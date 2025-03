Nuovo look ma l’identità storica rimane: l’Osteria delle Corti si rinnova

Era il 1992 quando l’Osteria delle Corti apriva per la prima volta le sue porte. Oggi, dopo oltre 30 anni, il locale si è rinnovato, diventando ancora più accogliente senza perdere il sapore autentico, il calore familiare e l’atmosfera intima di un vero focolare domestico, mantenendo intatta la sua identità all’insegna dell’ospitalità.

Osteria delle Corti - Il locale

La fondatrice Stefania proponeva una cucina semplice e genuina, tipicamente milanese, con piatti tradizionali come lo stracotto d’asino, l’ossobuco con il risotto, i bolliti, la cassoeula e la trippa. Suo figlio, Giuseppe Mazzeo, racconta: «Le porte di questo ristorante si sono aperte con mia madre e mia nonna in cucina.

Osteria delle Corti - I vini

All’inizio si chiamava Le Corti di Rinoma: “Le Corti” perché il locale era suddiviso in piccole salette, mentre “Rinoma” è l’anagramma di Marino, nome di mio nonno, di mia madre (Marina) e il mio secondo nome. Tutto era fatto in casa, seguendo la tradizione, con lo slogan “Oggi la cucina di ieri”. Non solo perché le ricette erano quelle storiche, ma anche perché molte di esse richiedevano una preparazione di uno o due giorni, regalando ai piatti quel sapore inconfondibile che il tempo sapeva esaltare».

Osteria delle Corti - Mondeghili
Osteria delle Corti - Patanegra 100% Bellota
Osteria delle Corti - Tartare di fassona piemontese
Osteria delle Corti - Tataki di tonnetto
Osteria delle Corti - Vitello con salsa tonnata

Il gestore, Silvio Oliva, formatosi tra le cucine di Nabucco e Santini, incarna il carisma autentico dell’oste di una volta. Oltre a curare l’ospitalità, si dedica con passione alla carta dei vini, puntando a valorizzare piccoli produttori e a offrire ai clienti proposte sempre nuove e diverse, grazie a una selezione al calice dinamica e intrigante. In cucina, invece, il talento è nelle mani di Stephen Sanchez, che porta con sé un bagaglio di esperienze maturato in prestigiosi locali come Nobu, Da Giacomo e Beefbar.

La proposta culinaria di Osteria delle Corti: tradizione milanese e italiana

Oggi i grandi classici, come il brasato con purè, restano un caposaldo del menu, ma sono affiancati da un’ampia proposta di cucina italiana mediterranea, sia di carne che di pesce. Il tutto sempre nell’ottica del comfort food, ma con un tocco di originalità e una particolare attenzione alla selezione di ingredienti di qualità.

Osteria delle Corti - Risotto Delle Corti
Osteria delle Corti - Tagliolini con crema di burro all'acciuga e gamberi
Osteria delle Corti - Fregola sarda ai sapori di mare, bottarga e lime
Osteria delle Corti - Cannelloni al ragù di salsiccia e funghi
Osteria delle Corti - Ombrina arrosto
Osteria delle Corti - Guancetta di manzo brasata con crema di topinambur
Osteria delle Corti - Costata
Osteria delle Corti - Ossobuco con gremolada e risotto alla milanese

Il menu, stagionale e ricercato, offre piatti come i mondeghili con salsa rossa e bagnetto verde, il cannellone di pasta fresca ripieno di ragù di salsiccia e funghi con fonduta al parmigiano, il risotto delle “Corti” con verdure di stagione, caprino fresco e zest di limone, fino all’ombrina arrosto servita con crema di piselli, fave, taccole, fagiolini e spinaci saltati. Ogni giorno, inoltre, vengono proposte specialità in base alla disponibilità del mercato. Per il pranzo, invece, è prevista una formula business più semplice e leggera, che varia settimanalmente.

Osteria delle Corti, un locale caldo e accogliente

Travi in legno, pavimento in parquet e pareti in mattoni a vista si alternano a superfici più essenziali, mentre le ringhiere dei vecchi balconi aggiungono un tocco di charme d’altri tempi. Ogni dettaglio contribuisce a creare un’atmosfera calda e accogliente per i 60 coperti interni, suddivisi tra la sala principale (40 posti) e il soppalco (20 posti).

Osteria delle Corti - Tavolo
Osteria delle Corti
Osteria delle Corti - Dettaglio cantina

Durante la bella stagione, il dehors offre ulteriori 30 posti, permettendo di godere dell’aria aperta. Un dettaglio non da poco: la cucina è aperta con orario continuato, dalle 12 fino alle 23:30, per accogliere gli ospiti in qualsiasi momento della giornata.