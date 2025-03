The Major Hotel: eleganza contemporanea davanti a Santa Maria Maggiore

A Roma, immerso nel suggestivo quartiere Monti, a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, uno dei templi della cristianità, The Major Hotel rappresenta una delle più recenti proposte dell'ospitalità romana nella categoria quattro stelle. Inaugurato da soli due anni, nel gennaio 2023, questo piccolo gioiello urbano gode di una posizione privilegiata che permette agli ospiti di raggiungere comodamente i principali punti di interesse della Città Eterna.

La vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore dal rooftop del The Major Hotel

La collocazione strategica consente di percorrere a piedi in meno di dieci minuti la distanza che lo separa da Stazione Termini, rendendo l'hotel un punto d’arrivo ideale sia per il turista che per il viaggiatore d'affari. La zona, tra l’altro servita ottimamente dai mezzi pubblici, offre l'opportunità di immergersi immediatamente nell'autentica atmosfera romana, tra vicoletti caratteristici, genuine trattorie di quartiere e monumenti millenari.

The Ner Collection: un nuovo concetto di ospitalità

The Major fa parte di The Ner Collection, un piccolo gruppo alberghiero nato nel 2019 con l'ambizioso progetto di reinterpretare il concetto di ospitalità nella capitale. Ispirato dal fascino eterno della città e guidato dalla volontà di offrire una nuova veste contemporanea, il gruppo ha saputo creare in pochi anni una proposta distintiva nel panorama ricettivo capitolino. Il nome inusuale della collezione rivela il legame personale con le iniziali dei nomi dei tre fondatori.

Il The Major Hotel di Roma

Il gruppo possiede da tempo una seconda proprietà, antecedente all’apertura del The Major: si tratta dello storico Relais Monti, con camere semplici e funzionali in un palazzo novecentesco di Via Urbana, molto apprezzate dagli ospiti. La terza struttura, The Cross Hotel, si trova non lontana, nel quartiere Esquilino: occupa una villa in stile classico rimessa a nuovo con profondi lavori di ristrutturazione durati oltre 2 anni.

Je Rome: La prossima apertura nel cuore della città

Manca però ormai davvero poco all’apertura della quarta e più ambita struttura del gruppo. Luigi Mattia Celotti, Front Office Manager, che guida una squadra di giovani energici e galvanizzati dall’ingresso in esercizio di questo nuovo albergo della catena, svela che il Je Rome aprirà in una posizione privilegiata e invidiata, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, nel cuore più turistico della città. Anche qui il nome è un gioco di iniziali, che riguardano questa volta i figli dei fondatori: ciò da un lato evidenzia l’impronta familiare e intima che caratterizza la filosofia d'accoglienza del gruppo, dall’altro testimonia il successo di un progetto imprenditoriale che punta sulla qualità e sull’attenzione ai dettagli.

Design ricercato e atmosfera elegante

Varcando la soglia non molto appariscente dalla strada, si entra nel The Major Hotel: l'ospite viene accolto in un ambiente dal design ricercato, dominato dal colore nero che conferisce un’eleganza sobria e raffinata all'intera struttura.

La hall del The Major Hotel di Roma

L'ingresso discreto conduce a una hall dove il banco della reception sulla destra e il bar colorato sulla sinistra creano un contrasto di stili che invita subito all’esplorazione. Nel mezzo, tra i divani, una bella bicicletta grande ricorda che i mezzi a due ruote sono a disposizione gratuita per esplorare la città per i clienti dell’albergo che se la sentono di affrontare sui pedali i sette colli.

Comfort e funzionalità nelle camere di The Major Hotel

Retrostante, sempre al piano terra, si trova l'accogliente sala per le prime colazioni, dove iniziare la giornata con prodotti di qualità in un ambiente rilassante. Chi ha esigenze di lavoro trova a disposizione in hotel una piccola, ma funzionale sala meeting con luce naturale dall'alto, capace di ospitare una dozzina di persone in allestimento tavolo unico o una trentina in configurazione a teatro: è uno spazio utile per una riunione di lavoro, un consiglio di amministrazione o per piccole conferenze. Le 32 camere, diverse per categoria, dimensione e affaccio, sono distribuite su cinque piani. Sono comode e funzionali, concepite per garantire silenzio, riservatezza e riposo.

Una delle suite del The Major Hotel di Roma
Una delle suite del The Major Hotel di Roma
Una delle suite del The Major Hotel di Roma
Il bagno di una delle suite del The Major Hotel di Roma

MASA Rooftop Delicacies: un’esperienza gastronomica unica

Un motivo per cui The Major si è guadagnato in breve l’attenzione oltre che dei turisti anche della clientela romana è indubbiamente il suo ristorante all’aperto all'ultimo piano, il MASA Rooftop Delicacies. “Masa” è una parola ebraica che vuol dire viaggio, ma che può anche avere un significato metaforico e riferirsi a un viaggio interiore o a un percorso di vita.

Il MASA Rooftop Delicacies del The Major Hotel di Roma
L'executive chef Danilo Mancini
Uno degli entree del MASA Rooftop Delicacies
Un antipasto del MASA Rooftop Delicacies
Le lasagne del MASA Rooftop Delicacies
Un piatto di pesce del MASA Rooftop Delicacies

Nella bella stagione, si può pranzare e cenare all'aperto, godendo appieno del panorama sotto gli ombrelloni, mentre in inverno si può scegliere tra lo spazio esterno riscaldato da funghi termici e la suggestiva "bolla trasparente" riscaldata a forma di igloo.

La cucina d’autore dell’executive chef Danilo Mancini

Al timone della cucina c’è l'executive chef Danilo Mancini, ciociaro di origine, formatosi all'istituto alberghiero di Cassino, che ha saputo creare un menù originale basato sul concetto di mezè, piccoli piatti da condividere. Non mancano un menù degustazione e una carta tradizionale per chi preferisce un'esperienza più classica. La domenica è possibile deliziarsi con un brunch che combina le eccellenze della cucina del MASA.