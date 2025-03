Mamm Ciclofocacceria: sbarca a Bologna la focaccia pugliese

Dopo dieci anni di successi in Friuli, Mamm Ciclofocacceria approda a Bologna con il suo format innovativo che trasforma la focaccia in un racconto di agricoltura, sostenibilità e cultura gastronomica. L'apertura ufficiale è prevista per maggio, ma l'attesa sarà addolcita da una serie di eventi che porteranno un assaggio della celebre "ruota" pugliese tra le strade del capoluogo emiliano. Il primo appuntamento? Fermento in Villa, a marzo, per un brindisi all'insegna del gusto e della condivisione.

Roberto Notarnicola, ex studente di economia con una carriera nella consulenza alle spalle, ha dato vita a Mamm nel 2015 a Udine, portando con sé il sapore autentico della focaccia pugliese. Il successo non ha tardato ad arrivare: il Gambero Rosso lo ha premiato come miglior street food del Friuli-Venezia Giulia, e oggi il progetto entra a far parte del gruppo Breaders, una public company che riunisce eccellenze della panificazione artigianale come Forno Brisa e Davide Longoni Pane.

«Bologna ha un'apertura mentale unica pur restando fedele alle sue radici. Qui il cibo può essere portatore di valori più alti", racconta Notarnicola. "Fare focaccia significa rispettare le mie origini e creare un luogo in cui sentirsi a casa».

Perché "Ciclofocacceria"?

Il nome non è casuale. Il termine richiama l'idea di inclusione e la ruota, l'unità di misura con cui la focaccia viene tradizionalmente porzionata in Puglia. Un concetto che si riflette anche nella filosofia del locale, che vuole essere più di una semplice panetteria: un punto di incontro tra culture e sapori, dove il rispetto per la filiera e per l'agricoltura si traduce in un prodotto autentico e sostenibile.

Mamm a Bologna: gli eventi da non perdere

In attesa dell'apertura ufficiale in via Belvedere 3, proprio di fronte al Mercato delle Erbe, Mamm Ciclofocacceria si presenterà alla città con un tour gastronomico che toccherà alcune delle realtà più amate di Bologna:

Ragù&Draft (2 aprile, ore 17:00 - Piazza Aldrovandi 13/2 A) : una serata di pura convivialità con una focaccia speciale farcita con il celebre ragù del locale.

: una serata di pura convivialità con una focaccia speciale farcita con il celebre ragù del locale. Forno Brisa (16 aprile, ore 17:00 - Via Galliera, 34d): aperitivo e dj set per celebrare il matrimonio tra due eccellenze dell'arte bianca.

E non finisce qui: Bologna sarà solo la prima tappa di un viaggio che porterà Mamm a diffondersi in altre città, fino a chiudere il cerchio nella sua terra d'origine, la Puglia.