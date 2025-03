Un viaggio gastronomico nella Sicilia col rinnovamento del Verdura Resort

Affacciato su 1,8 km di costa incontaminata, tra Sciacca e la Valle dei Templi, il Verdura Resort - icona dell’ospitalità Rocco Forte Hotels dal 2009 - incarna l’equilibrio perfetto tra tradizione siciliana e design contemporaneo.

Ristorante Liolà con vista mare

Con 203 camere e suite, il resort offre spazi raffinati ed esclusivi, mentre dal 2021, le venti Rocco Forte Private Villas ampliano l’esperienza con residenze indipendenti, ideali per chi cerca la massima privacy. Immerso in una tenuta di oltre 230 ettari, il Verdura Resort ospita: due campi da golf da 18 buche, pluripremiati e progettati da Kyle Phillips. Un rigoglioso uliveto, agrumeto e azienda agricola. La Irene Forte Spa, un’oasi di 4.000 mq dedicata al benessere e al relax

Il rinnovamento del Verdura Resort

Dopo un importante investimento, il Verdura Resort si rinnova ridefinendo gli standard dell’ospitalità sulla costa occidentale della Sicilia. Il prestigioso restyling, curato da Lady Olga Polizzi in collaborazione con Paolo Moschino e Philip Vergeylen, fonde eleganza e autenticità, regalando agli ospiti un’esperienza ancora più raffinata. Cuore pulsante di questo rinnovamento è il nuovo spazio dedicato alla gastronomia, dove i sapori autentici dell’isola prendono vita attraverso proposte inedite. Tra le novità spicca il mixology bar Scirocco, affiancato da tre ristoranti d’eccellenza: L’Osteria, Zagara e Buongiorno.

La luminosa reception lounge del Verdura Resort

Il chairman del gruppo, sir Rocco Forte, ne parla soddisfatto: «Siamo entusiasti di svelare un nuovo capitolo della storia del Verdura Resort. Questo restyling meticoloso eleva l’esperienza degli ospiti, preservando il fascino essenziale di questo Resort immerso in 230 ettari di natura siciliana. Per la stagione 2025 abbiamo ulteriormente alzato l’asticella nella proposta di ospitalità di lusso e di privacy, e siamo orgogliosi di continuare ad offrire esperienze incomparabili».

Un viaggio nei sapori: L’eccellenza gastronomica del Verdura Resort

Otto ristoranti per un’esperienza culinaria straordinaria, dove i sapori autentici della Sicilia si fondono con influenze internazionali, seguendo lo stile distintivo di Rocco Forte Hotels. L’eccellente proposta gastronomica, firmata dal creative director of food Fulvio Pierangelini, comprende i rinomati ristoranti Zagara, Buongiorno, Ondina, Amare e Liolà, ai quali si aggiungono le ultime novità: L’Osteria, il raffinato mixology bar Scirocco e Nagori, che reinterpreta la tradizione culinaria siciliana con un tocco giapponese. Un’offerta pensata per soddisfare anche i palati più esigenti, in un viaggio sensoriale tra eccellenza, creatività e autentica passione per il gusto.

L'ambiente solare di Liolà

L’Osteria: un viaggio nei sapori della tradizione

La prima tappa dell’esperienza enogastronomica al Verdura Resort è L’Osteria, un ambiente eclettico e accogliente, aperto da mezzogiorno fino a tarda sera. Qui, la cucina celebra la semplicità e l’autenticità con piatti dal sapore nostalgico e confortevole, come il merluzzetto di Sciacca impanato, una delizia che conquista per la sua esecuzione impeccabile. L’atmosfera richiama le osterie di un tempo, con una curata selezione di vini serviti nelle caraffe e un “piatto del giorno” che rende omaggio alla tradizione. Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità, con gratin preparati con ingredienti freschi e di stagione, direttamente dall’orto del Verdura Resort.

Lo stile riconoscibile de L'Osteria

Il design semplice e raffinato combina materiali naturali come il bamboo con eleganti pattern geometrici, creando un ambiente rilassato e cosmopolita. Il tutto si completa con una splendida terrazza affacciata sul mare, da cui lo sguardo si perde verso l’orizzonte africano.

Scirocco: il paradiso per gli amanti dei cocktail

Perfetto per un aperitivo al tramonto o un drink dopo cena, Scirocco è il bar mixology del Verdura Resort, pensato per sorprendere, divertire e sedurre con la sua atmosfera unica. Appena varcata la soglia, gli ospiti vengono accolti in un ambiente sofisticato, dove il calore delle finiture in legno si fonde con una palette di tonalità terracotta, evocando i colori intensi della Sicilia.

L'atmosfera peculiare del bar Scirocco di sera

Le pareti, impreziosite dalle opere dell’artista Phyllis Claire Smith, raffigurano il movimento sinuoso dello Scirocco, la brezza africana che accarezza la terrazza del bar, regalando una vista mozzafiato sui tramonti del Mediterraneo.

Il bar Scirocco

Il cocktail menu celebra i sapori autentici dell’isola, con drink ispirati agli ingredienti freschi e alle essenze aromatiche provenienti dagli orti della Verdura Farm. Un’esperienza sensoriale da vivere sorso dopo sorso, immersi in un’atmosfera vibrante e raffinata

Nagori: il nuovo concept gastronomico di Fulvio Pierangelini

Un’esperienza culinaria che fonde tradizione e innovazione, Oriente e Occidente. Nagori è il nuovo progetto dello chef Fulvio Pierangelini, un viaggio gastronomico che celebra il movimento e la stagionalità degli ingredienti, esaltandone la purezza e l’autenticità. Qui, eccellenti prodotti locali, sia crudi che cotti, si affiancano alle verdure fresche degli orti del Resort, dando vita a piatti che raccontano una storia unica.

«La maestria, la purezza e il rigore del gesto giapponese nella preparazione del sushi si incontrano con la meraviglia dei pesci del nostro mare. Nagori è una storia tra Giappone e Sicilia», spiega lo Chef. Situato all’interno dell’antica Torre Saracena, Nagori è un omaggio al minimalismo giapponese: un ambiente essenziale ed elegante, dove il design riflette armonia e raffinatezza, creando un’atmosfera sospesa tra due mondi.

Zagara: il giardino segreto del Verdura Resort

Zagara è da sempre il luogo delle cene più esclusive, e oggi rinasce con un design che cattura l’essenza di una notte d’estate in un giardino incantato. Tra sculture in bronzo, foglie lussureggianti, raffinati elementi in pietra e legno, e maestose piante rampicanti che avvolgono colonne in legno, ogni dettaglio è pensato per creare un’atmosfera intima e sofisticata.

Zagara: il giardino segreto del Verdura Resort

Le suggestive nicchie private offrono un’esperienza esclusiva, trasformando ogni cena in un momento unico da vivere in totale riservatezza. Che sia negli eleganti interni o a bordo piscina, Zagara è un rifugio segreto dove lasciarsi avvolgere dalla bellezza e dai sapori più raffinati.

La nuova hall e l’Agorà del Verdura Resort

Nel 2025, il Verdura Resort accoglie i suoi ospiti con un ingresso completamente rinnovato, frutto del raffinato restyling curato da Lady Olga Polizzi, Director of Design di Rocco Forte Hotels. Un vero e proprio santuario di serenità e calma, dove la luce filtra attraverso le imponenti vetrate, avvolgendo l’ambiente in un caldo bagliore dorato. Il cuore pulsante del resort è la zona della Torre Saracena, un’agorà dove gli ospiti possono incontrarsi, fare shopping, sorseggiare un cocktail al Sunset Bar ammirando il tramonto o concedersi una cena indimenticabile al Nagori o al Liolà.

La suggestiva Torre Saracena

Quest’ultima, una tipica trattoria siciliana, si veste di nuove atmosfere grazie a un restyling che esalta i colori e i materiali dell’isola: maioliche e terracotta creano un ambiente vivace e accogliente, perfetto per un’esperienza conviviale all’insegna della cucina tradizionale, con piatti genuini e l’intramontabile piacere di una pizza cotta a regola d’arte.