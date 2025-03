Bici, app e sapori toscani: così il Chianti diventa un paradiso per i cicloturisti

Il Chianti si apre a un turismo esperienziale e sostenibile. Non è un semplice slogan. È proprio così... Nel cuore della Toscana ci sarà un nuovo modo di vivere e scoprire il Chianti attraverso un'innovativa rete di percorsi ciclopedonali che si snodano tra vigneti, uliveti e boschi privati. Stiamo parlando del progetto "You'r Welcome" che rappresenta una visione moderna e rivoluzionaria dell'ospitalità toscana, trasformando la storica cura del paesaggio in un ecosistema di opportunità per residenti e visitatori.

Percorsi ciclopedonali tra vigneti e uliveti: il Chianti si rinnova con You'r Welcome

L'iniziativa, che ridefinisce il concetto di turismo esperienziale con un approccio sistemico e sostenibile, è stata resa possibile grazie ai fondi della Regione Toscana nell'ambito del bando GAL (Gruppo d'Azione Locale) Start misura 19.2 "Progetti di rigenerazione delle comunità". Il piano è frutto della sinergia tra il Comune di San Casciano in Val di Pesa, la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale, l'Associazione San Casciano Classico, un'ampia rete di attori locali e il sostegno di Vetrina Toscana, il programma regionale che promuove il turismo enogastronomico.

You'r Welcome: percorsi sostenibili, sicuri e immersi nella natura

"You'r Welcome" si fonda su un principio chiave: la sostenibilità. Il progetto recupera sentieri già esistenti e promuove una mobilità dolce, incentivata dall'uso dell'e-bike. La tutela del paesaggio è garantita dalla manutenzione dei percorsi, affidata alle aziende agricole, che assicura la conservazione del patrimonio naturalistico e valorizza la viabilità esistente con interventi minimi. L'impatto ambientale viene ridotto incoraggiando i turisti a esplorare il territorio senza l'automobile, immergendosi nella natura in modo ecologico. Un altro aspetto centrale è la sicurezza: i percorsi non sono accessibili ai veicoli a motore, garantendo un'esperienza autentica e rilassante. Inoltre, alle aziende agricole è stato fornito un kit "bike friendly" per offrire assistenza ai viaggiatori in caso di guasti meccanici.

Il "Chianti Bike Natural Park" è una rete di percorsi che si dipanano tra vigne, uliveti e boschi, attraversando piste e sentieri storici. Il progetto già conta su 400 chilometri di percorsi esistenti, con un potenziale di espansione fino a 2.000 chilometri. Questo itinerario si interconnette con le strade bianche, i percorsi Cai e le antiche vie del territorio, permettendo di vivere il Chianti in una maniera completamente nuova.

You'r Welcome: un'app innovativa per un turismo connesso

L'innovazione tecnologica è al centro del progetto: i percorsi del "Chianti Bike Natural Park" sono accessibili esclusivamente tramite l'app "You'r Welcome", una sofisticata piattaforma mobile che funge da assistente digitale per il visitatore e che sarà attiva a partire da giugno prossimo. Grazie alla geolocalizzazione GPS, l'app consente di navigare in tempo reale, personalizzare l'itinerario in base alle preferenze individuali, scoprire eventi e attività, e accedere a informazioni dettagliate sulle aziende e sui punti di interesse tramite QR code disseminati lungo il percorso.

Un nuovo modo di vivere il Chianti con You'r Welcome

Inoltre, il progetto prevede un info point fisico: lo spazio "Etico Shop" a San Casciano Val di Pesa, che fungerà da punto di riferimento per i visitatori e i residenti. L'ospite è al centro dell'esperienza: invece di dover cercare informazioni sul web, sarà l'app stessa a fornire aggiornamenti personalizzati in base agli interessi e alla posizione del visitatore. Attualmente in fase di collaudo, l'app sarà disponibile gratuitamente a partire dal mese di giugno sulle principali piattaforme di download.

You'r Welcome: valori sociali, economici e comunitari

"You'r Welcome" non si limita a offrire un turismo slow e sostenibile: al centro del progetto c'è il valore della connessione umana. I percorsi non collegano solo luoghi fisici, ma anche persone e storie, favorendo l'integrazione tra residenti e turisti e riscoprendo il valore della comunità e della condivisione. Inoltre, il piano rappresenta un'opportunità concreta di sviluppo economico sostenibile per le realtà locali. Le aziende agricole, i ristoranti, le strutture ricettive e le attività commerciali coinvolte beneficeranno di una maggiore visibilità e di un nuovo afflusso di visitatori, con la possibilità di offrire esperienze enogastronomiche, culturali e ricreative legate alle tradizioni del Chianti.

Ciclovie del Chianti: il paesaggio toscano diventa un’esperienza su due ruote

L'iniziativa è stata presentata ufficialmente il 21 marzo scorso a Villa Le Corti di San Casciano Val di Pesa, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e locali. Tra i partecipanti Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessora all'agricoltura, Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano, Stefano Santarelli, responsabile tecnico amministrativo GAL Start, Duccio Corsini, rappresentante dell'Associazione San Casciano Classico, e Piero Giannini, capofila del progetto di comunità You'r Welcome.

You'r Welcome: una rete virtuosa tra pubblico, privato e territorio

Nel corso dell'evento, Saccardi ha sottolineato come questa iniziativa incarni alla perfezione la filosofia dell'accoglienza toscana in una chiave moderna e sostenibile. «Questo progetto - ha dichiarato - promuove l'economia locale partendo dalla vocazione agricola e dal concetto di recupero e tutela del territorio. La collaborazione tra pubblico e privato in questo caso genera un circolo virtuoso». Un concetto che trova la sua piena realizzazione nella rete di percorsi ciclopedonali creati grazie all'adesione delle aziende agricole locali, storiche custodi del paesaggio, che, per la prima volta, aprono i loro terreni al pubblico con un'infrastruttura pensata per garantire accessibilità e sostenibilità.

Il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi, ha evidenziato il valore sociale e turistico dell'iniziativa, sottolineando come il progetto rappresenti un'opportunità di rilancio per l'intero territorio. «Il Chianti è da sempre sinonimo di eccellenza - ha affermato - e oggi, grazie a You'r Welcome®, offriamo un nuovo modo di viverlo, più autentico, più rispettoso dell'ambiente e più vicino alle persone». Santarelli e Giannini, dal canto loro, hanno illustrato gli aspetti tecnici del progetto, evidenziando come la Regione Toscana, attraverso il bando GAL Start misura 19.2 “Progetti di rigenerazione delle comunità”, abbia reso possibile la realizzazione di un'iniziativa che unisce innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

Mobilità dolce, storie e sapori: la Toscana del futuro parte dai sentieri del Chianti

Un punto fondamentale sottolineato durante la presentazione è stato quello della sostenibilità, pilastro su cui poggia l'intero sistema di percorsi. «Le aziende agricole - ha spiegato Saccardi - si fanno carico della manutenzione dei sentieri, contribuendo alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico, con interventi minimi e nel pieno rispetto dell'ecosistema». Oltre alla tutela ambientale, grande attenzione è stata dedicata alla mobilità dolce: il progetto prevede il recupero di percorsi preesistenti e la possibilità di integrarli con il noleggio di e-bike, incentivando un turismo slow e a basso impatto ambientale.

Un ulteriore elemento innovativo è rappresentato dalla sicurezza dei percorsi, interdetti al traffico automobilistico. Per rendere l'esperienza ancora più agevole, ogni azienda aderente ha ricevuto un kit “bike friendly” da mettere a disposizione dei visitatori in caso di guasti meccanici. Duccio Corsini ha sottolineato come il Chianti Bike Natural Park sia molto più di un semplice circuito di sentieri. «Si tratta di un vero e proprio ecosistema - ha detto - che collega le realtà produttive del territorio e offre un'esperienza immersiva, capace di unire il piacere della scoperta alla valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche».

L'intero sistema, accessibile solo tramite l'innovativa applicazione You'r Welcome, permette ai visitatori di pianificare percorsi personalizzati, ricevere informazioni in tempo reale e scoprire le attività locali grazie a un avanzato sistema di QR code. Il tutto in un'ottica di accoglienza che non si limita a connettere luoghi fisici, ma anche storie e persone, restituendo al turista un'esperienza autentica e coinvolgente.