Alla scoperta di Lignano Sabbiadoro: tra spiagge, natura e gastronomia

Uno dei primi a scoprirla e ad innamorarsi della lunga striscia di sabbia finissima e dorata che si spinge verso il mare in un luccicante arenile a perdita d'occhio è stato Ernest Hemingway, che l'aveva ribattezzata “nuova Florida”. Là, dove all'inizio del '900 c'erano solo dune e pineta, canneti e isole sabbiose, si è sviluppata in pochi decenni Lignano, una delle principali località di villeggiatura dell'Adriatico: otto chilometri di spiaggia superattrezzata, alberghi e ville immersi nella pineta, ristoranti trendy e discoteche.

Una delle spiagge di Lignano Sabbiadoro (Ud)

Alle sue spalle la laguna, incontaminata distesa di barene e canali, con i tipici casoni dai tetti di paglia. Tre le zone in cui è suddivisa: Sabbiadoro, cuore storico con una vivace isola pedonale; Pineta, progettata con la sua forma a spirale negli anni '50 dall'arch. Marcello D'Olivo in armonia con la natura, ricca di parchi e punti panoramici; e Riviera, un'oasi tranquilla e selvaggia dove il Mar Adriatico si incontra con il Tagliamento.

39ª edizione della Biker Fest International a Lignano Sabbiadoro

Dal 15 al 18 maggio 2025, Lignano Sabbiadoro ospiterà la 39ª edizione della Biker Fest International, uno degli eventi più importanti per gli appassionati di moto e custom bike. Con oltre 240.000 presenze internazionali nel 2024, la Biker Fest si conferma come il terzo motoraduno al mondo, dopo quelli di Sturgis e Daytona.

Biker Fest International accoglie le moto più belle e originali del vecchio continente

Uno degli appuntamenti principali dell'evento è il Custom Bike Show, il più storico d'Europa, che dal 1987 accoglie le moto più belle e originali del Vecchio Continente. In questa edizione, si terranno la Finale delle 12 tappe del Campionato Nazionale di Custom Bike Show IMC e l'unica data italiana del Campionato Mondiale di Custom Bike Show AMD, con un montepremi che supera i 10.000 €, premiando i migliori preparatori internazionali.

Il programma della Biker Fest prevede numerosi eventi, tra cui l'Area Demo Ride più grande d'Europa, dove i visitatori potranno testare oltre 5.000 moto, e l'e-Mobility Village con le ultime novità del settore ibrido ed elettrico. Non mancheranno concerti rock con 12 live, il Pin Up Contest, e una vasta scelta di cucine etniche. Novità di quest'anno è il ritorno del 50cc Fever Fest e il Kustom&Classic Car Rally, dedicato alle auto pre 2000, che si terrà il 17 maggio.

Biker Fest di Lignano Sabbiadoro si conferma come il terzo motoraduno al mondo, dopo quelli di Sturgis e Daytona

La U.S. Car Reunion, che celebra il 30° anniversario, rimarrà un appuntamento imperdibile con oltre 500 auto V8 che sfileranno per le vie della città. Inoltre, il festival introdurrà l'Area Libri Arte e Cultura, con editori indipendenti, mostre d'arte e presentazioni. Un mix di motori, musica, arte e cultura renderà la 39^ edizione della Biker Fest International un evento unico.

Passeggiate nella natura: una camminata rigenerante nel Profumo di resina

Lignano è un luogo incantevole da vivere anche in primavera, prima dell'affollamento turistico dell'estate. Pedalate, passeggiate, relax, buona tavola, escursioni in barca in laguna. Molte le belle escursioni che si possono fare fuori stagione, lungo la spiaggia deserta per fare un pieno di benessere, respirare l'aria salmastra e ammirare il mare, oppure nel folto della pineta. Eccone alcune pensate per tutti - dai più dinamici amanti del jogging e del trekking agli appassionati di passeggiate più tranquille - offrono un equilibrio tra relax, arte e scoperta.

Il percorso Nel profumo di resina si snoda tra i maestosi pini marittimi e pini neri (foto: Archivio del Comune Lignano Sabbiadoro)

Il percorso Nel profumo di resina, che si snoda tra i maestosi pini marittimi e pini neri, prende il via dalla parte finale del lungomare di Sabbiadoro e conduce verso la pineta. Il cammino si snoda lungo la pista ciclopedonale del Villaggio Bella Italia, dove tra arbusti e felci, non è raro incontrare gazze, colombacci e tortore, e, con un pizzico di fortuna, anche qualche volpe rossa. Proseguendo poi in direzione di Lignano Pineta, il percorso si arricchisce di arte e architettura, regalando la vista di prestigiose ville storiche del '900 immerse nel verde e delle suggestive opere scultoree in pietra e in metallo del Parco del Mare, oltre che dei Mosaici sul Lungomare. Si procede poi verso Riviera.

Un'escursione in laguna per i più romantici

Per chi ama camminare al tramonto, sul Lungolaguna Trento si segue il percorso Nei colori del tramonto. Il punto di partenza è Porto Casoni, che conduce lungo l'argine della laguna, habitat perfetto per anatre, germani reali, cigni e l'elegante airone cinerino. Al calar del sole, le sagome di questi uccelli sembrano sospese tra acqua e cielo, creando riflessi incantevoli sulla superficie lagunare.

La laguna di Marano con i Casoni (foto: Francesco Marongiu)

Passeggiando lungo il sentiero, la quiete del paesaggio rilassa corpo e mente, mentre all'orizzonte si intravedono i Casoni, le vecchie abitazioni dei pescatori con i caratteristici tetti spioventi, che aggiungono fascino al percorso. Lo sguardo si perde poi oltre la laguna, dove i monti del Friuli Venezia Giulia, illuminati dalle ultime luci del giorno, si stagliano contro il cielo come in un dipinto.

Tra i mosaici del Lungomare Kechler

Per chi cerca connessione tra arte, natura, architettura e urbanistica, interessante è una camminata sul Lungomare Kechler. Passeggiando, si ha la possibilità di ammirare i mosaici che decorano gli ingressi dei Bagni di Lignano Pineta, piccoli capolavori che richiamano il mare e la natura circostante con giochi di colori vivaci. Sono 7 le opere che si incontrano durante questo percorso, ciascuna dedicata a un personaggio significativo per il territorio. Tra queste spicca il mosaico Omaggio a Marcello D'Olivo, realizzato, come gli altri, dagli allievi della famosissima Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.

Uno dei mosaici del Lungomare Kechler (foto: Fabrice Gallina)

L'opera, che si trova presso il Bagno 3, riprende uno dei bozzetti dell'architetto che negli anni '50 progettò Lignano Pineta con l'innovativa struttura a spirale, integrando armoniosamente gli edifici nella pineta. Questo lungomare, breve e facilmente percorribile in andata e ritorno, diventa così lo spazio ideale per una passeggiata lenta, per fare sport o semplicemente per ammirare i mosaici.

Nordic walking tra spiaggia e pineta

Perfetto per gli sportivi alla ricerca di un allenamento completo e per i più sedentari che vogliono riscoprire il piacere del movimento, il Nordic Walking permette di divertirsi, mantenersi in forma e prendersi cura della propria salute. Nata in Finlandia, questa pratica sportiva è arrivata fino alla spiaggia di Pineta, diventando un'attività accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione.

Lignano Sabbiadoro vanta 8 km di spiaggia di sabbia finissima

Con bastoncini ultraleggeri e abbigliamento comodo, si può partire per un'esperienza rigenerante, che attraversa la spiaggia, la laguna e la pineta, per un'immersione totale nella natura.

Un'escursione fino alla foce del Tagliamento

Lignano Sabbiadoro vanta 8 km di spiaggia di sabbia finissima che si estendono da Punta Faro alla foce del Fiume Tagliamento. Sia che si cammini sul bagnasciuga che sul lungomare, è garantita una rigenerante attività fisica alla benefica aria salmastra. Tra i percorsi più affascinanti spicca l'escursione che collega il centro città alla foce del Tagliamento e viceversa.

Le spiagge di Lignano Sabbiadoro sono ideali per escursioni a piedi o in bicicletta

L'itinerario può essere affrontato in entrambe le direzioni: partendo da Punta Faro e seguendo il Lungomare di Sabbiadoro, Pineta e Riviera fino al fiume, oppure percorrendolo in senso opposto. Si tratta di un percorso di 7-8 km che conduce al punto panoramico dove l'acqua dolce del fiume si mescola con le onde del mare, regalando scorci spettacolari. Ideale per escursionisti di ogni livello.

Jogging e yoga al Parco Hemingway

Tappa d'obbligo è il celebre Parco Hemingway, dedicato allo scrittore che soggiornò più volte a Lignano, definendola la “Florida d'Italia”. Il parco ospita una mostra fotografica permanente e scritti che narrano la sua vita. Questa oasi verde di circa 4 ettari è ideale per passeggiate lungo il percorso vita o per attività all'aria aperta come jogging e yoga.

Il Parco Hemingway di Lignano Sabbiadoro (Ud)

Dove mangiare a Lignano Sabbiadoro

Al Cason

Ricavato dalla ristrutturazione di un casone di pescatori, atmosfera rilassata e glam, si affaccia con la veranda e la terrazza lounge là dove il fiume Tagliamento incontra il mare. Si è accolti come amici di casa da Marilena e Alessandro Zanello che propongono una piacevolissima cucina che interpreta con estro e semplicità i sapori della tradizione. Protagonista è il pesce lavorato al minimo, pane, pasta, dolci sono fatti in casa.

Gli interni del ristorante Al Cason

Fra i must, i crudi, l'Antipasto del Cason (Acciuga in Panco, insalata di mare, canestrelli, capesanta e gamberoni gratinati, baccalà mantecato su bignè), la Gran Scogliera del Cason (imperdibile per chi ama la pasta), La Catalana (grande grigliata di crostacei, dall'astice all'aragosta, con verdure), la Teciada con scampi e gamberoni. Fornitissima la cantina, con predilezione per Champagne, bollicine e bianchi.

Sable 1903

La raffinatissima cucina fatta di estro e ricerca di Alberto Tonizzo e una location incantevole, il roof-top dello storico Grand Hotel Marin, collocano il Sable 1903 al vertice della ristorazione lignanese. Con una straordinaria vista, è aperto solo la sera, quando una piacevole brezza spira dal mare. Alchemica ma senza virtuosismi fine a se stessi, la cucina di Alberto Tonizzo - che dal Ferarùt, il ristorante di famiglia a cui aveva portato la Stella Michelin, si è trasferito a Lignano - attinge a pesce, erbe di laguna, verdure e ogni genere di materie prime della vicina e zona delle Risorgive, con calibrate contaminazioni di pregiati prodotti “altri” che le impreziosiscono con risultati sorprendenti.

La terrazza esterna del ristorante Sable 1903

Tre i percorsi proposti: Appartenenza (viaggio insolito fra i sapori del Friuli Venezia Giulia), Contemporaneo (percorso dal Nord al Sud d'Italia), Cru di mare (piccoli capolavori giocati attorno alla freschezza del mare, dalla Ricciola in salamoia aromatica al lemongrass, crema di latte alla liquirizia, granita all'albicocca ai Capelli d'angelo, gamberi gossi di Mazara e pomata di mandorle di Noto). Oppure, raffinatezze à la carte come l'Anguilla al salto, pelle soffiata, salsa rubra, cicorietta agrodolce, fra i must del locale. Eccezionali i dolci. In abbinamento pregiati vini a calice. Apertura dal 20 maggio.

Sable 1903 Lungomare Trieste, 2 33054 (Ud) Tel +39 0431 71283

Farmacia dei Sani

Frequentatissima osteria con cucina, veranda e taverna, vi si mangia il pesce, ma non manca anche una buona scelta di piatti di carne. Le porzioni sono generose, i piatti attingono alla tradizione gastronomica friulana con digressioni verso la cucina mediterranea. Must del locale sono gli Spaghetti alla Farmacia, apprezzatissimi anche perché hanno i frutti di mare già sgusciati.

Il ristorante Farmacia dei Sani

Tra i secondi, grigliate e fritti di mare. Il tutto accompagnato da una buona scelta di vini friulani e, per chi ama le bollicine, di Champagne di maison classiche. A tutte le ore è possibile degustare, in un'atmosfera informale e rilassata, eccellenti salumi e formaggi del territorio accompagnati da un buon calice di vino.

Farmacia dei Sani Via Latisana, 44/A 33054 (Ud) Tel +39 331 3853695

La Barcaneta

Poco distante da Lignano, vale la pena di arrivare all'incantevole borgo marinaro di Marano, che dà il nome all'omonima laguna, dove si gusta un'eccellente cucina di pesce in una stupenda, tranquilla e genuina cornice. Fra vari ristoranti, scegliete La Barcaneta, che si affaccia con il suo déhors sulla piazza principale del centro storico. Cuoco e proprietario del locale è Claudio Moretti, che ha la ristorazione nel DNA, dato che è della sua famiglia il noto ristorante Balan di S. Giorgio di Nogaro. Piatti delicati che esaltano le materie prime e cura nella presentazione sono il suo timbro.

Gli interni della trattoria La Barcaneta

Must del ristorante è la degustazione di antipasti che cambiano spesso a secondo delle stagioni e del pescato: la banalità è bandita, ed ecco che si spazia dalla tagliata di ombrina con cipolla dolce di Cavasso alle codine di gambero su crema di zucca e topinambur. Eccellenti anche i primi con paste fatte in casa e i secondi con pesci con cotture veloci. Vale la pena di assaggiare l'anguilla alla maranese cotta lentamente sulla brace, fra i piatti che caratterizzano il locale, che va ovviamente ordinata in anticipo. Ottima la cantina che propone il meglio della produzione del Friuli VG, e dà un buon con spazio ai vini naturali e alle birre artigianali.

Trattoria Barcaneta Piazza Marii, 7 33050 (Ud) Tel +39 0431 67410

Dove dormire a Lignano Sabbiadoro

Hotel Greif

L'Hotel Greif 5 Stelle di Lignano Sabbiadoro si trova nel cuore di Lignano Pineta, immerso in un grande parco privato di pini marittimi, a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata. L'hotel è noto per la qualità dei suoi servizi e l'ambiente elegante, con 100 camere spaziose e moderne. La struttura vanta una grande piscina esterna riscaldata circondata dal verde del parco, con angoli di relax e tranquillità. Il Centro Benessere & Beauty offre sauna, bagno turco, solarium e trattamenti estetici personalizzati.

L'Hotel Greif di Lignano Sabbiadoro (Ud)

Lignano Sabbiadoro, in Friuli, è un luogo ideale per ogni tipo di turista, con una varietà di attrazioni eno-gastronomiche, naturali e culturali. Da Aquileia e la sua Basilica, con mosaici romani perfettamente conservati, alle dolci colline che producono pregiati vini, grappe e prosciutti. Cividale, San Daniele con i suoi affreschi e Spilimbergo con il castello e la basilica, offrono testimonianze storiche.

Una delle camere dell'Hotel Greif di Lignano Sabbiadoro (Ud)

Per gli amanti della natura, ci sono la laguna di Marano, il Carso, le oasi WWF e le Valli del Natisone. Udine, Trieste e Venezia sono facilmente raggiungibili.

Hotel Greif Arco del Grecale, 25 33054 Lignano Sabbiadoro (Ud) Tel +39 0431 422261

Hotel Columbus

L'Hotel Columbus è situato sul lungomare di Lignano Sabbiadoro, in posizione centrale e tranquilla, a pochi passi dalla Terrazza a Mare, simbolo della località balneare. Questo hotel 4 stelle fronte mare offre un ambiente elegante con un arredamento moderno e di design, caratterizzato da toni chiari. Ombrelloni e lettini sono disponibili anche sulla spiaggia di fronte all'hotel.

L'Hotel Columbus di Lignano Sabbiadoro (Ud)

L'Hotel Columbus dispone di due piscine: una al piano terra, ideale per adulti e bambini, con vista sulla spiaggia e sul mare, e una seconda al 11° piano, riservata agli adulti, con una piscina riscaldata e cascata per il massaggio cervicale, che offre una vista spettacolare sul mare. Gli ospiti possono rilassarsi sorseggiando un cocktail nel lounge bar al piano superiore, mentre un altro bar al piano terra offre comodi divanetti e una terrazza con vista mare.

Una delle stanze dell'Hotel Columbus di Lignano Sabbiadoro

L'hotel combina relax e divertimento, rendendolo la scelta perfetta per una vacanza a Lignano Sabbiadoro.