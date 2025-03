The Club House: ospitalità tra lusso e alta cucina nel Chianti Classico

Nel cuore delle colline senesi, tra filari di vigneti e ulivi argentati, The Club House 5*L riaprirà il 10 aprile 2025, accogliendo nuovamente gli ospiti in un rifugio esclusivo dove lusso, gastronomia e benessere si fondono in un'esperienza senza eguali. Questo elegante hotel adults-only, nato dalla sapiente ristrutturazione di un antico casale, rappresenta il perfetto connubio tra relax, privacy e alta cucina.

La vista dall'alto di The Club House

Wine & Wellness a The Club House

La nuova proposta Wine & Wellness nasce dal desiderio di combinare il mondo del vino con quello del benessere, offrendo agli ospiti un’esperienza multisensoriale che coinvolge corpo e spirito. Un’immersione nei sapori e nei profumi della Cantina Vallepicciola, che con i suoi 275 ettari, di cui 107 vitati, regala vini di altissima qualità, tra cui il prestigioso Chianti Classico Docg.

Un percorso benessere nel Chianti con The Club House

Lusso personalizzato da The Club House

Per chi desidera un’esperienza culinaria ancora più esclusiva, The Club House offre la possibilità di prenotare una cena privata per un massimo di 12 persone, garantendo un servizio su misura in un ambiente intimo e raffinato. Un’occasione imperdibile per vivere l’alta cucina in una dimensione raccolta, coccolati dall’attenzione dello chef e dalla bellezza della campagna toscana.

Una suite privata di The Club House 1/4 Una camera di The Club House 2/4 Il terrazzo di una suite di The Club House 3/4 La piscina esterna di The Club House 4/4 Previous Next

Due ristoranti, due anime della Toscana a The Club House

A guidare l'offerta gastronomica di The Club House è lo chef Daniele Canella, che con la sua brigata firma le proposte dei due ristoranti interni, entrambi pronti a deliziare i palati più esigenti. L'Osteria Il Tuscanico è un omaggio sincero e autentico alla tradizione culinaria regionale, con un menu interamente toscano.

La lobby di The Club House

«Una scelta tanto semplice, quanto forte, con l’obiettivo di dare il giusto palcoscenico alla generosa terra che ci ospita e ci nutre», spiega Phoebe Farolfi, general manager di The Club House e Hotel Le Fontanelle. Dai profumi del mare alle ricchezze dell’entroterra, ogni ingrediente è selezionato con cura per esaltare le radici gastronomiche della Toscana: pesce fresco, legumi, verdure e, naturalmente, l’iconica bistecca alla fiorentina.

Il ristorante Visibilio di The Club House

Per chi cerca un’esperienza più sofisticata, Il Visibilio, ristorante stellato Michelin, propone un viaggio gastronomico raffinato ed esclusivo. La stagione 2025 sarà arricchita da una serie di Cene a 4 Mani, in cui lo chef Canella ospiterà grandi nomi della cucina italiana per serate uniche all’insegna della creatività e dell’eccellenza culinaria.

Sostenibilità da The Club House

Il 2025 segna anche un importante traguardo per The Club House e Hotel Le Fontanelle, che hanno ottenuto la prestigiosa certificazione Dca Esg di Dream&Charme. Un riconoscimento che attesta il loro impegno verso la sostenibilità e l’eccellenza qualitativa. "Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questa certificazione", afferma Phoebe Farolfi. "È una conferma del nostro impegno quotidiano per un lusso autentico e responsabile, in armonia con il territorio e i suoi valori".