Est! Est! Est!: un nuovo ristorante dove gustare la cucina e la pizza romana

Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza e della cucina romana ha aperto le porte nel cuore della Capitale. Pizzeria Ristoro Est! Est! Est!, situata in via Genova 32, tra Monti e l'Esquilino, nasce dalla passione e dall’esperienza del team già noto per il ristorante Ristoro degli Angeli a Garbatella. A guidare questa nuova avventura sono Francesco Morrone e Domenico Falcone, amici e appassionati di gastronomia, insieme a Marco Ceccarelli, esperto del settore.

L'idea di aprire una pizzeria è nata quasi spontaneamente. Dopo il successo del Ristoro degli Angeli, il trio ha sentito l’esigenza di ampliare l’offerta e rafforzare la propria presenza sul territorio, rimanendo sempre fedele alla tradizione della cucina romana. «Volevamo creare un format che unisse il nostro approccio alla ristorazione con l’amore per la pizza e per i fritti tipici della Capitale», racconta Marco Ceccarelli. Il locale scelto per questa nuova apertura non è casuale: l’Antica Bottigliera Est! Est! Est! è un luogo storico della ristorazione romana, conosciuto e apprezzato da generazioni di clienti. «Ci ha colpito subito per la sua autenticità e il suo fascino», spiegano i proprietari, «e abbiamo deciso di preservarne il nome e lo spirito, inserendolo in un progetto che vuole essere un omaggio alla storia gastronomica di Roma».

Se l’anima del Ristoro degli Angeli si ritrova nell’attenzione per il servizio e nella selezione delle materie prime, la Pizzeria Ristoro Est! Est! Est! si distingue per la proposta di pizze fragranti e fritti croccanti, affiancati da un menu che celebra i grandi classici della cucina romana. Un luogo che non è solo una pizzeria, ma un vero e proprio ristoro nel cuore della città, dove l’accoglienza calorosa e la qualità delle proposte sono i veri protagonisti.

Il menù di Est! Est! Est!: pizza e cucina tipica romana

Il menù si propone di esaltare la pizza romana e la cucina tradizionale, riportando in tavola piatti dimenticati come l’uovo in trippa alla romana, il pan dorato e la crema allo zabaione, accostandoli a proposte più moderne. Oltre alla qualità delle ricette, grande attenzione è dedicata alle tecnologie per la gestione dei prodotti e dei processi di lavorazione.

Il cuore della proposta è senza dubbio la pizza romana: sottile, croccante, con un impasto di 180 g lasciato lievitare per 48 ore. Gli ingredienti sono selezionati con cura, dalla mozzarella di Agerola al pomodoro Inserbo, passando per le verdure biologiche, i salumi e i formaggi del viterbese, fino all’olio extravergine Sabino. Il menu delle pizze offre sia i grandi classici, come Margherita, Capricciosa, Marinara e Parmigiana, sia varianti più audaci, come la Diavola con pecorino romano Dop e basilico o l’Arrabbiata con acciughe.

Non mancano le pizze bianche, tra cui la Biancaneve con bufala, la Baciata con mortazza (focaccia ripiena di mortadella del viterbese), l’Ortolana e il Calzone alla romana. A completare l’offerta, ci sono i grandi classici della tradizione romana, a partire dai fritti: il pan dorato, con la sua crosta croccante e il cuore morbido e leggero, il filetto di baccalà, i supplì e altre golose sfiziosità. Ogni piatto nasce da un’attenta ricerca delle migliori materie prime, grazie a una filiera di fornitori d’eccellenza, tra cui i salumi Coccia del Viterbese, la pasta fresca artigianale di Schiorlin, il pomodoro nocerino di Inserbo e il pane di Roscioli. I primi e i secondi piatti restano fedeli alla tradizione, valorizzati da cotture a bassa temperatura per esaltarne i sapori. Da non perdere i tonnarelli all’amatriciana, alla gricia o cacio e pepe, i rigatoni alla carbonara, le polpette alla romana, il saltimbocca con patate al forno e l’abbacchio alla scottadito con cicoria.

Per concludere in dolcezza, il ristorante propone dessert fatti in casa, come la crema allo zabaione con biscotto al caramello, panna montata e scaglie di cioccolato, o il tiramisù. Per chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana, sono disponibili opzioni dedicate, così come non mancano piatti senza glutine, tra cui il tiramisù gluten-free, un must del Ristoro degli Angeli, presente anche nella sede di via Genova.

Birre, vini e non solo: la proposta beverage di Est! Est! Est!

«Nella classica offerta da pizzeria spicca l’impianto a spina storico con colonna in ceramica, mentre la selezione in bottiglia comprende birre artigianali, gluten-free e analcoliche», racconta Marco. Gli amanti del vino troveranno una carta che predilige cantine bio, con l’imminente introduzione del vino dealcolizzato, pensato per chi desidera il piacere del vino senza eccedere con l’alcool. A completare la proposta beverage, una curata selezione di grappe, amari e distillati, perfetti per cocktail e aperitivi.

Est! Est! Est!, un locale che affonda le radici nella storia di Roma

Via Genova è una traversa di via Nazionale, una delle arterie principali di Roma. Ed è proprio qui, a pochi passi dal Viminale, dal Teatro dell’Opera e dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, che nel 1888 nacque l’Antica Bottigliera Est!Est!Est!, come testimonia ancora oggi l’insegna luminosa affissa all’ingresso. Fondata dal Cavaliere Ambrogio Ricci, originario di Grotte di Castro ed esperto conoscitore di vini, la bottigliera era inizialmente specializzata nella vendita del celebre Est!Est!Est! di Montefiascone, prodotto nei suoi terreni della Tuscia viterbese. Con l’arrivo dell’elettricità, nel 1900 il locale si trasformò anche in una pizzeria, guadagnandosi rapidamente una solida reputazione. «Secondo una tradizione ormai consolidata, questa pizzeria è riconosciuta come la più antica di Roma» racconta Marco.

Nel 1920 il locale subì un importante restauro che ne definì l’aspetto attuale. Le pareti furono rivestite con pregiato legno di castagno, lavorato dai maestri ebanisti dell’epoca. Tra gli elementi storici ancora presenti spicca l’antica ghiacciaia, un tempo utilizzata per la mescita del vino viterbese e oggi trasformata in un frigorifero perfettamente funzionante. Per celebrare la ristrutturazione fu organizzata una grande festa, a cui partecipò anche Guglielmo Marconi, il celebre scienziato e inventore. Una fotografia di quell’evento, esposta nella prima sala, testimonia ancora oggi quel momento storico, rafforzando il legame del locale con la città. Molti degli arredi originali, tra cui tavoli, sedie, scritte e persino un antico telefono, sono ancora conservati e portano con sé il fascino del tempo. Qui hanno fatto tappa personaggi del calibro di Alberto Sordi, Nino Manfredi e tanti altri protagonisti dello spettacolo, come dimostrano gli autografi esposti sulle pareti. Inoltre, questi spazi hanno fatto da set per numerose produzioni televisive e cinematografiche.

Oggi la Pizzeria Ristoro Est!Est!Est! si sviluppa su due sale interne di 120 mq e un dehors esterno, per un totale di circa 120 coperti. L’atmosfera richiama il fascino dei locali storici romani: il calore del legno, le tonalità avvolgenti del marrone e i dettagli d’epoca creano un ambiente suggestivo, in grado di trasportare il cliente in un’altra epoca.