Paradis Beachcomber: lusso tropicale tra golf, benessere e sostenibilità

Dio creò prima Mauritius e poi il Paradiso Terrestre" così scriveva Mark Twain dopo aver visitato quest'isola mozzafiato. Il Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa è un luogo che incarna appieno questa descrizione, regalando ai suoi ospiti l'esperienza di un angolo di mondo che sembra essere stato creato per offrire solo bellezza e benessere.

Il Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa

Un soggiorno da sogno tra golf e lusso

Immerso in una delle location più suggestive di Mauritius, il resort vanta una gamma di diverse tipologie di accommodation con vista sulla laguna di Le Morne, un panorama da lasciare senza fiato. Gli ospiti possono godere di un'esperienza unica, con la possibilità di praticare golf direttamente fuori dalla loro porta, nel campo da golf 18 buche condiviso con il vicino Dinarobin Beachcomber.

Una delle suite del Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
Zona living di una delle suite del Paradis Beachcomber Golf Resort
Il bagno di una suite del Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
L'esterno di una suite del Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa

Un lusso a pochi passi dalla propria camera. Se invece si desidera un po’ di relax, il resort offre anche massaggi abhyanga e l’opportunità di immergersi nelle acque cristalline della laguna, godendo di tramonti mozzafiato.

Una varietà culinaria senza pari

La gastronomia di Paradis Beachcomber è un altro dei punti di forza del resort. Tra i ristoranti gourmet e l’opzione del chef “chez vous” per preparare piatti personalizzati nella propria villa, la scelta del luogo dove cenare è un piacere. Zest, l'ultima aggiunta al resort, propone piatti mediterranei in una location unica con tavoli direttamente sull’acqua, ideali per chi cerca un’atmosfera conviviale o una cena intima e romantica.

Il ristorante Zest del Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa

Inoltre, i quattro ristoranti del Paradis Beachcomber possono essere integrati con quelli del Dinarobin Beachcomber, dove si trova uno dei più rinomati ristoranti fusion asiatici dell’isola.

Attività e sport per tutti i gusti

Il campo da golf con 18 buche del Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, condiviso con il Dinarobin Beachcomber

Oltre al campo da golf, gli ospiti possono cimentarsi in attività sportive come il tennis, lo snorkeling, la vela, lo sci d’acqua e molto altro ancora. Per chi desidera rimanere in forma anche durante la vacanza, sono disponibili un centro fitness all’avanguardia e una spa con un programma di sessioni di yoga, che si unisce a quella del Dinarobin Beachcomber per un’esperienza di benessere totale. I due resort sono complementari e interscambiabili, offrendo agli ospiti un concept davvero unico.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Un aspetto fondamentale del Paradis Beachcomber è l'attenzione costante verso la sostenibilità. Dopo un importante progetto di ristrutturazione, il resort ha consolidato il proprio impegno verso l'ambiente, utilizzando tecnologie avanzate per il risparmio energetico e per una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Un esempio di questa attenzione è il sistema di irrigazione del campo da golf, che sfrutta solo acqua riciclata, insieme al compostaggio dei rifiuti verdi, che supera il 90%. Questo impegno è stato riconosciuto dall’associazione EarthCheck, che ha conferito al resort il livello gold per il suo impegno verso un turismo sostenibile, sia sotto il profilo ambientale che sociale.