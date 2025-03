Osteria Popolare Pugliese, a Milano arriva la cucina autentica e verace della Puglia

A metà strada tra l'esuberante quartiere Isola e il nascente Scalo Farini, nasce l’Osteria Popolare Pugliese, un nuovo indirizzo che porta a Milano l’autenticità della vera cucina pugliese. Qui la tradizione prende vita attraverso sapori genuini, materie prime eccellenti e un’atmosfera conviviale, proprio come nelle osterie di una volta.

L‘aperitivo con prodotti tipici da Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri)

L’idea nasce da I Salentini - Tony Ingrosso, Francesca Micoccio e Rocco Micoccio - una famiglia con una lunga esperienza nella ristorazione tra Puglia e Milano, già creatori di locali iconici come I Salentini, Fornello Contadino, Puglia in Brera e Santu Paulu. Con questa nuova avventura, il trio punta su un’osteria autentica, lontana dai circuiti turistici, dove la qualità degli ingredienti è protagonista grazie a una rete di piccoli produttori locali e Presidi Slow Food.

Il successo di Osteria Popolare Pugliese: la voce di Tony Ingrosso

Tony Ingrosso ci tiene a dare la sua visione sul progetto: «La nostra idea è quella di raccontare una Puglia diversa rispetto a quella che si è vista negli ultimi dieci anni, ovvero una Puglia genuina, vera e profonda. Un racconto autentico al mille per mille, perché siamo noi che siamo proprio così, radicati nel territorio da sempre e ci piace mettere in scena nella città più internazionale d’Italia un racconto di verità». Un’idea che sembra essere decisamente vincente, visto il grande successo che sta avendo tra il pubblico: «Troviamo un riscontro straordinario e sinceramente non ce lo aspettavamo. C’è una risposta incredibile da parte dei pugliesi che vivono in Lombardia, anche d’affetto. Soprattutto di riconoscimento sul lavoro che abbiamo voluto fare, sul racconto di piatti veri e genuini. È arrivata tutta la soddisfazione a cui facevamo fede ma non era così scontato». Milano è una città internazionale, e parte della clientela è composta anche da persone che arrivano dall’estero.

Il team di Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri)

Clienti sorprendentemente consapevoli di quelli che sono i prodotti di nicchia offerti da Osteria Popolare Pugliese: «La cosa più bella è che la Puglia, non quella stereotipata da orecchiette con la burrata, ma quella dei prodotti autoctoni e poco conosciuti è conosciuta da parte del pubblico internazionale, c’è cultura. Capita che un turista giapponese conosca e chieda una bottiglia di Bianco d’Alessano (vitigno autoctono pugliese, ndr), o che il nostro pomodoro d’inverno, che chiamiamo “pendula” (appeso, ndr), sia conosciuto da persone americane. Essendo fuori dal circuito del turismo estero del Duomo il turista che gira per i quartieri a Milano, tra cui Isola, è più attento nella ricerca di autenticità. Nel nostro caso molti turisti stranieri leggono la parola “Puglia” e si affacciano sapendo già di cosa si tratta. È una cosa che ci rincuora».

Francesca Micioccio di Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri)

Alla guida della cucina c’è lo chef Riccardo Gentile, giovane talento originario di Galatina, che porta in tavola i sapori più identitari della sua terra. Ogni ingrediente è scelto con cura: il vino della casa proviene dalla Cantina San Simone nel Salento, l’olio extravergine dalla Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese, mentre formaggi e salumi arrivano dalla Masseria Chinunno di Altamura.

Il menu e gli ingredienti di Osteria Popolare Pugliese

Il menu dell’Osteria Popolare Pugliese celebra la semplicità e la genuinità della tradizione culinaria pugliese, esaltando sapori autentici e ingredienti selezionati con cura. Alla guida della cucina c’è Riccardo Gentile, giovane talento di Galatina, che porta con sé un bagaglio di esperienze tra il Salento e Milano. Ogni giorno, dalla cucina di “Tony è Pronto” a Chiesanuova, cuore pulsante della gastronomia de I Salentini, arrivano specialità e materie prime introvabili altrove in città.

Le orecchiette con cime di rapa di Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri)

La pasta fresca fatta in casa è il cuore dell’offerta gastronomica, proposta in piatti iconici come le orecchiette nella versione classica con cime di rapa o al sugo di pomodoro, i maccaruni d’orzo e la tria, servita in una variante speciale con rape ‘nfucate. Tra i fritti spiccano i panzerotti salentini e le crocchette profumate alla menta, realizzate con patate di Galatina e pecorino sardo.

Le famose bombette di Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri)

I secondi piatti rendono omaggio alla cucina più verace del Salento con specialità come le bombette di carne, il marretto di Cisternino e i pezzetti di cavallo o asino, accompagnati dalla pignata di legumi, tra cui il raro Pisello Riccio di Sannicola, presidio slow food. Grande attenzione è riservata anche alle verdure locali, dalle cime di rapa salentine alle cicorine selvatiche e alle paparine. La proposta dolciaria si chiude con un omaggio alla tradizione: il pasticciotto alla crema preparato secondo la ricetta originale di Galatina.

Le orecchiette fresche di Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri)

L’osteria seleziona esclusivamente prodotti pugliesi d’eccellenza, tra cui il Negroamaro estratto a lacrima della Cantina San Simone nella doc di Alezio, l’olio extravergine della cooperativa agricola olearia Sannicolese e le verdure fresche dell’azienda agricola Santa Teresa nell’agro di Sannicola. I legumi provengono dall’azienda agricola Cosimo Chiriasi di Nardò, mentre la passata di pomodoro e i sottoli sono forniti da I Contadini di Ugento. Formaggi e salumi arrivano dalla Masseria Chinunno di Altamura, il marretto dalla Macelleria Raimondello di Martina Franca e i latticini da Deliziosa di Noci, in provincia di Bari. La carta dei vini offre una selezione curata di etichette pugliesi, con particolare attenzione ai piccoli produttori artigianali, per un’esperienza enogastronomica immersiva e autentica.

Osteria Popolare Pugliese: il locale è un angolo di sud nel cuore di Milano

Immersa tra il fascino della Vecchia Milano e il calore del Sud Italia, l’Osteria Popolare Pugliese nasce in un ex bar-tabacchi, conservandone l’anima autentica grazie all’iconico bancone in legno massiccio. L’atmosfera è conviviale e accogliente, arricchita da dettagli che raccontano la profonda connessione della famiglia con la cultura pugliese.

L‘esterno di Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri) 1/3 Il bancone con bar di Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri) 2/3 Il locale di Osteria Popolare Pugliese (foto Carolina Gheri) 3/3 Previous Next

Con 80 coperti interni e oltre 100 posti all’aperto in una spaziosa piazza, il locale accoglie gli ospiti dal pranzo alla cena, offrendo una formula business lunch a partire da 12€ e un invitante aperitivo con piattini tipici e drink a 15€. Ma l’Osteria Popolare Pugliese non è solo ristorazione: diventa anche uno spazio di incontro e condivisione, ospitando eventi culturali e musicali dedicati alla tradizione pugliese, tra concerti dal vivo e appuntamenti speciali.