetto tra scienza, relax e lifestyle esclusivo. «Lasciatemi il vostro corpo per una settimana e vi restituirò la vostra anima». È questo il mantra che guida Angelika Schmid, proprietaria e anima di Villa Eden, il Private Retreat di Merano riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio d’avanguardia al Better Aging.

Villa Eden - Piscina esterna

Da oltre trent’anni alla guida di questa eccellenza dell’ospitalità di lusso, Schmid ha trasformato Villa Eden in un punto di riferimento per chi desidera longevità, benessere e un’esperienza su misura, attirando una clientela sempre più internazionale. Oltre il 65% degli ospiti proviene dall’estero, in particolare da Germania, Nord Europa e Stati Uniti, contribuendo a un fatturato di quasi 5 milioni di euro nel 2024. A garantire l’alta qualità del servizio, un team di circa 80 collaboratori, selezionati per offrire un’ospitalità impeccabile.

La formula pro-Longevity: lusso, benessere e scienza

«Per noi il vero punto di partenza è la promozione della salute: giocare d’anticipo è il segreto per allungare la vita preservando la migliore qualità funzionale e restando in forma», spiega Angelika Schmid. Villa Eden ha sviluppato un’esclusiva formula pro-Longevity, che unisce percorsi curativi e di rigenerazione psicofisica al piacere di una vacanza all’insegna del lusso. L’obiettivo è chiaro: vivere più a lungo e meglio.

Villa Eden - Spa treatment

Grazie a programmi personalizzati, tecnologie all’avanguardia e un approccio olistico, ogni soggiorno a Villa Eden diventa un’esperienza di benessere totale, dove il corpo e la mente ritrovano il perfetto equilibrio. Con questa visione innovativa, Villa Eden continua a imporsi come una delle destinazioni più ambite del Belpaese, un autentico tempio della longevità e del benessere esclusivo.

Villa Eden, rifugio di lusso: le 25 suite

Villa Eden è un esclusivo Leading Hotel of the World con sole 25 suite, pensate per offrire un’esperienza su misura a un numero selezionato di ospiti. Con una capienza massima di 40-45 clienti, la struttura garantisce standard di eccellenza assoluti e un lusso funzionale, mai fine a sé stesso.

Villa Eden - Il parco

L’approccio adults only contribuisce a creare un’atmosfera di assoluto relax, perfetta per chi desidera rigenerarsi in un contesto esclusivo. I prezzi delle suite partono da 300 euro a persona al giorno, fino ai 1.300 euro della prestigiosa Gran Suite. A questi si affiancano i percorsi di salute personalizzati, con piani settimanali a partire da 2.950 euro, studiati per offrire benessere, longevità e un’esperienza senza paragoni. Di seguito alcuni esempi delle suite a disposizione degli ospiti:

Signature Park Suite

Villa Eden - Signature Park Suite

Più che una semplice suite, la Signature Park Suite (70 m²) è un’esperienza sensoriale, un viaggio nel lusso e nel design. Ogni dettaglio è pensato per esaltare il piacere della vacanza: dalle morbide sedute agli elementi di design ricercati, dalle pregiate amenity alla luce sontuosa che valorizza le nuance dell’ambiente. Un luogo in cui privacy, silenzio e atmosfera si fondono in un equilibrio perfetto, trasformando ogni soggiorno in un inno al benessere e alla bellezza.

Fendi Suite

Villa Eden - Fendi Suite

Dedicata a un gigante dell’haute couture, la Fendi Suite (70 m²) è un tributo alla raffinatezza senza tempo. Illuminata dalla luce naturale che filtra dal balcone circolare, questa suite esprime eleganza attraverso una palette sofisticata che spazia dal marrone al beige, esaltata dalle morbide sedute in pelle e dagli spazi armoniosi. Un mosaico di stile e design, capace di evocare l'inconfondibile allure delle creazioni di Carla Fendi, che amava soggiornarvi, soprattutto durante la stagione estiva. Un’esperienza di lusso autentico, dove ogni dettaglio racconta una storia di esclusività e fascino.

Cocoon Garden Suite

Villa Eden - Cocoon Garden Suite

Spaziosa e raffinata, la Cocoon Garden Suite (70 m²) è un'ode alla bellezza e al comfort assoluto. Materiali pregiati e toni caldi si fondono in un’atmosfera avvolgente, resa ancora più suggestiva da una luce magnifica che esalta ogni dettaglio. Gli ampi spazi interni, sapientemente progettati, si uniscono in un armonioso affresco di design ed esclusività, culminando in una stupenda terrazza dove il tempo sembra sospeso tra lusso e natura. Ogni elemento è studiato per trasformare il soggiorno in un’esperienza di pura meraviglia e benessere.

Pavarotti Junior Suite

Villa Eden - Pavarotti Junior Suite

Sulle orme di uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, la Pavarotti Junior Suite (60 m²) è un rifugio di charme dove vivere un soggiorno di assoluto ristoro psicofisico. Gli intensi colori e l’atmosfera accogliente richiamano quelli tanto amati da "Big Luciano", che a Villa Eden si sentiva come a casa. Ancora riecheggiano il suono delle sue risate, delle melodie spontanee e delle lunghe partite a carte. Questa suite è un sentito omaggio a un uomo e artista straordinario, che ha scelto questo retreat come sua privilegiata oasi di benessere.

Grand Suite

La Grand Suite (100 m²) è un inno all’eleganza, all’ariosità e al comfort esclusivo. Ogni dettaglio è curato con attenzione, offrendo un’atmosfera intima e raffinata, perfetta per chi desidera vivere un soggiorno all’insegna del lusso e del relax assoluto. Questa suite rappresenta al meglio la filosofia di Villa Eden, un luogo dove benessere psicofisico e bellezza si fondono in un’esperienza senza pari.

The Tasting Room, il ristorante di Villa Eden: l'obiettivo è riconfermare la stella Michelin

Villa Eden si conferma un tempio della gastronomia d’eccellenza grazie alla visione dell’executive chef Marcello Corrado, che guida con passione il concept fine dining del “The Tasting Room”. L’obiettivo è riconfermare la stella Michelin, elevando l’esperienza culinaria a un viaggio tra sapori mediterranei, leggerezza e innovazione, con contaminazioni asiatiche e internazionali.

Villa Eden - Saletta degli specchi

“The Tasting Room” è un ristorante esclusivo con soli quattro tavoli, aperto anche agli ospiti esterni. Tra le proposte spicca il menu “Eden Holistic”, un percorso in cinque portate senza pane e petite four, perfettamente bilanciato tra gusto e benessere. Un’altra esperienza gastronomica è offerta dal menu “Local Hommage”, composto da sette portate ispirate al territorio, pensate per esaltarne la biodiversità.

Nel ristorante “Eden’s Park”, invece, è possibile scegliere percorsi di cucina detox, studiati per coniugare piacere e attenzione alla salute attraverso piatti con effetto anti-infiammatorio. Per chi desidera un’esperienza più indulgente, la pleasure cuisine propone piatti raffinati con un tocco di golosità in più.

Tutti i trattamenti di Villa Eden con “Eden's Health”

«Il nostro obiettivo è contrastare le forze perturbatrici che minacciano l’equilibrio cellulare, promuovendo un benessere che abbraccia corpo, mente e spirito, sempre nel rispetto della natura», afferma il dr. Emanuele De Nobili, direttore del Longevity Medical Center "Eden’s Health", esperto in medicina preventiva, anti-aging e specialistico in medicina termale. Per raggiungere questo scopo, Villa Eden propone trattamenti all’avanguardia, supportati da rigorose evidenze scientifiche, come l’ozonoterapia e le infusioni endovenose ricche di vitamine, che favoriscono un miglioramento dell’energia fisica e mentale. Inoltre, vengono offerti test specifici per creare percorsi personalizzati di remise en forme, che includono check-up medici e diagnosi mirate.

Villa Eden - Trattamenti viso

A completare l'offerta, ci sono rituali di bellezza anti-age, programmi viso da star e piani di allenamento personalizzati con personal trainer. Al fianco del dr. De Nobili, lavorano il dr. Doriano Ottavian, medico con oltre vent'anni di esperienza in medicina estetica e chirurgia plastica, e il dr. Christoph Möbius, specializzato anch'esso in chirurgia e medicina estetica.