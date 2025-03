Alta Badia, tutto pronto per lo Ski Carousel Vintage Party: festa e sci retrò

Due giorni di musica, sci d'altri tempi e après-ski in quota e a valle: sabato 5 e domenica 6 aprile torna in Alta Badia lo Ski Carousel Vintage Party. Il comprensorio tra Corvara e San Cassiano (Bz) si trasforma in un grande viaggio nel tempo, tra gare sugli sci ante-carving, party in rifugio in stile anni '70 e '80 e appuntamenti serali nei paesi della valle. Una festa che saluta l'inverno, ma anche un'occasione per celebrare l'inclusione con le attività della Freerider Sport Events, impegnata nel rendere accessibili gli sport invernali alle persone con disabilità fisica.

Festa retrò sulle Dolomiti: sci, musica e inclusione nel weekend più vintage dell'anno

La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è organizzata da Movimënt - realtà che promuove i parchi e le attività in quota tra Corvara, La Villa e San Cassiano - insieme alla Cooperativa turistica Alta Badia. In calendario un weekend in cui tutto il comprensorio sarà coinvolto, con un mix ben riuscito di sport, divertimento e memoria storica.

Ski Carousel Vintage Party: il programma di sabato 5 aprile

Si comincia sabato pomeriggio, quando nei rifugi Ütia Crëp de Munt e Club Moritzino la festa prende vita subito dopo pranzo. Musica, drink e ambientazione d'epoca accolgono sciatori e visitatori tra occhialoni, tute colorate, piumini imbottiti e piatti pensati per l'occasione.

L'Alta Badia celebra la chiusura della stagione sciistica con un tuffo nel passato

E non finisce lì, perché in serata ci si sposta a valle, a La Villa, dove dalle 18 a mezzanotte il centro del paese diventa “The Vintage Village”, con musica dal vivo in più punti e locali aperti a tema: dalla pizzeria Ariston alla Tradiziun, passando per la Pensione Camoscio, il Paul's Pub, il Ristorante La Bercia e il gruppo dei giovani di La Villa.

Ski Carousel Vintage Party: il programma di domenica 6 aprile

La domenica mattina, invece, riflettori puntati sulla tradizionale gara di sci vintage. Si parte alle 10 (iscrizioni dalle 9:30) sulla pista “La Para”, uno dei tracciati simbolo dell'identità sciistica della zona, anche perché ospita uno degli ultimi skilift rimasti nel modernissimo comprensorio dell'Alta Badia. La competizione rievoca le discese di un tempo: niente carving, solo sci dritti, attacchi vecchio stile, dossi naturali e abbigliamento rigorosamente vintage. Un tuffo nelle origini che non è solo nostalgia, ma anche un omaggio alla storia dello sci in Alta Badia: qui, nel 1946, è stato costruito il primo impianto di risalita in Italia, il Col Alt. E se oggi la seggiovia del Piz Sorega impiega circa sei minuti per salire, vale la pena ricordare che la sua versione originale ci metteva ben 18 minuti e mezzo.

The Ski Carousel Vintage Party: tradizione e sport si incontrano sulle piste dell'Alta Badia

Terminata la gara, la festa continua tra i rifugi del comprensorio, con cibo, musica e brindisi tra neve e sole di primavera. Partecipano all'iniziativa anche Piz Boé Alpine Lounge, Ütia Bioch, Ütia La Tambra, Ütia I Tablá, Ütia La Para, Las Vegas e nuovamente Club Moritzino e Ütia Crëp de Munt. In serata, poi, tutti a Corvara per il “Vintage After Party - Pineta Corvara”, dalle 18 a mezzanotte, con salsicce e hamburger offerti in collaborazione con il Centro Tennis e lo Stadio del Ghiaccio del paese.

Alta Badia: già dal 3 aprile via alla Freerider Sport Events

Per l'occasione, ricordiamo inoltre che già dal 3 aprile le piste dell'Alta Badia ospitano le attività della Freerider Sport Events, associazione che da decenni lavora per rendere gli sport invernali accessibili anche a chi ha una disabilità fisica. Nei giorni dell'evento saranno infatti organizzati corsi e prove di sci da seduti, una disciplina rivolta alle persone con disabilità neuromotoria. Insomma, tra una discesa in stile anni Ottanta e un aperitivo in rifugio, l'Alta Badia chiude la stagione sciistica con una festa che mette insieme memoria, sport e attenzione alle persone.