Pausa arriva a Tortona: un "time out" goloso nella Cittadella dello Sport

La Cittadella dello Sport di Tortona ha ora il suo primo punto di riferimento per gli appassionati di buona cucina e sport: Pausa. Il format food veloce e accessibile, già affermato a Milano, arriva ora nella città del Derthona Basket per offrire un'esperienza gastronomica all'insegna della qualità e dell'autenticità italiana.

Gli esterni di Pausa, adatti per allenarsi

Il format di Pausa

In attesa del grande debutto dell'Arena del Derthona Basket, il nuovo spazio food ha già iniziato a conquistare il pubblico. Con oltre 100 coperti tra interno e dehors, Pausa Tortona è il luogo perfetto per ricaricarsi prima di una partita, condividere un momento con gli amici o persino lavorare in un ambiente confortevole, grazie alla connessione Wi-Fi e alla possibilità di fermarsi senza limiti di tempo. L'offerta copre l'intera giornata, dalla colazione alla cena, passando per un aperitivo in compagnia.

La sala di Pausa

Il concetto alla base è chiaro: ingredienti selezionati con cura, piatti semplici ma gustosi e un’attenzione particolare ai prodotti locali. Non è solo un ristorante, ma un’esperienza interattiva: ogni cliente può esprimere il proprio parere sull’offerta tramite un questionario presente su ogni tavolo, accumulare punti con la Carta Fedeltà Pausa e persino pre-ordinare tramite l’APP dedicata o Deliveroo.

Il banco di Pausa

Il menu di Pausa

Il cuore pulsante di Pausa è la sua filosofia gastronomica, che punta su una proposta è varia e modulabile: si parte dalla pasta, disponibile in versioni lunghe, corte o ripiene, da abbinare a condimenti classici come pesto, ragù, sughi al pomodoro o salse più ricercate come quella di noci, burro e salvia, carbonara e cacio e pepe.

Non può mancare la pizza, sempre a lunga lievitazione, servita al trancio, lunga, farcita o personalizzabile, senza dimenticare la Focaccia Romana, perfetta come alternativa al classico panino. A completare il menu, una selezione di salumi e formaggi di qualità, tra cui spiccano eccellenze locali come il Salame Nobile del Giarolo e il Montebore. Il tutto accompagnato da un'attenta selezione di vini e bevande, con il Timorasso a rappresentare il territorio. Per chi cerca una dolce pausa, l’offerta spazia tra gelati, brioche, cornetti e dolci della tradizione italiana, da gustare con una caffetteria di miscele selezionate tra arabica e robusta. Un’esperienza gastronomica completa, dal mattino fino al dopo cena, pensata per chi vuole coniugare gusto e qualità senza rinunciare alla velocità.

Tra sport e salute per Pausa

Marco Cattaneo, patron di Pausa e tortonese doc, racconta così l'espansione del format: “Siamo partiti nel 2013 da Hong Kong con un locale che offrisse il Made in Italy in una formula di qualità, ma con una logica da fast food internazionale. I riscontri positivi ci hanno portato ad aprire nel 2019 a Milano, dove Pausa è diventato un punto di riferimento per studenti, turisti e lavoratori in cerca di un pranzo veloce ma ricercato. Quando abbiamo saputo del progetto Cittadella dello Sport, abbiamo capito che era la partita giusta da giocare: lo sport, con i suoi valori di benessere fisico e mentale, si sposa perfettamente con la nostra idea di alimentazione sana e sostenibile.”