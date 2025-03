Baglio Occhipinti, l'ospitalità di un relais che racconta la Sicilia

Con la primavera che sboccia in Sicilia, torna ad aprire le sue porte il Baglio Occhipinti, un angolo autentico della Val di Noto dove il tempo sembra rallentare. Tra paesaggi mozzafiato, esperienze enogastronomiche e nuove proposte culturali, questa oasi di charme si conferma una meta imperdibile per chi cerca una pausa rigenerante immersa nell'anima più autentica dell'isola.

I giardini esterni di Baglio Occhipinti

L’ospitalità che racconta la Sicilia al Baglio Occhipinti

Nel cuore del Barocco siciliano, a Vittoria, il Baglio Occhipinti non è soltanto un raffinato country relais, ma una vera e propria esperienza sensoriale che abbraccia la natura, la cultura e il piacere del dolce far niente. Nato dalla sapiente rigenerazione di un antico insediamento agricolo del Seicento, il Baglio è il frutto della visione di Fausta Occhipinti, architetto e paesaggista con un'anima profondamente radicata nella sua terra. Oltre a essere produttrice e agricoltrice, Fausta rappresenta quella Sicilia imprenditoriale che fa dell'ospitalità un mezzo di conoscenza e valorizzazione del territorio.

La vista degli ospiti che entrano da Baglio Occhipinti

Le dodici suite della tenuta, immerse tra vigneti e agrumeti, sono state ristrutturate nel totale rispetto della storia e dell’architettura originaria, impiegando materiali e tecniche locali per offrire un'esperienza di soggiorno autentica e rilassante. Ma il Baglio Occhipinti non è soltanto un luogo dove dormire: qui il viaggio si arricchisce di attività che spaziano dal benessere alla scoperta delle tradizioni artigianali siciliane.

Esperienze tra natura, arte e gusto a Baglio Occhipinti

Chi sceglie di soggiornare al Baglio Occhipinti può immergersi completamente nel ritmo lento della campagna siciliana. Passeggiate lungo le spiagge selvagge della Sicilia barocca, escursioni nei set cinematografici de Il Commissario Montalbano o del recente The Odissey di Christopher Nolan, corsi di cucina per apprendere i segreti della gastronomia locale, laboratori di ceramica a Caltagirone e l’arte dell’intreccio delle coffe, le iconiche borse di paglia siciliane, sono solo alcune delle esperienze offerte.

L'ingresso di Baglio Occhipinti

Per chi è alla ricerca di un benessere più profondo, il Baglio propone anche retreat di yoga e pilates, ideali per riconnettersi con sé stessi immersi in un paesaggio unico. E per chi preferisce semplicemente abbandonarsi alla pace del luogo, la piscina circondata dagli agrumi secolari è il rifugio perfetto.

La piscina dell'agrumeto di Baglio Occhipinti

“Belcanto d’incanto”: il grande debutto a Baglio Occhipinti

Tra le novità di quest'anno, spiccano le serate Belcanto d’incanto, un’esperienza esclusiva che unisce musica e alta cucina. Immersi nel giardino del Baglio, gli ospiti potranno assistere a straordinarie interpretazioni liriche, con un repertorio che spazia dai grandi classici dell’opera italiana a celebri arie internazionali. A rendere la serata ancora più speciale, una cena tematica curata nei minimi dettagli, in perfetto equilibrio tra sapori e melodie.

Cenare da Baglio Occhipinti

Un viaggio alla scoperta del Cerasuolo di Vittoria

Per gli appassionati di vino, il Baglio Occhipinti offre un’opportunità unica: approfondire la storia e le caratteristiche del Cerasuolo di Vittoria, l’unica Docg siciliana.

Un pranzo da Baglio Occhipinti

Grazie alla guida di Arianna Occhipinti, acclamata ambasciatrice dei vini naturali e protagonista della scena enologica internazionale, gli ospiti potranno prendere parte a incontri dedicati e degustazioni esclusive, scoprendo il legame profondo tra il territorio e la sua espressione enologica più autentica.