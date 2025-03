Monte-Carlo Beach e la filosofia del “giardino marino” a Monaco

Una protagonista di eleganza senza tempo sulla costa di Monaco: il Monte-Carlo Beach riapre con un look completamente rinnovato e una serie di novità che renderanno la stagione 2025 ancora più esclusiva. Questo simbolo del lusso balneare si prepara a una trasformazione progressiva che culminerà nel 2027, sotto la guida di René Blino. L’obiettivo? Conservare l’aura leggendaria del Monte-Carlo Beach, proiettandola con raffinatezza nel presente.

La spiaggia di Monte-Carlo Beach

Un nuovo volto per il Monte-Carlo Beach

Il primo impatto con il Monte-Carlo Beach rinnovato sarà un’esperienza di pura bellezza. L’interior designer Dorothée Delaye ha ridisegnato l’ambiente circostante la piscina olimpionica e il ristorante Le Deck, mantenendo intatta l’eleganza senza tempo della struttura e donandole una nuova vitalità. Linee avvolgenti, materiali pregiati e dettagli raffinati fanno da cornice a uno dei luoghi più iconici della Costa Azzurra.

Una suite di Monte-Carlo Beach 1/3 Una camera di Monte-Carlo Beach 2/3 Un dettaglio di una suite di Monte-Carlo Beach 3/3 Previous Next

La grande novità: Sea Satin at Maona Monte-Carlo

Dal 16 maggio, un pezzo di Mykonos sbarcherà a Monte-Carlo. Il ristorante Maona Monte-Carlo si trasforma in Sea Satin at Maona Monte-Carlo, una vera e propria celebrazione della cucina mediterranea con piatti della tradizione greca. Non solo pranzi deliziosi, ma anche un’atmosfera elettrizzante: dopo il servizio, la musica prenderà il sopravvento e il ristorante diventerà una pista da ballo a cielo aperto, proprio come nelle leggendarie notti dell’isola greca.

Il ristorante Elsa di Monte-Carlo Beach

Il ristorante Elsa e la filosofia del “giardino marino”

Lo chef due stelle Michelin Marcel Ravin continua a guidare Elsa, il ristorante gourmet del Monte-Carlo Beach, con il suo inconfondibile tocco. La sua cucina celebra i prodotti del territorio e il mare, combinando ingredienti locali con tecniche innovative. L’uso dell’acqua di mare per la cottura al vapore e le verdure dell’azienda agricola Domaine d’Agerbol testimoniano un impegno autentico per la sostenibilità.

Chef Marcel Ravin di Monte-Carlo Beach

Sport, benessere e divertimento da Monte-Carlo Beach

Oltre alla gastronomia, il Monte-Carlo Beach si conferma anche un tempio dello sport e del relax. Oltre agli allenamenti personalizzati e ai corsi di yoga e Pilates, gli ospiti potranno divertirsi sui due nuovi campi da padel o esplorare le acque protette in pedalò, canoa o kayak. Per i più piccoli, il Monte-Carlo Kids Club by Petit VIP riaprirà il 21 giugno, con attività pensate per far divertire i bambini e regalare ai genitori momenti di relax.

La vista da Monte-Carlo Beach

Lusso e accessibilità: tutti i dettagli della stagione di Monte-Carlo Beach