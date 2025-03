Esplanade Tergesteo: un rifugio di benessere su misura a Padova

La primavera è nell'aria e con essa arriva il momento perfetto per concedersi una pausa rigenerante. Esplanade Tergesteo - Luxury Retreat è la destinazione ideale per lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e riconnettersi con se stessi in un ambiente raffinato e accogliente, dove il benessere diventa un'esperienza unica.

La vista dall'alto di Esplanade Tergesteo

Il soggiorno da Esplanade Tergesteo

Dalle proposte "Only One" alle fughe di puro relax con "SPA Escape", fino ai soggiorni in mezza pensione gourmet, l'offerta di Esplanade Tergesteo soddisfa ogni esigenza di rigenerazione. Ogni esperienza è pensata per immergersi in un'atmosfera esclusiva, dove il lusso incontra il comfort e la natura diventa complice di un autentico percorso di benessere.

Il rooftop di Esplanade Tergesteo

Longevity Retreat: un nuovo stile di vita da Esplanade Tergesteo

Per chi desidera non solo rilassarsi, ma trasformare il proprio approccio alla salute, il Longevity Retreat rappresenta la soluzione ideale. Grazie a un innovativo percorso che combina test di precisione, alimentazione consapevole, trattamenti rigeneranti e momenti di profondo relax, è possibile intraprendere un cammino verso un benessere duraturo e una nuova consapevolezza del proprio corpo e della propria mente.

La sauna di Esplanade Tergesteo

Un dono speciale da regalare

Sorprendere chi si ama con un'esperienza indimenticabile è sempre una scelta vincente. Con i Gift Voucher di Esplanade Tergesteo, regalare benessere diventa semplice: spa day, rituali wellness, soggiorni esclusivi o buoni a valore personalizzabili. Un pensiero raffinato per ogni occasione, perfetto per chi merita un momento di puro relax.

Prenotazione in totale serenità da Esplanade Tergesteo

Per chi desidera viaggiare senza pensieri, la tariffa BeSafe garantisce un soggiorno con assicurazione inclusa, offrendo una protezione extra per godersi la vacanza con la massima tranquillità.

La lobby di Esplanade Tergesteo

Prenotare direttamente dal sito ufficiale di Esplanade Tergesteo significa accedere a condizioni privilegiate:

Miglior tariffa garantita

Cena inclusa per chi sceglie la mezza pensione

Accesso alla spettacolare spa panoramica RoofTop54

Servizi extra esclusivi per un soggiorno ancora più speciale