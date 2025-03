Schneeberg: l'hotel delle meraviglie per vacanze indimenticabili in famiglia

Nel cuore delle Alpi altoatesine, immerso in un paesaggio di prati verdi e cime imponenti, lo Schneeberg Family Spa Resort in Val Ridanna rappresenta da oltre 45 anni una destinazione d'eccellenza per le famiglie. Questo resort a 4 stelle offre un'esperienza unica, dove la natura diventa gioco, divertimento educativo e avventura.

Lo Schneeberg Family Spa Resort

Un borgo vacanze per tutta la famiglia

Lo Schneeberg è un vero e proprio borgo pensato per soddisfare le esigenze di ogni membro della famiglia. I più piccoli possono esplorare un giardino incantato con giochi in legno, interagire con pony, conigli e caprette che scorrazzano liberamente, e tuffarsi in un parco acquatico progettato per tutte le età. Gli adulti, invece, possono rilassarsi in zone "adults only" pensate per il loro benessere e la massima distensione. La struttura offre anche attività come passeggiate nei boschi, picnic in montagna e gite in barca a remi sul lago che circonda l’hotel.

Area wellness e Spa di oltre 10.000 m2

Il cuore pulsante della struttura è la straordinaria area wellness e Spa di oltre 10.000 mq, tra le più grandi dell’Alto Adige, con piscine indoor e outdoor sempre riscaldate, perfette per immergersi nel relax in qualsiasi stagione. Ma il vero spettacolo è per i più piccoli: il Family-Acquapark BergiLand è un universo acquatico da esplorare, con uno scivolo a spirale, una piscina e una sauna per bambini e una piscina per i neonati, oltre a un angolo avventura con un castello e una galleria scavata nella roccia. Un luogo dove giocare, sguazzare e divertirsi in totale libertà, senza disturbare il relax degli adulti.

Relax e benessere allo Schneeberg Family Spa Resort 1/3 Massaggi di coppia allo Schneeberg Family Spa Resort 2/3 Trattamento viso allo Schneeberg Family Spa Resort 3/3 Previous Next

Che, invece, possono rifugiarsi nella spettacolare area “Adults Only” di ben 2.000 m2, con una piscina interna a sfioro lunga 25 metri, saune textile-free, bagno turco, uno spazio relax sul rooftop, dove godere di una vista a 360 gradi sulle cime circostanti della Val Ridanna, e una vasta gamma di trattamenti benessere che esaltano il potere delle erbe e dei prodotti del territorio come il “Bagno alle erbe alpine della Val Ridanna” o il “Bagno altoatesino alla crema di burro di capra”.

Il giardino incantato e le attività per bambini

All’esterno, l’immenso giardino si trasforma in un vero teatro a cielo aperto, popolato da pony, conigli, caprette e un laghetto balneabile per escursioni in barca. Tra giochi in legno e angoli profumati di erbe aromatiche, la natura diventa un elemento fondamentale, un compagno di giochi e un maestro di vita. I bambini trovano un mondo da scoprire, dove ogni angolo nasconde una nuova avventura, ogni sentiero invita all'esplorazione e ogni giornata si trasforma in un racconto fatto di fantasia, emozioni e libertà dove la ripetizione non esiste.

Schneeberg Family Spa Resort: giochi all'esterno 1/5 Schneeberg Family Spa Resort; l'orto 2/5 Schneeberg Family Spa Resort: pony 3/5 Schneeberg Family Spa Resort: alpaca 4/5 Schneeberg Family Spa Resort: polli, oche e pavoni 5/5 Previous Next

ValoJump e ValoArena: gioco, tecnologia e movimento

ValoJump è un trampolino elastico che si differenzia da tutti gli altri: grazie all’integrazione con tecnologie digitali all’avanguardia, ogni salto, movimento o rotazione del corpo dei partecipanti si riflette in tempo reale su uno schermo. Questo sistema crea una realtà interattiva in cui i giocatori possono affrontare sfide avvincenti, corse a ostacoli, giochi di precisione e battaglie contro creature fantastiche che stimolano il fisico e la mente. L’energia e l’intensità sono fondamentali per progredire nei vari livelli e superare nuove sfide. E ogni salto diventa un'occasione per vivere una storia dinamica e coinvolgente, dove l’attività fisica si trasforma in pura allegria.

ValoJump non è solo un’esperienza per i più piccoli, ma una proposta che può coinvolgere anche i ragazzi e gli adulti, offrendo momenti di svago che si rivelano un’efficace valvola di sfogo. Immaginate una giornata di pioggia, in cui l’alternativa sarebbe rimanere chiusi in una stanza: un sistema come questo può rappresentare la salvezza, permettendo ai bambini di bruciare energie e a mamma e papà di ritrovare un po’ di serenità, magari osservando i propri figli con un sorriso compiaciuto.

ValoJump è più di un semplice trampolino elastico

Ma la vera rivoluzione si chiama ValoArena: un'area di 64 metri quadrati che diventa un parco giochi interattivo senza precedenti. I giocatori non usano controller o schermi: sono loro stessi, con i loro movimenti, a dare vita a un mondo virtuale proiettato intorno a loro. Ogni gesto, salto e corsa si trasforma in azione, permettendo di affrontare sfide spettacolari, risolvere enigmi, scappare da ostacoli e interagire con ambienti digitali.

Tra le avventure più entusiasmanti ci sono “Groundfall”, in cui i partecipanti si trovano in un mondo virtuale dove il pavimento è improvvisamente ricoperto di lava incandescente. L'obiettivo? Saltare rapidamente da una piattaforma all'altra per evitare di finire nel magma bollente. Dentro “Toywatch Island”, invece, si fa squadra con gli altri giocatori e si combatte insieme contro un'invasione di giocattoli volanti; con “RunwayZero”, poi, ci si trova a correre su una pista sospesa nel vuoto, dove ogni errore può costare caro. Ogni gioco offre diversi livelli di difficoltà e una durata media di 3-5 minuti, garantendo un ricambio veloce e la possibilità di divertirsi senza lunghe attese.

ValoArena: Groundfall 1/3 ValoArena: Toywatch Island 2/3 ValoArena: RunwayZero 3/3 Previous Next

ValoJump e ValoArena - pensati per i bambini dai 5 anni, per i ragazzi ma anche per gli adulti - pongono un'enfasi particolare anche sulla sicurezza: i trampolini garantiscono infatti una protezione ottimale per tutti i giocatori.

Impegno per la sostenibilità

A rendere il tutto ancora più affascinante è il focus sulla sostenibilità, un elemento essenziale per chi si trova immerso in un ambiente naturale di tale splendore. La famiglia Kruselburger, grazie a un impegno costante in questo ambito, ha saputo raggiungere questo equilibrio. L'approvvigionamento energetico dell’hotel e dell’area wellness è infatti a impatto zero, grazie all’uso di materiali rinnovabili e soluzioni a basso impatto climatico. Inoltre, la centrale idroelettrica e quella di teleriscaldamento, alimentata a cippato ricavato da legno residuo e di scarto, sono di proprietà della struttura e non solo forniscono energia, ma condividono l’energia in eccesso con la valle.

Escursioni consigliate in Val Ridanna

Salendo con gli impianti di risalita Racines – Giovo, si raggiunge il Mondo Avventura Montagna, un percorso tematico pensato per i più piccoli. Un'escursione facile e adatta a tutti, con 16 stazioni interattive che regalano un'esperienza ludica e formativa immersa nel verde. Il sentiero, ad anello, percorribile anche con passeggino e della durata di circa 1 ora e mezza, si snoda tra attrazioni affascinanti: la malga dei bambini con gli animali, un rigenerante percorso kneipp e il suggestivo grande tronco cavo, tutto da esplorare. Ma il vero gioiello è il Bosco Avventura, un’area gioco dove i bambini possono scatenarsi tra scivoli lunghissimi, percorsi di arrampicata, un laghetto con zattera e tanto altro, mentre i genitori si rilassano su comodi sdraio.

La famiglia Kruselburger

Per un’esperienza diversa dal solito, il Sentiero a Piedi Scalzi (partenza da Maso Pulvererhof, a Racines) è un’opzione imperdibile. Qui si cammina senza scarpe su superfici naturali come sassolini, trucioli di legno e tronchi d’albero, testando l’equilibrio e stimolando i sensi. Dopo 400 metri, il percorso conduce a un’area kneipp dove è possibile rinfrescarsi nelle acque cristalline di un torrente. Per chi ama i paesaggi mozzafiato, le Cascate di Stanghe sono infine una tappa obbligatoria. Si parte dal paese di Stanghe (durata: circa 1 ora e mezza e si entra in un incredibile canyon scavato nel marmo bianco che porta attraverso ponti sospesi, passerelle e scalinate, offrendo scorci spettacolari su cascate impetuose e pareti rocciose vertiginose. Il percorso, interamente in salita con un dislivello di 210 metri, regala emozioni ad ogni passo. Arrivati in cima, ci si può rilassare al Gasthof Jaufensteg, l’unico ristorante della zona, oppure scegliere di tornare a valle con un sentiero più agevole o un bus navetta.

Offerta “Magia di Primavera”

Lo Schneeberg Family Hotel & SPA propone l'offerta "Magia di Primavera": soggiorno di 3 notti (da giovedì a domenica) o 4 notti (da domenica a giovedì) con la formula "All-Inclusive Light", più un buono da 20 € a camera da utilizzare nella beauty farm, a partire da 350 euro.