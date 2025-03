I sapori del Mediterraneo e il relax delle spiagge greche al Sunrise Mykonos hotel

Situato sulle rive incontaminate della spiaggia di Agrari, Sunrise Mykonos incarna alla perfezione i valori di Relais & Châteaux, offrendo un rifugio esclusivo dove eleganza, tranquillità e un’accoglienza personalizzata si fondono in un’esperienza straordinaria. Il tutto impreziosito da una cucina d’autore che esalta i sapori autentici del Mediterraneo e della Grecia.

Sunrise Mykonos Hotel

Le camere e le suite del Sunrise Mykonos Hotel

Le camere e le suite del Sunrise Beach Hotel incarnano l'essenza del tradizionale stile di vita isolano, caratterizzato dall'intramontabile architettura cicladica imbiancata a calce, punteggiata da affascinanti persiane in legno e legata agli elementi del mare, della sabbia, delle rocce, del legno e della terra. Le camere al piano superiore dispongono di balconi privati con tavoli e sedie da bistrot e ampie vedute, mentre quelle al piano terra si aprono su invitanti terrazze arredate, alcune delle quali dotate di vasca idromassaggio o piscina privata. La maggior parte delle sistemazioni gode di un'incantevole vista sul mare, che si fonde armoniosamente con i lussureggianti cortili e il paesaggio naturale, allietato dal canto degli uccelli. Ogni spazio è stato progettato per avvolgere l'ospite nella tranquillità, fornendo solo ciò che serve per sentirsi a casa: letti morbidi, aria condizionata, un mini-frigo e servizi essenziali come la connessione Wi-Fi gratuita e una TV per chi desidera rimanere connesso.

Sunrise Mykonos Hotel - Esterni

La Standard Room con vista mare è un rifugio raffinato pensato per due adulti, che si sviluppa su una superficie di 20m² al piano terra. La terrazza arredata regala una splendida vista sulla piscina e sulla spiaggia, creando un legame armonioso con il paesaggio circostante. All'interno, il design open-space include una doccia separata, servizi igienici distinti, un'elegante toeletta in marmo e persiane in legno che richiamano il fascino senza tempo dell’architettura cicladica. Dotata di comfort moderni come aria condizionata, mini-frigo, Wi-Fi e TV, la stanza è un’oasi di relax, dove il morbido letto king-size, avvolto in pregiate lenzuola di cotone, garantisce un riposo rigenerante.

Sunrise Mykonos Hotel - Camera standard

Situata al piano terra con una terrazza arredata o al primo piano con un balcone attrezzato, questa camera di 24m² è pensata per accogliere due adulti e un bambino fino a 12 anni. Entrambe le soluzioni offrono una splendida vista su un rigoglioso giardino, creando un legame armonioso con la natura circostante. Il design open-space, inondato di luce naturale, comprende una doccia separata, servizi igienici distinti, un’elegante toeletta in marmo e persiane in legno che evocano il fascino delle Cicladi. I comfort moderni, tra cui aria condizionata, mini-frigo, Wi-Fi e TV, garantiscono un soggiorno rilassante. Il letto queen-size e il divano letto, entrambi avvolti in pregiate lenzuola di cotone, assicurano notti di assoluto riposo. Indipendentemente dalla posizione scelta, la camera vista mare regala un’atmosfera accogliente e panorami incantevoli sulla piscina e sulla spiaggia, offrendo un perfetto equilibrio tra eleganza e comfort.

Sunrise Mykonos Hotel - Camera deluxe

Ideale per le famiglie, la Deluxe Family Garden View è un’accogliente e spaziosa camera di 28m² situata al piano terra. La sua terrazza arredata si apre sul rigoglioso giardino Sunrise, arricchito da piante autoctone, creando un’atmosfera rilassante e immersa nella natura. Perfetta per ospitare fino a due adulti e due bambini (fino a 12 anni), offre interni open-space con un letto queen-size e due divani letto, una doccia separata, servizi igienici distinti e un’ampia toeletta in marmo. Servizi eccellenti e comfort moderni, come mini-frigo, Wi-Fi e TV, garantiscono un soggiorno piacevole e senza pensieri.

Situata al piano terra con una terrazza arredata o al primo piano con un balcone arredato, la Grand Sea View Suite offre 33m² di eleganza e comfort. Entrambi gli spazi esterni regalano splendide viste sulla piscina o sulla spiaggia, creando l’ambiente perfetto per una colazione in camera o momenti di assoluta privacy. L’ampia zona giorno è concepita in un raffinato open space, mentre il bagno, separato, è dotato di una toeletta in marmo e una spaziosa doccia. La suite accoglie comodamente fino a tre adulti, grazie a un letto king-size e un divano letto. I comfort moderni, tra cui aria condizionata, mini-frigo, Wi-Fi e TV, assicurano un soggiorno rilassante all’insegna del lusso.

Sunrise Mykonos Hotel - Exetuvive Beachfront Suite con Jacuzzi

Situata al piano terra, la Executive Sea View Suite con piscina privata offre un'esperienza di lusso esclusiva, con 43m² di eleganti interni che si aprono su un'ampia area esterna di 50m². Il sole è sempre a portata di mano sulla terrazza arredata, che ospita una piccola piscina privata, due lettini e un ombrellone, il tutto con una vista spettacolare sulla spiaggia e sul mare. Il design open-space comprende due WC separati, due docce e una doppia toeletta in marmo, garantendo il massimo comfort. Dotata di un letto king-size e due divani letto, la suite accoglie fino a tre adulti e un bambino fino a 12 anni. I servizi moderni, tra cui aria condizionata, Wi-Fi e TV, completano un soggiorno all’insegna del relax e dell’eleganza.

Situata al piano terra, questa suite con accesso diretto alla spiaggia offre 40 m² di spazio interno e 22 m² di spazio esterno. La terrazza in legno arredata gode di una magnifica vista sul mare e dispone di una vasca idromassaggio privata, un lettino doppio e un tavolo con sedie. L'open space dispone di una doccia e di un WC separati, oltre che di un'ampia toilette in marmo. I comfort moderni assicurano un soggiorno rilassante e lussuoso, tra cui naturalmente aria condizionata, mini-frigo, TV e Wi-Fi. Arredata con un letto king size o due letti singoli e un divano letto, la suite può ospitare fino a due adulti e un bambino (fino a 12 anni). Disponibile anche la versione con due camere collegate da un atrio comune, con ampi spazi interni di 75 m² si aprono su una terrazza esterna in legno di 45 m².

La proposta culinaria del Sunrise Mykonos Hotel

Il ristorante Almiriki del Sunrise offre un viaggio autentico nella storia gastronomica greca. Ispirato a una tradizione culinaria di oltre 4.000 anni, celebra la cucina mediterranea mettendo in risalto ingredienti di altissima qualità, provenienti da produttori locali e dalla fattoria privata della famiglia.

Sunrise Mykonos Hotel - Colazione

Il menu riflette un’armoniosa fusione di influenze orientali e occidentali, testimonianza del ricco passato culinario della Grecia, e cattura l’essenza dei sapori stagionali maturati sotto il sole dell’Egeo. Gli ospiti sono invitati a lasciarsi conquistare da un’esperienza gastronomica che esalta i grandi simboli della tradizione mediterranea, tra olio d’oliva, cereali integrali e vino, il tutto immerso in un’elegante atmosfera vista mare, dove si respira l’autenticità e il calore di una cucina ricca di anima.

Sunrise Mykonos Hotel - Tavolo vista mare

Agrari Beach

Senza dubbio una delle spiagge sabbiose più idilliache e appartate di Mykonos, Agrari è protetta dal vento dalle maestose colline rocciose ai lati della baia. Il mare è calmo, l'acqua è così limpida che si possono vedere la sabbia e i pesci a metri di distanza, quindi è il luogo perfetto per nuotare e fare snorkeling, anche se è possibile praticare una vasta gamma di altri sport acquatici. Gli ospiti scelgono questa spiaggia per rilassarsi e godersi questo luogo appartato di Mykonos, non collegato da autobus pubblici, ma facilmente raggiungibile in auto o in moto: davvero un mondo a sé stante.

Sunrise Mykonos Hotel - Agrari Beach
Sunrise Mykonos Hotel - Il mare di Agrari Beach
Sunrise Mykonos Hotel - Piscina

Esplorare Mykonos

Tra le opportunità offerte c'è quella del beach-hop su un tradizionale kaiique lungo la costa meridionale, per raggiungere altre spiagge come Platis Gialos, Paranga, Paradise e Super-Paradise. Con il traghetto di Delos Tours dal nuovo porto si può visitare uno dei siti archeologici più straordinari del Mediterraneo, patrimonio dell'umanità dell'Unesco, con l'opzione di una visita guidata da una guida certificata. Oppure, per un'esperienza indimenticabile, è possibile noleggiare una barca per un giorno da Platis Gialos e visitare Delos senza nessuna fretta, a cui far seguire una nuotata nelle acque incontaminate dell'isola gemella, la riserva naturale di Rhenia.